Футбол

Кейперс обслужит первый матч полуфинала ЛЧ «Барселона» – «Ливерпуль»Спорт-Экспресс 06:12

Барселона — Ливерпуль
1 мая
в 15:00
Лига чемпионов, Полуфинал
Стадион «Камп Ноу»
Бригада голландского арбитра Бьорна Кейперса обслужит первый полуфинальный матч Лиги чемпионов "Барселона" – "Ливерпуль", который пройдет 1 мая на стадионе "Камп Ноу", информирует официальный сайт УЕФА. Кейперсу будут помогать Марио Дикс и Эрвин Зейнстра.
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