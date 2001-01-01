Итальянский футболист, защитник и капитан итальянского клуба «Ювентус» и сборной Италии. Входит в десятку лидеров по количеству матчей за сборную Италии.

Ювентус Итальянский футбольный клуб

Итальянский профессиональный футбольный клуб из Турина, один из самых старых, титулованных и сильнейших клубов Италии, Европы и мира. Основан в 1897 году как «Спорт-клуб Ювентус» группой учащихся средней школы Турина, является третьим старейшим итальянским клубом и одним из 2 клубов из Турина в Серии А. С 1920-х годов клубом владеет семья Аньелли.