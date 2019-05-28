Футбол
Кейта пропустит финал Лиги чемпионов, Фирмино сможет сыгратьСоветский спорт 06:38
24-летний гвинеец не смог восстановиться от травмы приводящей мышцы, которую он получил в полуфинале Лиги чемпионов с Барселоной (0:3) 1 мая. Кейта проводит первый сезон в Ливерпуле после перехода из РБ Лейпциг. В 33 матчах во всех турнирах он забил три гола и сделал одну результативную передачу.
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