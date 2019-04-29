Футбол

Кейперс обслужит первый матч полуфинала ЛЧ «Барселона» – «Ливерпуль»Спорт-Экспресс 06:12

Барселона — Ливерпуль
1 мая
в 15:00
Лига чемпионов, Полуфинал
Стадион «Камп Ноу»
Бригада голландского арбитра Бьорна Кейперса обслужит первый полуфинальный матч Лиги чемпионов "Барселона" – "Ливерпуль", который пройдет 1 мая на стадионе "Камп Ноу", информирует официальный сайт УЕФА. Кейперсу будут помогать Марио Дикс и Эрвин Зейнстра.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Голландец Кейперс рассудит «Барселону» и «Ливерпуль» в Лиге чемпионов

Советский спорт07:35

Голландец Кейперс рассудит «Барселону» и «Ливерпуль» в полуфинале Лиги чемпионов

Sport24.ru06:58

Кейперс обслужит первый матч полуфинала ЛЧ «Барселона» – «Ливерпуль»

Спорт-Экспресс06:12

Куйперс обслужит матч «Барселона» — «Ливерпуль» в полуфинале Лиги чемпионов

Чемпионат06:24

Назначены арбитры на матч «Барселона» - «Ливерпуль»

Soccer.ru06:20

Кейперс рассудит «Барселону» и «Ливерпуль» в первой игре полуфинала ЛЧ

РИА Новости06:14

Кейперс рассудит «Барселону» и «Ливерпуль» в первом полуфинале ЛЧ

Матч ТВ06:34
Показать все источники
Автоматически обработано 7326 источников, обновлено в 12:21, Ашберн
Политика

Путин заявил о выгодах общего для россиян и украинцев гражданства

Жители России и Украины выиграли бы от введения общего для двух стран гражданства, заявил президент России Владимир Путин.
Обновлено в 08:06
Наука

Ученые: в ДНК жителей Евразии смешаны западные и восточные компоненты

Международная команда исследователей изучила геномный ландшафт Северной Евразии Международная команда исследователей с участием специалиста из МГУ проанализировала ДНК 763 человек из 60 популяций и 9 стран.
Обновлено в 11:01
Происшествия

В Подмосковье задержаны семь участников ячейки ИГ

В Подмосковье задержаны семь участников запрещенной в России ячейки международной террористической организации ИГ, сообщает в понедельник Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.
Обновлено в 10:55
Игры

Демо Half-Life 3 на Unreal Engine стало доступно для скачивания

Обновлено в 10:58
Общество

Немецкое концертное агентство подало в суд на Лободу

Немецкое концертное агентство Berin Iglesias Art подало иск на российскую певицу Светлану Лободу за срыв концертов в нескольких городах, сказал РИА Новости руководитель организации Максим Берин.
Обновлено в 07:56
Политика

Денис Паслер отправил в отставку главу Орска

Врио губернатора Оренбургской области Денис Паслер отправил в отставку главу Орска Андрея Одинцова со словами, что промышленный центр региона доведён едва ли не до крайности.
Обновлено в 09:25
Политика

Российских байкеров не пустили в Грузию

Колонну российских байкеров не пустили в Грузию, сообщило МВД республики.
Обновлено в 07:21
Финансы

Внешняя торговля РФ подтверждает реальность ухода от доллара

Сокращение доли расчетов в долларах Россия за годы существования санкций с 2013 по 2018 годы сократила долю расчетов в долларах на 12,6% во внешней торговле, увеличив долю в евро и рублях на 26,6% и 14% соответственно.
Обновлено в 04:33
Кино

Константин Хабенский возглавит жюри фестиваля «Кинотавр»

Обновлено в 07:18
Авто

Посмотрите, как гонщик NASCAR въехал на пит-стоп задом наперед

Обновлено в 10:37
Политика

Песков: На День Победы зарубежных лидеров не приглашали

Москва не ожидает зарубежных лидеров на торжества в честь Дня Победы. Об этом сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Обновлено в 10:50
Транспорт

