Футбол
Кейперс обслужит первый матч полуфинала ЛЧ «Барселона» – «Ливерпуль»Спорт-Экспресс 06:12
Бригада голландского арбитра Бьорна Кейперса обслужит первый полуфинальный матч Лиги чемпионов "Барселона" – "Ливерпуль", который пройдет 1 мая на стадионе "Камп Ноу", информирует официальный сайт УЕФА. Кейперсу будут помогать Марио Дикс и Эрвин Зейнстра.
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Автоматически обработано 7326 источников, обновлено в 12:21, Ашберн
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Международная команда исследователей изучила геномный ландшафт Северной Евразии Международная команда исследователей с участием специалиста из МГУ проанализировала ДНК 763 человек из 60 популяций и 9 стран.
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Происшествия
В Подмосковье задержаны семь участников ячейки ИГ
В Подмосковье задержаны семь участников запрещенной в России ячейки международной террористической организации ИГ, сообщает в понедельник Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.
Обновлено в 10:55
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Демо Half-Life 3 на Unreal Engine стало доступно для скачивания
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Общество
Немецкое концертное агентство подало в суд на Лободу
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Обновлено в 07:56
Политика
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Политика
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Колонну российских байкеров не пустили в Грузию, сообщило МВД республики.
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Сокращение доли расчетов в долларах Россия за годы существования санкций с 2013 по 2018 годы сократила долю расчетов в долларах на 12,6% во внешней торговле, увеличив долю в евро и рублях на 26,6% и 14% соответственно.
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Обновлено в 10:50
Транспорт
Почти 5 млн автомобилей проехали по Крымскому мосту с момента открытия
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Политика
Россия сменит посла в Великобритании
Александр Яковенко, который восемь лет является послом России в Великобритании, летом оставит эту позицию и вернется в Москву, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Обновлено в 10:59
Политика
В Норвегии заподозрили Россию в подготовке боевых китов
Обновлено в 06:35
Музыка
Представитель Алсу прокомментировала победу дочери певицы на «Голосе»
Зрителей удивила победа Микеллы Абрамовой, в соцсетях начали распространяться комментарии о фальсификации итогов.
Обновлено вчера в 22:36
Политика
Министр социальной политики Украины назвал жителей ДНР и ЛНР мразями
В интервью одному из украинских изданий глава министерства социальной политики Украины Андрей Рева назвал жителей ЛДНР мразями.
Обновлено вчера в 17:29
Авто
Mercedes-AMG полностью переходит на полный привод
Глава AMG Тобиас Моэрс в беседе с изданием Autocar заявил, что компания готовится перевести все свои модели на полный привод из-за большого спроса на такие модификации среди клиентов.
Обновлено в 11:00
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Обнародован рейтинг популярных китайских авто с пробегом в России
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Происшествия
На Шри-Ланке после терактов ввели запрет на закрывающую лицо одежду
На Шри-Ланке в понедельник вступил в силу запрет на ношение одежды, закрывающей лицо, сообщает агентство Associated Press.
Обновлено в 02:53
Политика
В Белоруссии задержали экс-главу службы безопасности Лукашенко
Комитет госбезопасности Белоруссии (КГБ) взял под стражу Андрея Втюрина - заместителя госсекретаря Совета безопасности, бывшего начальника службы безопасности Александра Лукашенко, сообщает в понедельник газета "Наша Нива" со ссылкой свои источники.
Обновлено в 10:52
Энергетика
«Газпром» оспорил попытки Дании помешать «Северному потоку-2»
"Газпром" считает, что у проектной компании Nord Stream 2 AG сохраняется возможность завершить строительство "Северного потока-2" в срок.
Обновлено в 11:58
Футбол
Бывший игрок «Зенита» разочаровал ПСЖ
Обновлено в 11:16
Энергетика
«Газпром» заявил об удвоении чистой прибыли в 2018 году
Прибыль от продаж достигла 1,93 трлн рублей, что в 2,2 раза превышает результат 2017 года.
Обновлено в 11:14
Политика
Владимир Путин вручил медали Героям Труда
Президент России Владимир Путин наградил пятерых россиян медалями «Герой Труда РФ» за особые заслуги перед государством и народом.
Обновлено в 08:07
Транспорт
ГИБДД создаст единую базу злостных нарушителей ПДД
В настоящее время автоинспекция прорабатывает вопросы о запрете для злостных нарушителей правил дорожного движения на трудовую деятельность в сфере пассажирских перевозок, отмечают «Известия».
Обновлено вчера в 18:45
Происшествия
В колодце в Петербурге нашли боеготовый снаряд времен войны
В колодце ливневой канализации при замене пожарного гидранта работниками Водоканала был найден боеготовый артиллерийский снаряд.
Обновлено в 11:58