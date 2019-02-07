Кейруш возглавил сборную КолумбииСоветский спорт 03:58

Бывший главный тренер сборной Ирана Карлуш Кейруш возглавил колумбийскую сборную. Презентация португальского специалиста состоится в четверг. Напомним, в сентябре 2018 года аргентинец Хосе Пекерман покинул пост главного тренера сборной Колумбии.

Происшествия Суд освободил экс-полковника ГРУ Владимира Квачкова от наказания Зубово-Полянский суд Мордовии освободил бывшего полковника ГРУ Владимира Квачкова от наказания за экстремизм, сообщила РИА Новости его адвокат Оксана Михалкина.

Происшествия Дружившим с сенатором Арашуковым генералом заинтересовалось следствие Генерал подал рапорт сразу после визита в центральный аппарат СКР в Москве, где он давал объяснения по поводу своих дружеских отношений с членом Совета Федерации от КЧР Рауфом Арашуковым, арестованным по обвинению в двух убийствах.

Политика Рада запретила наблюдателям из РФ присутствовать на украинских выборах Верховная рада приняла законопроект №9524, запрещающий российским наблюдателям участвовать в выборах на Украине, сообщило 7 февраля информационное агентство «Украинские новости».

Общество Стали известны первые результаты проверок качества бензина в России Роскачество совместно с Минпромторгом России исследовало качество бензина Аи-92 на 60 автомобильных заправках в Ставропольском крае.

Происшествия Кокорина и Мамаева оставили под стражей до 8 апреля Тверской суд Москвы принял решение оставить Павла Мамаева, Александра и Кирилла Кокориных, а также Александра Протасовицкого под стражей еще на два месяца — до 8 апреля.

Спорт IBU заменил масс-старты на спринтерские гонки на этапе КМ в Канаде На этапе Кубка мира по биатлону в канадском Кэнморе масс-старты заменены на спринтерские гонки.

Происшествия Заподозренного в изготовлении взрывчатки аспиранта МГУ опять задержали Аспирант механико-математического факультета МГУ Азат Мифтахов, ранее заподозренный в изготовлении взрывчатки, задержан почти сразу после освобождения из изолятора временного содержания (ИВС).

Политика Рада закрепила в конституции Украины курс на вступление в ЕС и НАТО Верховная рада большинством голосов утвердила изменения в конституцию Украины, которые закрепляют курс страны на членство в Европейском союзе и НАТО.

Авто Названы ТОП-10 самых популярных кроссоверов в РФ по итогам января KIA Sportage с отрицательной динамикой в 10% оказался вторым по продажам в сегменте.

Авто BMW отзывает в России почти 30 тысяч автомобилей Согласно сообщению, под отзыв попадает 28 631 автомобиль марки BMW F-серии, среди которых 19 919 машин были проданы в период с 2011 по 2015 годы, ещё 8 712 — с 2014 по 2016 год.

Авто Кроссоверу Cadillac XT5 добавили «спортивную» версию Компания Cadillac представила на автосалоне в Чикаго «спортивную» версию кроссовера XT5.

Авто Audi привезет в Россию дизельный кроссовер Audi Q8 В документе указано, что модель будет приводится в движение трёхлитровым дизельным мотором с турбиной V6.

Общество «Умные очки» из боевой экипировки адаптировали для школьников Специалисты ЦНИИТОЧМАШ адаптировали «умные очки» из боевой экипировки «Ратник» для использования в общеобразовательных школах будущего.

Происшествия Из-за сообщения о бомбе самолет вернулся в аэропорт Стокгольма Самолет Boeing 737 со 169 пассажирами на борту вынужденно вернулся в стокгольмский аэропорт Арланда из-за сообщения о взрывном устройстве, передает РИА "Новости".

Здоровье Скворцова назвала алкоголь главной причиной смертности мужчин в России Министр здравоохранения России Вероника Скворцова в эфире радиостанции «Вести FM» заявила, что 70% смертей мужчин трудоспособного возраста связано с употреблением алкогольных напитков.

Политика Посольство сочло вбросом информацию о третьем отравителе Скрипалей По мнению дипломатов, британские спецслужбы поддерживают историю с отравлением Скрипалей на плаву за счет «дозированных утечек».

Происшествия Росприроднадзор возбудил дела по факту содержания косаток в Приморье Росприроднадзор возбудил административные дела по факту содержания косаток и белух в бухте Средней Приморского края.

Кино Режиссер «Богемской рапсодии» лишился номинации на премию BAFTA Американского режиссера и продюсера, постановщика фильма «Богемская рапсодия» Брайана Сингера лишили номинации на премию Британской киноакадемии (BAFTA).

Происшествия Один человек погиб в результате взрыва на месторождении в ХМАО В результате взрыва, который прогремел на месторождении в Сургутском районе ХМАО, погиб один человек.

Авто Новая Toyota Corolla появится в России со старым двигателем Как заявили в компании, новая Corolla по отделочным материалам и возможностям уже приравнялась к Camry.

Гаджеты Немецкий подросток обнаружил способ кражи паролей в Apple macOS Подросток из Германии Линус Хенце обнаружил уязвимость в системе защиты Apple macOS. Она позволяет раскрывать сохраненные в системе пароли.

Технологии Google начал удалять из поиска запрещенные в России сайты Американский поисковик Google начал удалять из результатов поиска ссылки на сайты, запрещенные в России. Об этом пишет газета "Ведомости".

Финансы Банк Англии сохранил базовую ставку на уровне 0,75% годовых Банк Англии, как и ожидалось, сохранил базовую процентную ставку на уровне 0,75% годовых. Такая информация размещена на сайте Банка Англии.

Происшествия МВД назвало самый криминально опасный вид транспорта По словам Шабарова, в 2018 году из всех 36,6 тыс. преступлений на транспорте 30 тыс. были совершены на железнодорожном.

Интернет Популярные приложения тайно записывают происходящее на экране iPhone Популярные приложения для бронирования отелей и авиабилетов (Hotels.com, Hollister, Expedia, Air Canada, Singapore Airlines и другие), а также для работы с банками и операторами сотовой связи имеют встроенную опцию "воспроизведения сеанса", которая позволяет разработчикам записывать и хранить все происходящее на экране.