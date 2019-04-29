Кейперс рассудит «Барселону» и «Ливерпуль» в полуфинале ЛЧГазета.Ru 08:15

Голландец Бьорн Кейперс назначен главным арбитром на первый матч полуфинала Лиги чемпионов между "Барселоной" и "Ливерпулем". Как сообщает официальный сайт УЕФА, встреча пройдет в Испании 1 мая.

Кейперс рассудит «Барселону» и «Ливерпуль» в полуфинале ЛЧ

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