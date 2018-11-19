Футбол
Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини считает, что нападающий команды Криштиану Роналду сможет выступать до 40 лет.
Чемпионат09:58
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7111 источников, обновлено в 15:31, Ашберн
Футбол
Кудряшов покинул расположение сборной России перед игрой со шведами
Защитник сборной России по футболу Федор Кудряшов покинул расположение национальной команды, которая готовится к выездному матчу группового этапа Лиги наций с командой Швеции.
Обновлено в 14:50
Футбол
СМИ: «Спартак» проявляет интерес к атакующему полузащитнику из итальянской серии B
Скауты московского футбольного клуба "Спартак" просматривали атакующего полузащитника итальянского "Асколи" Николу Нинковича, сообщает Tuttomercatoweb со ссылкой на газету Il Corriere Adriatico.
Обновлено в 15:25
Футбол
Россиянин может получить пожизненный срок за атаку на «Боруссию»
Фигурант дела о нападении на футболистов и персонал дортмундской "Боруссии", устроивший взрыв у клубного автобуса, может быть осужден на пожизненный срок, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 15:22
Футбол
Сборная Грузии по футболу обыграла Казахстан в Лиге наций
Сборная Грузии по футболу обыграла в Тбилиси команду Казахстана со счетом 2:1 в заключительном матче группового этапа Лиги наций УЕФА.
Обновлено в 14:22
Футбол
Луис Суарес прокомментировал проблемы Дембеле в «Барселоне»
Обновлено в 12:59
Футбол
Бонавентура пропустит до восьми месяцев из-за травмы колена
Обновлено в 15:19
Футбол
Гризманн: лучшим тренером для сборной Франции мог бы стать Зидан
Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн считает, что экс-наставник мадридского «Реала» Зинедин Зидан мог бы стать отличным тренером для национальной команды.
Обновлено в 12:34
Футбол
Сборная России по футболу вышла в элитный раунд Евро-2019
Юношеская сборная России по футболу (U-19) вышла в элитный раунд отборочного турнира чемпионата Европы по футболу, который пройдёт в 2019 году.
Обновлено в 12:03
Футбол
15 российских клубов подозреваются в договорных матчах
Обновлено в 14:41
Футбол
Секретарь ОНК сообщил, что Кокорин заболел в СИЗО
Обновлено в 15:19
Футбол
Пауло Дибала: «Футболисты сборной Аргентины хотят возвращения Месси»
Нападающий сборной Аргентины и "Ювентуса" Пауло Дибала признался, что футболисты национальной команды хотят возвращения форварда Лионеля Месси.
Обновлено в 14:45
Футбол
«Рома» хочет подписать полузащитника «Барселоны»
«Рома» нацелилась на полузащитника «Барселоны» Рафинью. Итальянский клуб планирует подписать игрока в январе 2019 года.
Обновлено в 15:15
Футбол
Пресс-атташе «Енисея» удалил мем о клубе из Твиттера
Пресс-атташе "Енисея" Станислав Меркис удалил из своего Твиттера скрин мема, посвященного инциденту с главный тренером красноярского клуба Дмитрием Аленичевым.
Обновлено в 15:14
Футбол
Судья пообещал шведам два пенальти
По мнению Берга, которое приводит Aftonblandet, это был стопроцентный пенальти: турецкий защитник помешал ему пробить по воротам из отличной позиции, при этом был контакт.
Обновлено в 11:52
Футбол
Буффон: 19 ноября — особенный день для меня
Обновлено в 15:25