Кейн выбыл до конца сезона из-за травмы голеностопаБомбардир.ру 04:08

По данным The Telegraph, форвард «Тоттенхэма» Гарри Кейн пропустит ближайшие три месяца из-за травмы. В матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» футболист получил повреждение и его унесли с поля на носилках.

Происшествия Следователи и медики предлагают не лишать свободы за врачебную ошибку Рабочая группа Следственного комитета и Национальной медицинской палаты (НМП) проработала вопрос «о введении альтернативных лишению свободы мер наказания» медицинских работников за врачебные ошибки.

Происшествия Первое уголовное дело о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» направлено в суд В Заводской районный суд Кемерово направлено первое уголовное дело по факту пожара в торгово-развлекательном центре (ТРЦ) «Зимняя вишня», обвинительное заключение утвердил заместитель генерального прокурора РФ.

Политика WP: соратники Трампа пытались отправить нелегалов в округа демократов Сотрудники администрации президента США Дональда Трампа дважды за последние полгода пытались выпустить нелегальных мигрантов из центров временного содержания и отправить в города, которые контролируют представители демократической партии, пишет The Washington Post.

Происшествия В Бурятии проверят гибель пациента в больничном «карцере» Баргузинский межрайонный следственный отдел СК Бурятии занялся проверкой смерти пациента центральной районной больницы.

Политика СК объявил в розыск экс-главу Минобороны Украины Гриценко Следственный комитет России объявил в международный розыск бывшего главу Минобороны Украины Анатолия Гриценко.

Хоккей Билялетдинов покидает пост главного тренера «Ак Барса» Главный тренер казанского ХК «Ак Барс» Зинэтула Билялетдинов покидает свой пост, сообщает «РИА Новости», «Спорт Экспресс» и «Московский комсомолец» со ссылкой на источники.

Политика Появилось видео спора Порошенко и Зеленского в прямом эфире В Сети появилось видео спора кандидата в президенты Украины, действующего главы государства Петра Порошенко и его конкурента на выборах Владимира Зеленского.

Политика Лукашенко: Россия выкручивает Беларуси руки Накануне президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил Кремль в ущемлении Минска, заявив, что в РФ уже «обнаглели до такой степени, что начинают выкручивать нам руки».

Политика Кадыров призвал списать Чечне долги за газ Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о необходимости провести ревизию долгов за газ в республике и определить задолженность, не подлежащую взысканию.

Общество Голикова назвала регионы с высоким уровнем смертности Самый высокий уровень смертности в 2018 году зарегистрирован в Орловской, Ивановской, Тульской, Новгородской, Псковской и Тверской областях, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова на заседании коллегии министерства труда и социальной защиты.

Наука Химики впервые синтезировали малые циклодекстрины Японские химики впервые синтезировали малые циклодекстрины, которые состоят из трех и четырех звеньев глюкозы.

Энергетика «Нафтогаз» назвал шаги в случае остановки транзита газа из России Прекращение транзита российского газа через Украину станет мощным ударом по энергетической безопасности европейских стран, заявил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.

Спорт Туктамышева стала второй в короткой программе на командном ЧМ Российская фигуристка Елизавета Туктамышева заняла второе место в короткой программе на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.

Экономика Путин поручил продумать рост субсидий на авиаперевозки в Симферополь Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 июня рассмотреть вопрос об увеличении объема субсидирования пассажирских воздушных перевозок в Симферополь, сообщается на сайте президента.

Политика Хакеры Anonymous пригрозили властям Британии после ареста Ассанжа Хакеры Anonymous потребовали от властей Великобритании освободить основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

Автоспорт Боттас стал лучшим на второй тренировке Гран-при Китая Финский пилот команды "Мерседес" Вальттери Боттас стал лучшим во второй свободной практике третьего этапа чемпионата "Формулы-1" Гран-при Китая, который проходит в Шанхае.

Космос В SpaceX отчитались о новых успехах при запуске ракеты Falcon Heavy Ускорители и первая ступень ракеты Falcon Heavy, которая в четверг вывела на орбиту саудовский спутник связи, успешно вернулись на Землю.

Космос Сделано первое в истории человечества фото черной дыры Астрономы смогли сделать фото сверхмассивной черной дыры, которая скрывается в центре галактики под названием Messier 87 (M87).

Политика Песков опроверг вмешательство Путина в расследование дела против Калви Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин не может влиять на расследование дела против основателя Baring Vostok Майкла Калви, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Происшествия Как прошёл третий день слушаний по делу Кокорина и Мамаева На третьем заседании Пресненского районного суда по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева был опрошен один из ключевых фигурантов — потерпевший Виталий Соловчук, водитель ведущей Первого канала Ольги Ушаковой.

Шоу-бизнес Директор Алсу прокомментировал слухи о разводе певицы Как сообщает СтарХит, о ситуации в семье подопечной высказался директор певицы.

Хоккей Семь игроков СКА вошли в предварительный состав сборной России на ЧМ Семь хоккеистов петербургского СКА попали в предварительный состав сборной России на тренировочные сборы перед чемпионатом мира по хоккею 2019 года.

Общество ГИБДД предлагает ужесточить штрафы за превышение скорости Панарьин отметил, что целесообразно будет также увеличить размер штрафов для водителей, которые постоянно превышают скорость больше, чем на 20 км/ч.