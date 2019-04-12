Футбол
Кейн выбыл до конца сезона из-за травмы голеностопаБомбардир.ру 04:08
По данным The Telegraph, форвард «Тоттенхэма» Гарри Кейн пропустит ближайшие три месяца из-за травмы. В матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» футболист получил повреждение и его унесли с поля на носилках.
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Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 05:19, Ашберн
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Японские химики впервые синтезировали малые циклодекстрины, которые состоят из трех и четырех звеньев глюкозы.
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