Почти 5 млн автомобилей проехали по Крымскому мосту с момента открытия

«За 11,5 месяца по мосту в обе стороны проехало 4,8 млн транспортных средств, в том числе 450 грузовиков и 55 тыс. автобусов», — сообщили в инфоцентре.
Обновлено в 08:25
Политика

Россия сменит посла в Великобритании

Александр Яковенко, который восемь лет является послом России в Великобритании, летом оставит эту позицию и вернется в Москву, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Обновлено в 10:59
Здоровье

Медиков уральской больницы уволили после жалоб на низкую зарплату

Обновлено в 09:09
Политика

В Норвегии заподозрили Россию в подготовке боевых китов

Обновлено в 06:35
Музыка

Представитель Алсу прокомментировала победу дочери певицы на «Голосе»

Зрителей удивила победа Микеллы Абрамовой, в соцсетях начали распространяться комментарии о фальсификации итогов.
Обновлено вчера в 22:36
Происшествия

В Челябинской области шестеро детей пострадали при пожаре в церкви

Обновлено в 05:59
Политика

Министр социальной политики Украины назвал жителей ДНР и ЛНР мразями

В интервью одному из украинских изданий глава министерства социальной политики Украины Андрей Рева назвал жителей ЛДНР мразями.
Обновлено вчера в 17:29
Авто

Mercedes-AMG полностью переходит на полный привод

Глава AMG Тобиас Моэрс в беседе с изданием Autocar заявил, что компания готовится перевести все свои модели на полный привод из-за большого спроса на такие модификации среди клиентов.
Обновлено в 11:00
Авто

Обнародован рейтинг популярных китайских авто с пробегом в России

Основной для рейтинга стали продажи китайских автомобилей с пробегом за первый квартал этого года.
Обновлено вчера в 12:29
Происшествия

На Шри-Ланке после терактов ввели запрет на закрывающую лицо одежду

На Шри-Ланке в понедельник вступил в силу запрет на ношение одежды, закрывающей лицо, сообщает агентство Associated Press.
Обновлено в 02:53
Политика

В Белоруссии задержали экс-главу службы безопасности Лукашенко

Комитет госбезопасности Белоруссии (КГБ) взял под стражу Андрея Втюрина - заместителя госсекретаря Совета безопасности, бывшего начальника службы безопасности Александра Лукашенко, сообщает в понедельник газета "Наша Нива" со ссылкой свои источники.
Обновлено в 10:52
Энергетика

«Газпром» оспорил попытки Дании помешать «Северному потоку-2»

"Газпром" считает, что у проектной компании Nord Stream 2 AG сохраняется возможность завершить строительство "Северного потока-2" в срок.
Обновлено в 11:58
Происшествия

Дети три часа играли рядом с оставленным питерскими медиками трупом

Обновлено в 09:27
Футбол

Бывший игрок «Зенита» разочаровал ПСЖ

Обновлено в 11:16
Энергетика

«Газпром» заявил об удвоении чистой прибыли в 2018 году

Прибыль от продаж достигла 1,93 трлн рублей, что в 2,2 раза превышает результат 2017 года.
Обновлено в 11:14
Политика

Владимир Путин вручил медали Героям Труда

Президент России Владимир Путин наградил пятерых россиян медалями «Герой Труда РФ» за особые заслуги перед государством и народом.
Обновлено в 08:07
Шоу-бизнес

«Уральские пельмени» выступили против результатов шоу «Голос. Дети»

Обновлено в 00:07
Транспорт

ГИБДД создаст единую базу злостных нарушителей ПДД

В настоящее время автоинспекция прорабатывает вопросы о запрете для злостных нарушителей правил дорожного движения на трудовую деятельность в сфере пассажирских перевозок, отмечают «Известия».
Обновлено вчера в 18:45
Происшествия

В колодце в Петербурге нашли боеготовый снаряд времен войны

В колодце ливневой канализации при замене пожарного гидранта работниками Водоканала был найден боеготовый артиллерийский снаряд.
Обновлено в 11:58
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Бьорн Кёйперс
Нидерландский футбольный судья
Нидерландский футбольный судья, работающий в основном в Эредивизи. Один из судей финальной стадии чемпионатов мира 2014 в Бразилии и 2018 в России.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Барселона
Спортивный клуб
Каталонский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное