Кейперс обслужит первый матч полуфинала ЛЧ «Барселона» – «Ливерпуль»Спорт-Экспресс 06:12

Бригада голландского арбитра Бьорна Кейперса обслужит первый полуфинальный матч Лиги чемпионов "Барселона" – "Ливерпуль", который пройдет 1 мая на стадионе "Камп Ноу", информирует официальный сайт УЕФА. Кейперсу будут помогать Марио Дикс и Эрвин Зейнстра.

Политика Путин заявил о выгодах общего для россиян и украинцев гражданства Жители России и Украины выиграли бы от введения общего для двух стран гражданства, заявил президент России Владимир Путин.

Наука Ученые: в ДНК жителей Евразии смешаны западные и восточные компоненты Международная команда исследователей изучила геномный ландшафт Северной Евразии Международная команда исследователей с участием специалиста из МГУ проанализировала ДНК 763 человек из 60 популяций и 9 стран.

Происшествия В Подмосковье задержаны семь участников ячейки ИГ В Подмосковье задержаны семь участников запрещенной в России ячейки международной террористической организации ИГ, сообщает в понедельник Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Общество Немецкое концертное агентство подало в суд на Лободу Немецкое концертное агентство Berin Iglesias Art подало иск на российскую певицу Светлану Лободу за срыв концертов в нескольких городах, сказал РИА Новости руководитель организации Максим Берин.

Политика Денис Паслер отправил в отставку главу Орска Врио губернатора Оренбургской области Денис Паслер отправил в отставку главу Орска Андрея Одинцова со словами, что промышленный центр региона доведён едва ли не до крайности.

Политика Российских байкеров не пустили в Грузию Колонну российских байкеров не пустили в Грузию, сообщило МВД республики.

Финансы Внешняя торговля РФ подтверждает реальность ухода от доллара Сокращение доли расчетов в долларах Россия за годы существования санкций с 2013 по 2018 годы сократила долю расчетов в долларах на 12,6% во внешней торговле, увеличив долю в евро и рублях на 26,6% и 14% соответственно.

Политика Песков: На День Победы зарубежных лидеров не приглашали Москва не ожидает зарубежных лидеров на торжества в честь Дня Победы. Об этом сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Транспорт Почти 5 млн автомобилей проехали по Крымскому мосту с момента открытия «За 11,5 месяца по мосту в обе стороны проехало 4,8 млн транспортных средств, в том числе 450 грузовиков и 55 тыс. автобусов», — сообщили в инфоцентре.

Политика Россия сменит посла в Великобритании Александр Яковенко, который восемь лет является послом России в Великобритании, летом оставит эту позицию и вернется в Москву, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Музыка Представитель Алсу прокомментировала победу дочери певицы на «Голосе» Зрителей удивила победа Микеллы Абрамовой, в соцсетях начали распространяться комментарии о фальсификации итогов.

Политика Министр социальной политики Украины назвал жителей ДНР и ЛНР мразями В интервью одному из украинских изданий глава министерства социальной политики Украины Андрей Рева назвал жителей ЛДНР мразями.

Авто Mercedes-AMG полностью переходит на полный привод Глава AMG Тобиас Моэрс в беседе с изданием Autocar заявил, что компания готовится перевести все свои модели на полный привод из-за большого спроса на такие модификации среди клиентов.

Авто Обнародован рейтинг популярных китайских авто с пробегом в России Основной для рейтинга стали продажи китайских автомобилей с пробегом за первый квартал этого года.

Происшествия На Шри-Ланке после терактов ввели запрет на закрывающую лицо одежду На Шри-Ланке в понедельник вступил в силу запрет на ношение одежды, закрывающей лицо, сообщает агентство Associated Press.

Политика В Белоруссии задержали экс-главу службы безопасности Лукашенко Комитет госбезопасности Белоруссии (КГБ) взял под стражу Андрея Втюрина - заместителя госсекретаря Совета безопасности, бывшего начальника службы безопасности Александра Лукашенко, сообщает в понедельник газета "Наша Нива" со ссылкой свои источники.

Энергетика «Газпром» оспорил попытки Дании помешать «Северному потоку-2» "Газпром" считает, что у проектной компании Nord Stream 2 AG сохраняется возможность завершить строительство "Северного потока-2" в срок.

Энергетика «Газпром» заявил об удвоении чистой прибыли в 2018 году Прибыль от продаж достигла 1,93 трлн рублей, что в 2,2 раза превышает результат 2017 года.

Политика Владимир Путин вручил медали Героям Труда Президент России Владимир Путин наградил пятерых россиян медалями «Герой Труда РФ» за особые заслуги перед государством и народом.

Транспорт ГИБДД создаст единую базу злостных нарушителей ПДД В настоящее время автоинспекция прорабатывает вопросы о запрете для злостных нарушителей правил дорожного движения на трудовую деятельность в сфере пассажирских перевозок, отмечают «Известия».