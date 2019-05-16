Кейн вошел в состав сборной Англии на финальный этап Лиги нацийСпорт-Экспресс 09:27

Футбольная ассоциация Англии объявила список футболистов, которые вызваны в сборную для подготовки к финальному этапу Лиги наций. Несмотря на травму, в заявку вошел форвард "Тоттенхэма" Харри Кейн. Финальный турнир Лиги наций пройдет в Португалии с 5 по 9 июня.

Кейн вошел в состав сборной Англии на финальный этап Лиги наций

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