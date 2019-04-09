Кьеллини может пропустить матч с «Аяксом»Советский спорт вчера в 23:44

Защитник туринского клуба Джорджо Кьеллини рискует пропустить первый матч с Аяксом в финала из-за травмы. Как сообщает La Gazzetta dello Sport, Кьеллини накануне матча получил травму икроножной мышцы в конце тренировки.

Кьеллини может пропустить матч с «Аяксом»

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