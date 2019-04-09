Футбол
Кьеллини может пропустить матч с «Аяксом»Советский спорт вчера в 23:44
Защитник туринского клуба Джорджо Кьеллини рискует пропустить первый матч с Аяксом в финала из-за травмы. Как сообщает La Gazzetta dello Sport, Кьеллини накануне матча получил травму икроножной мышцы в конце тренировки.
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Происшествия
Рабочих придавило рухнувшей кровлей на заводе «Химмаш» в Дзержинске
Обновлено вчера в 11:16
Армия и оружие
В США не исключили санкций против Египта за закупку Су-35
Египет и другие страны, которые планируют закупить российское вооружение, должны помнить о возможных последствиях применения закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA).
Обновлено вчера в 22:59
Кино
Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище
Народного артиста России Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.
Обновлено вчера в 08:59
Армия и оружие
В США оценили предложение о модернизации «Акул» в носители «Калибров»
В Соединенных Штатах вполне серьезно отнеслись к ранее озвученной идее переоборудования российских гигантских субмарин типа "Акула" в носители крылатых ракет, передает "Российская газета" со ссылкой на американское издание Military Watch Magazine.
Обновлено вчера в 11:05
Происшествия
У плотины в Челябинске насмерть сбили мужчину
Автомобиль KIA сбил мужчину, который переходил проезжую часть по пешеходному переходу. От полученных травм пешеход погиб на месте.
Обновлено в 00:05
Происшествия
В Приамурье девушка покормила медведя и лишилась руки
На одной из турбаз, расположенных возле Благовещенска, бурый медведь напал на 27-летнюю девушку и нанес ей многочисленные травмы.
Обновлено вчера в 23:39
Политика
В ФСБ зафиксировали двукратный рост числа коррумпированных сотрудников
Число выявленных коррумпированных сотрудников ФСБ выросло за год вдвое, говорится в поступившем в Совет Федерации докладе генпрокурора Юрия Чайки о состоянии законности и правопорядка в РФ в 2018 году.
Обновлено вчера в 20:08
Политика
Опрос показал, кому симпатизируют избиратели Бойко и Тимошенко
Заместитель директора социологической службы центра имени Разумкова Михаил Мищенко заявил, что большинство голосовавших в первом туре за Юлию Тимошенко и Юрия Бойко во втором туре отдадут свой голос за Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 18:59
Здоровье
Почему болит спина: причины и лечение
Очень часто серьезные нагрузки на поясницу являются главной причиной болей, практически в 85 % случаев.
Обновлено в 00:37
Наука
В национальном заповеднике во Флориде поймали питона-рекордсмена
По данным Флоридской комиссии по охране рыб и дикой природы (Florida Fish and Wildlife Conservation Commission, FWC), бирманские питоны, пойманные во Флориде, часто имеют длину от 1,8 до трех метров, в то время как в родной среде обитания могут вырастать и до значительно больших размеров.
Обновлено вчера в 11:58
Общество
Кирилла Серебренникова суд освободил из-под домашнего ареста
Суд поменял ограничение свободы Кирилла Серебренникова с домашнего ареста на подписку о невыезде.
Обновлено вчера в 05:23
Происшествия
Макгрегор подрался в баре в Ирландии
Обновлено вчера в 12:26
Политика
Порошенко понадобился закон об импичменте
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украине нужен закон об импичменте, обещал учредить Антикоррупционный суд и больше не назначать на госдолжности своих бизнес-партнеров и друзей.
Обновлено вчера в 22:10
Происшествия
Следовавший из Москвы в Новосибирск самолёт вынужденно сел в Уфе
Обновлено вчера в 23:46
Политика
Зеленский назвал свою дату дебатов с Порошенко
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский отказался проводить дебаты с действующим президентом Петром Порошенко 14 апреля, как предлагал последний, и назначил свою дату - 19 апреля.
Обновлено вчера в 06:05
Гаджеты
В Windows 10 допустимо «небезопасное» извлечение флешки
Операционная система Windows 10 1809 предусматривает извлечение USB-накопителей и других съемных устройств без предварительного отключения.
Обновлено вчера в 08:29
Авто
Внедорожник-купе Haval F7x за миллион рублей выйдет на рынок 12 апреля
Компания Great Wall объявила дату старта продаж нового кросс-купе Haval F7x. Новинку можно будет заказать 12 апреля текущего года.
Обновлено вчера в 10:35
Экономика
План по привлечению в РФ иностранных специалистов подготовят к июлю 2020 года
Минтруд совместно с Минэкономразвития и МВД РФ подготовит к июлю 2020 года предложения по стимулированию привлечения в крупные российские города иностранных специалистов.
Обновлено в 00:04
Наука
Компонент перца чили замедлил развитие рака легких
Обновлено вчера в 06:22
Общество
Звезда сериала «Отчаянные домохозяйки» признала вину в мошенничестве
Хаффман, сыгравшая в сериале «Отчаянные домохозяйки», обвиняется в выплате $15 тыс. при сдаче ее дочерью вступительного экзамена.
Обновлено в 00:57
Финансы
Индекс МосБиржи обновил исторический максимум
Рынок акций РФ открылся в понедельник ростом цен большинства blue chips на фоне дорожающей нефти и неуверенных попыток коррекции на мировых фондовых площадках, индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов прибавили 0,2-0,3%, причем второй вновь нацелился на обновление исторического максимума (2551,97 пункта от 6 февраля).
Обновлено вчера в 03:19
Общество
На Дальнем Востоке обнаружили предприятия-фантомы по продаже икры
Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Приморскому краю и Сахалинской области выявило пять новых предприятий-фантомов, торгующих красной икрой в Дальневосточном федеральном округе (ДФО), сообщается 9 апреля на сайте ведомства.
Обновлено в 00:40
Гаджеты
Компания Huawei готовится к презентации смартфона Honor 20 Pro
Обновлено вчера в 05:40
Здоровье
Российские регионы отказались закупать лекарства для больных ВИЧ
За год выросло число регионов, не участвовавших в закупках лекарств для лечения больных ВИЧ. Если в 2017 году их был 21, то в 2018 – уже 35.
Обновлено вчера в 08:11
Политика
Британский парламент одобрил отсрочку Brexit
Палата лордов парламента Великобритании одобрила законопроект об отсрочке даты выхода Соединенного Королевства из состава ЕС.
Обновлено вчера в 17:54
Общество
В работе «Сбербанк Онлайн» произошел сбой
В работе системы «Сбербанк Онлайн» наблюдаются проблемы, сообщили РБК в пресс-службе банка.
Обновлено вчера в 04:44
Происшествия
Полиция в Мытищах нашла четверых детей в захламленной квартире
Обновлено вчера в 16:35
Политика
В США суд запретил высылать в Мексику беженцев из третьих стран
Суд в Калифорнии заблокировал исполнение указа президента США Дональда Трампа, предписывающего возвращать обратно в Мексику незаконно перешедших границу беженцев из третьих стран.
Обновлено вчера в 20:30
Футбол
Адвокаты братьев Кокориных обжаловали продление ареста
Обновлено вчера в 11:11