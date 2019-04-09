Футбол
Кьеллини может пропустить матч с «Аяксом» из-за травмыSports.ru 04:15
Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини получил повреждение. У капитана туринского клуба проблемы с икроножной мышцей. Его участие в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Аяксом» под вопросом.
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Политика
Порошенко извинился за агитационные плакаты с Путиным
Обновлено в 10:39
Политика
ФСБ задержала активиста «Правого сектора» Пирожка
«Органами ФСБ России совместно с МВД России в результате проведенных 9 апреля оперативно-следственных мероприятий на территории Московского региона задержан гражданин Украины Пирожок И.Н.», — сказали в пресс-службе.
Обновлено в 07:22
Футбол
Тренировка ФК «АДО Ден Хааг» была прервана из-за найденной гранаты
Тренировка голландского футбольного клуба "АДО Ден Хааг" была прервана из-за гранаты, найденной неподалеку от стадиона команды, где проходили занятия, сообщает АП со ссылкой на местные СМИ.
Обновлено в 09:30
Политика
В Казахстане объявлены досрочные президентские выборы
Обновлено в 03:10
Политика
Путин одобрил выдачу россиянам генетических паспортов
О создании генетических паспортов для россиян говорится в президентском указе «Об основах государственной политики Российской Федерации в области обеспечения химической и биологической безопасности» до 2025 года.
Обновлено вчера в 23:03
Политика
Путин отметил развитие отношений с Норвегией
Путин напомнил, что в 2020 году исполняется 115 лет с момента установления дипломатических отношений между Россией и Норвегией.
Обновлено в 11:29
Кино
Джулианна Мур сыграет в сериале по роману Стивена Кинга «История Лизи»
Оскароносная американская актриса Джулианна Мур исполнит главную роль в сериале "История Лизи" (Lisey’s Story) - адаптации одноименного романа Стивена Кинга.
Обновлено в 11:05
Финансы
Чистый отток капитала из России вырос более чем в полтора раза
Чистый отток капитала из России в январе – марте 2019 г. вырос в 1,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил $25,2 млрд, сообщает ЦБ.
Обновлено в 09:51
Происшествия
Свидетель по делу Кокорина и Мамаева рассказал о причинах драк
На процессе по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева начался допрос свидетелей.
Обновлено в 09:31
Политика
Путин рассказал, от чего зависит будущее России
Российский лидер Владимир Путин, выступая на пленарном заседании форума «Арктика — территория диалога», заявил, что будущее России зависит не от санкций, а от демократических преобразований в политике и экономике.
Обновлено в 09:16
Транспорт
Восемь станций фиолетовой ветки метро открываются досрочно
Изначально предполагалось, что участок этой ветки подземки от станции "Пролетарская" до "Котельников", закрытый 6 апреля ради строительства новой ветки московского метро, будет открыт 11 апреля в 05:30 утра.
Обновлено в 05:31
Политика
Мать Зеленского: сын идет во власть не ради денег
Обновлено в 08:45
Политика
Захарова ответила на требование главы МИД Финляндии сделать взнос в ПАСЕ
Официальный представитель МИДа Мария Захарова прокомментировала заявление главы МИД Финляндии Тимо Сойни об обязанности России присутствовать на сессии ПАСЕ и платить взнос в бюджет Совет Европы.
Обновлено в 08:22
Экономика
Saudi Aramco разместила евробонды на $12 млрд при ажиотажном спросе
Нефтяная госкорпорация Саудовской Аравии Saudi Arabian Oil Co. (Saudi Aramco) во вторник разместила сразу 5 выпусков долларовых еврооблигаций на общую сумму $12 млрд, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.
Обновлено в 11:33
Финансы
Минэкономразвития понизило прогноз курса рубля к доллару
Ранее ведомство Максима Орешкина считало, что в среднем в 2019 году курс рубля составит 63.9 рубля за доллар.
Обновлено в 11:25
Кино
Marvel показала новый отрывок из четвертых «Мстителей»
Обновлено вчера в 14:26
Экономика
В Китае предложили запретить майнинг биткоинов
Государственный комитет Китая по развитию и реформам предложил полностью запретить майнинг криптовалют.
Обновлено в 10:39
Политика
Закон об устойчивом Рунете вступит в силу с 1 ноября 2019 года
Законопроект об устойчивом Рунете вступит в силу с 1 ноября 2019 года, это предусмотрено поправками ко второму чтению в Госдуме, заявил во вторник глава думского комитета по информационной политике Леонид Левин.
Обновлено в 08:14
Общество
В Москве ушла из жизни невестка Сергея Есенина и Зинаиды Райх
В Москве на 85-м году ушла из жизни Алина Есенина — вдова Константина Есенина, сына поэта Сергея Есенина и актрисы Зинаиды Райх.
Обновлено в 11:42
Хоккей
Путин предложил Швеции поучаствовать в играх КХЛ
Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Арктического форума предложил Швеции поучаствовать в играх Континентальной хоккейной лиги.
Обновлено в 08:43
Происшествия
Суд изъял имущество Александра Шестуна на 10 млрд рублей
Обновлено вчера в 08:24
Авто
Новый седан Hyundai Sonata сфотографировали на тестах в России
Южнокорейская компания Hyundai в настоящее время запустила дорожные испытания обновленного седана Hyundai Sonata, который уже активно продается на местном рынке.
Обновлено в 02:43
Шоу-бизнес
Эмилия Кларк выложила фото с больничной койки
32-летняя актриса поделилась с журналистами CBS Sunday Morning подробностями операции и фотографиями с больничной койки.
Обновлено вчера в 14:39
Транспорт
В Новокузнецке отменили льготный проезд для пенсионеров в маршрутках
Льготный проезд в маршрутных такси для пенсионеров отменили в Новокузнецке из-за оскорблений в адрес водителей и кондукторов.
Обновлено в 06:03
Шоу-бизнес
Шнуров, Галкин и Киркоров исполнили песни Пугачевой в честь ее именин
Артисты эстрады в понедельник исполнили песни Аллы Пугачевой в Crocus City Hall в честь именин народной артистки СССР.
Обновлено вчера в 17:21
Происшествия
Абызова перевели в двухместную камеру с телевизором и холодильником
Арестованного экс-министра «открытого правительства» Михаила Абызова перевели из карантина СИЗО «Лефортово» в двухместную камеру, в которой есть телевизор и холодильник, сообщил РБК ответственный секретарь ОНК Москвы Иван Мельников.
Обновлено в 11:26