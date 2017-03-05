Футбол

Кейн забил 160-й гол за «Тоттенхэм» и стал 4-м бомбардиром клуба
Спорт-Экспресс
вчера в 16:27

Тоттенхэм — Челси
1 – 0
Матч завершён
Кубок английской лиги, Полуфинал, вчера
Стадион «Уэмбли»
25′
Кепа Аррисабалага
Харри Кейн
27′
Харри Уинкс
30′
Давинсон Санчес Мина
60′
63′
Виллиан
Педро Родригес
75′
Росс Баркли
Матео Ковачич
Сон Хын Мин
Эрик Ламела
79′
79′
Каллум Хадсон-Одои
Оливье Жиру
Эрик Ламела
82′
Харри Уинкс
Оливер Скипп
89′
Кристиан Эриксен
Фернандо Льоренте
90′+1′
Форвард забил 160-й гол за клуб и вышел на 4-е место в списке бомбардиров "Тоттенхэма". Больше на счету Джимми Гривза (266 мячей), Бобби Смита (208) и Мартина Чиверса (174).
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Английский футболист, нападающий. Наиболее известен по выступлению за английские клубы «Челси» и «Тоттенхэм Хотспур», а также за национальную сборную Англии. Шесть раз становился лучшим бомбардиром Первого дивизиона Футбольной лиги, что является рекордным достижением в истории английского футбола. Занимает первое место по количеству забитых голов в списке лучших бомбардиров высшего дивизиона английской лиги всех времён. В настоящее время работает экспертом на телевидении.
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