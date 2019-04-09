Кьеллини может пропустить матч с «Аяксом» из-за травмыSports.ru 04:15

Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини получил повреждение. У капитана туринского клуба проблемы с икроножной мышцей. Его участие в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Аяксом» под вопросом.

Кьеллини может пропустить матч с «Аяксом» из-за травмы

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