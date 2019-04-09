Футбол

Кьеллини может пропустить матч с «Аяксом»Советский спорт вчера в 23:44

Защитник туринского клуба Джорджо Кьеллини рискует пропустить первый матч с Аяксом в финала из-за травмы. Как сообщает La Gazzetta dello Sport, Кьеллини накануне матча получил травму икроножной мышцы в конце тренировки.
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Кьеллини может пропустить матч с «Аяксом»

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Кьеллини рискует пропустить матч с «Аяксом» в Лиге чемпионов

Матч ТВвчера в 22:19

Кьеллини рискует пропустить матч с «Аяксом» из-за травмы

Чемпионатвчера в 22:08
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В Мытищах четверых детей обнаружили в захламленной квартире

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Обновлено в 07:15
Происшествия

В Краснодаре прошли обыски у активистки «Открытой России»

В Краснодаре проходят обыски у активистки движения "Открытая Россия" Яны Антоновой, утверждают в пресс-службе организации.
Обновлено в 06:17
Технологии

Компания Facebook планирует создание собственной криптовалюты

Компания Facebook планирует заняться созданием собственной криптовалюты и намерена привлечь инвестиции в размере 1 миллиарда долларов для реализации проекта.
Обновлено в 05:13
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Матвиенко стала первым полным кавалером высшего ордена РПЦ

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко стала первым полным кавалером высшего ордена РПЦ - святой равноапостольной княгини Ольги - за вклад в развитие церковно-государственных отношений, сообщает во вторник пресс-служба верхней палаты парламента.
Обновлено в 05:52
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Суд изъял имущество Шестуна на 10 млрд рублей

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Чистый отток капитала из России вырос более чем в 1,5 раза

Чистый отток капитала из России в январе – марте 2019 г. вырос в 1,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил $25,2 млрд, сообщает ЦБ.
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Обновлено вчера в 17:01
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Россия потеряла от санкций вдвое меньше, чем Европа, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе Арктического форума.
Обновлено в 09:33
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Набсовет «Восточного» рассмотрит отставку руководства банка

Наблюдательный совет банка "Восточный" 10 апреля рассмотрит вопрос о прекращении полномочий исполняющего обязанности председателя правления Александра Нестеренко, следует из сведений на портале раскрытия корпоративной информации.
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Путин оценил активность авиации НАТО в Арктике и Балтике

Авиация НАТО ведет более активные действия в небе над Балтикой и Арктикой, чем российская, заявил президент Владимир Путин на Международном арктическом форуме в Санкт-Петербурге, сообщает корреспондент РБК.
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Депутат Госдумы Наталья Поклонская, бывший прокурор Крыма рассказала Piter.TV, что ей импонирует кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский.
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Тренера сборной Аргентины по футболу сбила машина

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КС Чехии удовлетворил жалобу Никулина о незаконной экстрадиции в США

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Обновлено в 09:35
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Насиловавших детей бывших депутатов отправили в колонию

Суд приговорил Виталия Курскова к 24 годам, а Игоря Поплевко — к 16 годам колонии строгого режима.
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Чайка заявил о хищении более 1,6 млрд руб. в «Роскосмосе» и «Ростехе»

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