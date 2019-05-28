Футбол

Кейта пропустит финал Лиги чемпионов, Фирмино сможет сыгратьСоветский спорт 06:38

24-летний гвинеец не смог восстановиться от травмы приводящей мышцы, которую он получил в полуфинале Лиги чемпионов с Барселоной (0:3) 1 мая. Кейта проводит первый сезон в Ливерпуле после перехода из РБ Лейпциг. В 33 матчах во всех турнирах он забил три гола и сделал одну результативную передачу.
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Клопп оценил шансы Кейта и Фирмино сыграть в финале Лиги чемпионов

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Кейта пропустит финал Лиги чемпионов, Фирмино сможет сыграть

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Кейта не поможет «Ливерпулю» в финале ЛЧ, Фирмино успеет восстановиться

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Кейта не поможет «Ливерпулю» в финале Лиги чемпионов, Фирмино сможет сыграть

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Спорт-Экспресс06:19

Фирмино готов играть в финале ЛЧ, Наби Кейта пропустит игру

Sports.ru06:09
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Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 11:10, Ашберн
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Общество

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PR-директор Началовой прокомментировала слухи о её сверхспособностях

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Футбол

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Фанаты тульского «Арсенала» определили лучшего игрока сезона. Голосование проходило на официальном сайте болельщиков команды.
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Суд отказался освобождать по УДО экс-главу ФСИН Реймера

Бывшему главе ФСИН России Александру Реймеру отказали в условно-досрочном освобождении.
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Лавров встретился с представителями запрещенного в РФ «Талибана»

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Освобожден задержанный в Косово россиянин

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Транспорт

Проезд по дублеру Кутузовского проспекта может стоить 270 рублей

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