Футбол
Кейта пропустит финал Лиги чемпионов, Фирмино сможет сыгратьСоветский спорт 06:38
24-летний гвинеец не смог восстановиться от травмы приводящей мышцы, которую он получил в полуфинале Лиги чемпионов с Барселоной (0:3) 1 мая. Кейта проводит первый сезон в Ливерпуле после перехода из РБ Лейпциг. В 33 матчах во всех турнирах он забил три гола и сделал одну результативную передачу.
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Общество
Мировые автогиганты пожаловались в ФСБ на краснодарские суды
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Объявлены города чемпионата мира по волейболу 2022 года в России
Международная федерация волейбола (FIVB) объявила восемь из 10 городов, которые примут матчи чемпионата мира по волейболу 2022 года среди мужских команд.
Обновлено в 10:06
Хоккей
Новым главным тренером «Эдмонтона» стал Дэйв Типпетт
Новым главным тренером клуба Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон Ойлерз» стал Дэйв Типпетт, информирует в своём «твиттере» инсайдер Эллиотт Фридман.
Обновлено в 10:33
Происшествия
Сообщение о минировании ТЦ «Щука» в Москве не подтвердилось
Ранее сообщалось об эвакуации более 1,3 тысячи человек из ТЦ "Щука" на улице Щукинская после анонимной угрозы взрыва.
Обновлено в 10:49
Экономика
На Урале нашли крупнейший за тридцать лет изумруд
Обновлено в 10:13
Единоборства
Василий Пельмень вырубил «Руки-базуки» одной пощечиной
Публикация от Кирилл Терешин (@ruki_bazuki_official) 28 Май 2019 в 6:21 PDT Следующим соперником "Пельменя" стал здоровенный парень (110 кг минимум) по имени Сергей.
Обновлено в 10:00
Шоу-бизнес
Егор Крид впервые подробно рассказал о своем уходе из Black Star
В откровенном разговоре с ведущим Юрием Дудем 24-летний артист, который буквально месяц назад покинул один из самых популярных музыкальных лейблов страны Black Star, впервые прокомментировал свое решение и подробно рассказал, как на самом деле состоялся его уход в сольное плавание.
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Футбол
Футболист Газинский продлил контракт с «Краснодаром»
Обновлено в 09:17
Политика
Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о возвращении бывшему губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили украинского гражданства.
Обновлено в 09:21
Авто
Renault Arkana получил новый эксклюзивный цвет
Новый купе-кроссовер Renault Arkana из «приветственной» серии Edition One, ранее доступный для заказа только в красном цвете Red Fusion, получил новый эксклюзивный цвет – коричневый Tenakuru.
Обновлено в 08:59
Политика
Глава Генштаба ВСУ опозорился на передовой в Донбассе
Начальник Генштаба ВСУ Хомчак во время вчерашнего визита на передовую с президентом Украины Зеленским неправильно надел бронежилет, сообщает украинское издание "БезТабу".
Обновлено в 06:41
Общество
Почти половине российских семей денег хватило только на еду и одежду
Хватает только на еду Почти 15% российских семей сообщили, что им хватает денег только на еду, а покупка одежды и оплата услуг ЖКХ вызывают затруднения, следует из итогов обследования за октябрь — декабрь 2018 года.
Обновлено вчера в 23:00
Общество
В пензенской школе во время ЕГЭ сняли двери в туалетах
Как пояснили в департаменте образования горда Заречного, в единственной школе, где выпускники могут сдать ЕГЭ, в разгар экзаменов решили заменить сломанные двери в туалетах.
Обновлено в 09:33
Футбол
Болельщики «Арсенала» выбрали лучшего игрока сезона
Фанаты тульского «Арсенала» определили лучшего игрока сезона. Голосование проходило на официальном сайте болельщиков команды.
Обновлено в 08:28
Футбол
ЦСКА объявил об уходе Игнашевича
Футбольный клуб ЦСКА объявил об уходе Сергея Игнашевича с поста тренера молодёжного состава команды.
Обновлено в 05:19
Происшествия
Освобожденный в Косове российский дипломат попал в больницу
Российский сотрудник миссии ООН Михаил Краснощеков, ранее задержанный и отпущенный на севере Косова, где происходят столкновения сербского населения с полицией республики, доставлен в больницу Косовска-Митровицы.
Обновлено в 10:40
Происшествия
Суд отказался освобождать по УДО экс-главу ФСИН Реймера
Бывшему главе ФСИН России Александру Реймеру отказали в условно-досрочном освобождении.
Обновлено в 06:17
Политика
США отказались давить на Россию из-за украинских моряков
Вашингтон решил не принимать мер, чтобы «принудить» Россию отпустить задержанных в Керченском проливе украинских моряков, заявил спецпредставитель США по Украине Курт Волкер.
Обновлено в 10:04
Политика
Освобожден задержанный в Косово россиянин
В Косово освободили задержанного россиянина-сотрудника миссии ООН Михаила Краснощекова, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:06
Музыка
Группа «Ленинград» выпустила новый клип
Группировка «Ленинград» во главе с бессменным лидером Сергеем Шнуровым выпустила новое музыкальное видео под названием «Кабриолет».
Обновлено в 10:50
Гаджеты
Apple впервые за четыре года представила новый iPod Touch
Apple впервые за четыре года представила новый iPod Touch, оснащенный 4-дюймовым дисплеем Retina, накопителем емкостью до 256 Гб и процессором A10 Fusion, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 09:56
Экономика
Центробанк модернизирует сторублевые купюры
Банк России начал модернизировать сторублевые купюры, чтобы продлить их жизнь, рассказал "Российской газете" заместитель главы департамента наличного денежного обращения ЦБ Владимир Демиденко.
Обновлено в 07:34
Общество
Скандальные твиты дочери вынудили хирурга уволиться из больницы
Глава хирургического отделения Каргатской ЦРБ Новосибирской области Вячеслав Лучинин решил уволиться из клиники из-за скандала с прошлогодними твитами дочери, сообщает местный портал ngs.ru.
Обновлено в 07:47
Транспорт
Проезд по дублеру Кутузовского проспекта может стоить 270 рублей
Концессионным соглашением рассчитан предельный размер платы за проезд, уточнил заммэра Москвы по экономике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.
Обновлено вчера в 17:30