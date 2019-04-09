Футбол
Кьеллини может пропустить матч с «Аяксом»Советский спорт вчера в 23:44
Защитник туринского клуба Джорджо Кьеллини рискует пропустить первый матч с Аяксом в финала из-за травмы. Как сообщает La Gazzetta dello Sport, Кьеллини накануне матча получил травму икроножной мышцы в конце тренировки.
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Авто
Toyota показала тизер нового Highlander
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Политика
Гройсман заявил о «зажатой долгами» Украине
Страна "зажата долгом", и на погашение внешних займов должна уйти треть бюджета, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.
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Обновлено в 06:45
Происшествия
Кокорин и Мамаев прибыли в суд с вещами
Александра Кокорина и Павла Мамаева с вещами доставили в здание Пресненского суда, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 06:00
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В Архангельске задержали участников митинга против мусорного полигона
Обновлено вчера в 10:17
Экономика
Два дополнительных налога для автомобилистов введут в России
Экологический и утилизационный - два новых дополнительных налога введут для автовладельцев России.
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Происшествия
В Мытищах четверых детей обнаружили в захламленной квартире
Четверых детей, обнаруженных в квартире в антисанитарных условиях в подмосковных Мытищах, забрали органы опеки, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.
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В Краснодаре прошли обыски у активистки «Открытой России»
В Краснодаре проходят обыски у активистки движения "Открытая Россия" Яны Антоновой, утверждают в пресс-службе организации.
Обновлено в 06:17
Технологии
Компания Facebook планирует создание собственной криптовалюты
Компания Facebook планирует заняться созданием собственной криптовалюты и намерена привлечь инвестиции в размере 1 миллиарда долларов для реализации проекта.
Обновлено в 05:13
Религия
Матвиенко стала первым полным кавалером высшего ордена РПЦ
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко стала первым полным кавалером высшего ордена РПЦ - святой равноапостольной княгини Ольги - за вклад в развитие церковно-государственных отношений, сообщает во вторник пресс-служба верхней палаты парламента.
Обновлено в 05:52
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Депутат Рады напал на представителя команды Зеленского
Обновлено в 06:05
Происшествия
Суд изъял имущество Шестуна на 10 млрд рублей
Обновлено вчера в 10:15
Финансы
Чистый отток капитала из России вырос более чем в 1,5 раза
Чистый отток капитала из России в январе – марте 2019 г. вырос в 1,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил $25,2 млрд, сообщает ЦБ.
Обновлено в 09:51
Армия и оружие
Более 13 тыс. человек примут участие в параде Победы
Обновлено в 06:29
Игры
В перевыпуске Borderlands можно поиграть от третьего лица
Перевыпуск первой части был стратегическим ходом создателей для того, чтобы разогреть аудиторию перед выходом Borderlands 3. Её релиз состоится 3 сентября 2019 года.
Обновлено в 09:52
Политика
Путин выступит на пленарной сессии Арктического форума
Обновлено вчера в 17:01
Политика
Россия потеряла от санкций вдвое меньше, чем Европа, заявил Путин
Россия потеряла от санкций вдвое меньше, чем Европа, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе Арктического форума.
Обновлено в 09:33
Экономика
Набсовет «Восточного» рассмотрит отставку руководства банка
Наблюдательный совет банка "Восточный" 10 апреля рассмотрит вопрос о прекращении полномочий исполняющего обязанности председателя правления Александра Нестеренко, следует из сведений на портале раскрытия корпоративной информации.
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Политика
Путин оценил активность авиации НАТО в Арктике и Балтике
Авиация НАТО ведет более активные действия в небе над Балтикой и Арктикой, чем российская, заявил президент Владимир Путин на Международном арктическом форуме в Санкт-Петербурге, сообщает корреспондент РБК.
Обновлено в 10:00
Культура
Жванецкий прервал свои выступления из-за травмы руки
Писатель-сатирик Михаил Жванецкий как минимум на месяц прерывает свои концерты, рассказал его директор Олег Сташкевич.
Обновлено в 08:36
Шоу-бизнес
Вдова Дмитрия Хворостовского показала их повзрослевшего сына
В 2003 году родился сын Максим, а в 2007 году — дочь Нина. Дмитрий Хворостовский ушел из жизни в 2017 году.
Обновлено в 04:53
Финансы
Силуанов: Эффект от повышения НДС проявится ко второй половине года
Экономический эффект от повышения НДС проявится во второй половине года, сказал первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов на XX Апрельской международной научной конференции по проблемам развития экономики и общества НИУ "Высшая школа экономики".
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Политика
Поклонская рассказала об отношении к Зеленскому
Депутат Госдумы Наталья Поклонская, бывший прокурор Крыма рассказала Piter.TV, что ей импонирует кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский.
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Происшествия
Тренера сборной Аргентины по футболу сбила машина
Тренера сборной Аргентины по футболу Лионеля Скалони сбила машина в испанском городе Мальорка.
Обновлено в 08:34
Политика
КС Чехии удовлетворил жалобу Никулина о незаконной экстрадиции в США
Конституционный суд Чехии удовлетворил жалобу о незаконной выдаче США россиянина Евгения Никулина, переданного американской стороне 30 марта.
Обновлено в 09:35
Происшествия
Насиловавших детей бывших депутатов отправили в колонию
Суд приговорил Виталия Курскова к 24 годам, а Игоря Поплевко — к 16 годам колонии строгого режима.
Обновлено в 10:06
Общество
В Китае девушку арестовали за откровенное видео с пионерским галстуком
Полиция в китайской провинции Сычуань задержала девушку за публикацию в соцсетях видео, в котором она позирует в откровенном наряде с красным пионерским галстуком.
Обновлено в 09:57
Политика
Чайка заявил о хищении более 1,6 млрд руб. в «Роскосмосе» и «Ростехе»
Число коррумпированных работников Следственного комитета России в 2018 году увеличилось с 21 до 29 (на 38,1%), сотрудников органов внутренних дел — с 956 до 971 (на 1,6%).
Обновлено вчера в 23:22
Политика
На Украине появились билборды с Порошенко и Путиным
На Украине перед вторым туром выборов президента страны появились билборды, на которых рядом с профилем действующего главы государства Петра Порошенко изображен профиль президента России Владимира Путина.
Обновлено в 05:18