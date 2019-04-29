Футбол

Кейперс рассудит «Барселону» и «Ливерпуль» в первой игре полуфинала ЛЧРИА Новости 06:14

Барселона — Ливерпуль
1 мая
в 15:00
Лига чемпионов, Полуфинал
Стадион «Камп Ноу»
Голландец Бьорн Кейперс назначен главным арбитром первого матча полуфинала Лиги чемпионов между испанской "Барселоной" и английским "Ливерпулем", сообщается на сайте УЕФА. Встреча команд состоится 1 мая в столице Каталонии.
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