Кейта из-за травмы не поможет «Ливерпулю» в матче с «Баварией»Sport24.ru 12:53

«Ливерпуль» лишился полузащитника Наби Кейта в преддверии ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Баварией». Футболист получил травму и не полетел с командой в Мюнхен.

Кейта из-за травмы не поможет «Ливерпулю» в матче с «Баварией»

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