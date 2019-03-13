Кейта не сыграет за «Ливерпуль» против «Баварии» из-за травмыСпорт-Экспресс 13:51

Полузащитник "Ливерпуля" Наби Кейта не сыграет в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Баварии". Об этом сообщает официальный сайт клуба. На сайте была опубликована заявка на матч, в которой отсутствует Кейта.

Кейта не сыграет за «Ливерпуль» против «Баварии» из-за травмы

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