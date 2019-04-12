Футбол

Кейн выбыл до конца сезона из-за травмы голеностопаБомбардир.ру 04:08

По данным The Telegraph, форвард «Тоттенхэма» Гарри Кейн пропустит ближайшие три месяца из-за травмы. В матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» футболист получил повреждение и его унесли с поля на носилках.
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Лидер «Тоттенхэма» выбыл до конца сезона

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Гарри Кейн
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Английский футболист, нападающий и вице-капитан клуба «Тоттенхэм Хотспур» и капитан национальной сборной Англии. Член ордена Британской империи.
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