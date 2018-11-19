Футбол

Кьеллини: думаю, что Роналду сможет играть до 40 лет
Чемпионат
09:58

Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини считает, что нападающий команды Криштиану Роналду сможет выступать до 40 лет.
Чемпионат09:58

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Кьеллини: «Мы с Криштиану можем играть до 40 лет, но лично я не буду»

Eurosport.ru10:41

Джорджио Кьеллини: «Роналду сможет играть до 40 лет»

Матч ТВ10:37

Джорджио Кьеллини: «Роналду сможет играть до 40 лет»

Sportbox.RU10:37

Джорджо Кьеллини: Думаю, Роналду будет играть до 40 лет

Советский спорт10:11

Кьеллини: думаю, что Роналду сможет играть до 40 лет

Чемпионат09:58

Кьеллини: «Роналду сможет играть до 40 лет. Я тоже смог бы, но не буду»

Sport24.ru08:40

Джорджо Кьеллини: «Роналду сможет играть до 40 лет»

Спорт-Экспресс07:47
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Россиянин может получить пожизненный срок за атаку на «Боруссию»

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Сборная Грузии по футболу обыграла Казахстан в Лиге наций

Сборная Грузии по футболу обыграла в Тбилиси команду Казахстана со счетом 2:1 в заключительном матче группового этапа Лиги наций УЕФА.
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Луис Суарес прокомментировал проблемы Дембеле в «Барселоне»

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Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн считает, что экс-наставник мадридского «Реала» Зинедин Зидан мог бы стать отличным тренером для национальной команды.
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Сборная России по футболу вышла в элитный раунд Евро-2019

Юношеская сборная России по футболу (U-19) вышла в элитный раунд отборочного турнира чемпионата Европы по футболу, который пройдёт в 2019 году.
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Секретарь ОНК сообщил, что Кокорин заболел в СИЗО

Обновлено в 15:19
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Пауло Дибала: «Футболисты сборной Аргентины хотят возвращения Месси»

Нападающий сборной Аргентины и "Ювентуса" Пауло Дибала признался, что футболисты национальной команды хотят возвращения форварда Лионеля Месси.
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«Рома» хочет подписать полузащитника «Барселоны»

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Пресс-атташе «Енисея» удалил мем о клубе из Твиттера

Пресс-атташе "Енисея" Станислав Меркис удалил из своего Твиттера скрин мема, посвященного инциденту с главный тренером красноярского клуба Дмитрием Аленичевым.
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Судья пообещал шведам два пенальти

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Буффон: 19 ноября — особенный день для меня

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Португальский футболист
Португальский футболист, выступающий за итальянский клуб «Ювентус» и сборную Португалии, в составе которой стал чемпионом Европы 2016 года. Лучший бомбардир в истории клуба «Реал Мадрид» и сборной Португалии. С 2008 года капитан сборной Португалии. Являлся самым дорогим футболистом в истории футбола с 2009 по 2013 год - за его переход из английского «Манчестер Юнайтед» в «Реал» было заплачено 80 млн фунтов стерлингов. Лучший бомбардир в истории сборной Португалии, а также рекордсмен по количеству сыгранных за неё матчей. Считается одним из лучших футболистов 2000-2010-х годов. Признан Португальской футбольной федерацией лучшим игроком в истории португальского футбола. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов всех времён.
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Джорджо Кьеллини
Итальянский футболист
Итальянский футболист, защитник и капитан итальянского клуба «Ювентус» и сборной Италии. Входит в десятку лидеров по количеству матчей за сборную Италии.
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