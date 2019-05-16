Футбол

Кейн вошел в состав сборной Англии на финальный этап Лиги нацийСпорт-Экспресс 09:27

Футбольная ассоциация Англии объявила список футболистов, которые вызваны в сборную для подготовки к финальному этапу Лиги наций. Несмотря на травму, в заявку вошел форвард "Тоттенхэма" Харри Кейн. Финальный турнир Лиги наций пройдет в Португалии с 5 по 9 июня.
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Кейн вошел в расширенный состав сборной Англии на финальную стадию Лиги наций

Sports.ru10:30

Рэшфорд и Кейн вошли в заявку сборной Англии на финальный турнир Лиги наций

Матч ТВ10:25

Шестеро игроков «Тоттенхэма» – в предварительном составе Англии на финал Лиги Наций

Советский спорт10:14

Кейн вошел в состав сборной Англии на финальный этап Лиги наций

Спорт-Экспресс09:27

Кейн попал в предварительный состав Англии на матчи Лиги наций, Шоу — нет

Чемпионат10:40
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Автоматически обработаны 7243 источника, обновлено в 20:27, Ашберн
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Власти Кубы озвучили причину крушения Boeing 737 в 2018 году

Как сообщает издание Granma, Институт гражданской авиации Кубы обнародовал отчет о возможных причинах катастрофы лайнера Boeing 737 в аэропорту Гаваны в мае 2018 года, разбившегося сразу после взлета.
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Армия и оружие

Украинский генерал предупредил о последствиях войны с Россией

Если произойдет реальное военное столкновение между Россией и Украиной, то это приведет к "кровавой бойне", заявил украинский генерал Игорь Романенко.
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Происшествия

В Калифорнии разбился истребитель F-16

Истребитель F-16 потерпел крушение в Калифорнии возле базы ВВС, сообщило местное отделение телеканала ABC.
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Музыка

Дочь Алсу лишили победы в шоу «Голос. Дети» после проверки голосования

Обновлено в 09:51
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Путин 16 мая примет участие в пленарном заседании медиафорума ОНФ

Обновлено вчера в 15:52
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Власти Венгрии призвали Зеленского пересмотреть закон о госязыке

Ранее США призвали Венгрию к ответственности в споре с Украиной из-за закона о языке.
Обновлено в 18:38
Происшествия

В Турции перевернулся грузовик с нелегальными мигрантами

По его данным, грузовик, который перевозил нелегальных иммигрантов, перевернулся на дороге.
Обновлено в 19:05
Происшествия

В СКР назвали причину гибели актера Дмитрия Марьянова

Подмосковные следователи закончили масштабную работу по расследованию резонансного уголовного дела о гибели популярного актера театра и кино Дмитрия Марьянова.
Обновлено в 11:14
Футбол

Зиеш признан лучшим игроком «Аякса» в сезоне

Полузащитник «Аякса» Хаким Зиеш стал лучшим игроком команды в сезоне-2018/19.
Обновлено в 11:57
Происшествия

СК проверяет данные об оставленном в московской поликлинике ребёнке

«Из сообщения следует, что вечером 16 мая неизвестная женщина оставила маленькую девочку одну в поликлинике, расположенной на севере Москвы, и не вернулась за ней», — сообщили в ведомстве.
Обновлено в 17:45
Музыка

Сергей Лазарев прошел в финал «Евровидения-2019»

Обновлено в 17:27
Футбол

«Зенит» стал одним из самых дорогих ценных брендов мира

Петербуржцы стали единственными представителями России в рейтинге.
Обновлено в 12:08
Здоровье

Медики рассказали о средствах, которые помогут наладить сон

Владимир Ковальзон советует не идти в поликлинику, если у вас возникли проблемы со сном, а купить в аптеке чаи, которые хорошо справляются с бессонницей.
Обновлено вчера в 18:18
Политика

Чеченский спецназ ответил на санкции США

Командир отряда "Терек" Абузайд Висмурадов считает "честью" свое нахождение в "смешном" санкционном списке США.
Обновлено в 18:11
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Asus презентовала смартфон с поворотной камерой

Обновлено в 14:31
Политика

Россия поведала об угрозах и предвзятости британцев

В посольстве подчеркнули, что ситуация не улучшается, а подобные действия британцев необоснованны и не входят в их компетенцию.
Обновлено в 13:09
Экономика

Чистый отток капитала из РФ удвоился

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за первые два месяца 2019 г. чистый отток капитала из РФ частным сектором вырос по сравнению с предыдущим годом в 2,1 раза и оказался равным $18,6 млрд.
Обновлено в 19:44
Шоу-бизнес

Мама Сергея Лазарева поддержала сына перед выступлением на «Евровидении-2019»

Несмотря на весь скепсис относительно выбора российского представителя на престижном и популярном музыкальном конкурсе «Евровидение-2019», критику композиции и прочих недостатков Сергея Лазарева, поклонники, родные и близкие певца всячески поддерживают его в сложные дни.
Обновлено в 16:46
Происшествия

Суд арестовал задержанных на акциях против храма в Екатеринбурге

Ранее стало известно, что минувшей ночью почти 30 участников акции протеста против строительства храма на площади у Театра драмы в Екатеринбурге были задержаны по статьям «Мелкое хулиганство» и «Нарушение правил дорожного движения».
Обновлено вчера в 07:50
Политика

Советник Зеленского анонсировал роспуск Верховной рады

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский инициирует роспуск Верховной рады.
Обновлено в 18:36
Политика

Власти Рязани ответили на жалобу Путину о «пропавшей» детской площадке

Обновлено в 16:08
Общество

Назван доход, необходимый российской семье для нормальной жизни

51% опрошенных уверены, что для достойной жизни требуется доход в 60–120 тысяч рублей, а 11% семей нуждаются в доходе от 120 тысяч рублей и выше.
Обновлено в 04:32
Хоккей

Сборная Чехии взяла верх над Латвией на чемпионате мира

Обновлено в 16:45
Экономика

Правительство РФ не одобрило единый сбор с покупок в интернете

По данным "Известий", в Минкомсвязи и Минпромторге России выступили против идеи, предложенной Ассоциацией компаний интернет-торговли, ввести единый сбор в размере 15% от стоимости покупок в зарубежных интернет-магазинах.
Обновлено в 20:07
Происшествия

Во Владивостоке работница банка украла 28 млн рублей

Прокуратура Фрунзенского района города Владивостока утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местной жительницы, которая обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение, совершенное в особо крупном размере).
Обновлено в 13:28
Общество

Стала известна зарплата Михаила Пиотровского и Валерия Гергиева

Среди руководителей театров самая высокая зарплата оказалась у директора Мариинского театра Валерия Гергиева.
Обновлено в 05:35
Авто

Aurus признан автомобилем года в номинации «Прорыв»

Прорывом года признан президентский лимузин Aurus. Новинкой года назвали KIA Ceed. Любимой маркой в массовом сегменте стал Volkswagen.
Обновлено в 14:17
Кино

Фанаты потребовали от HBO переснять последний сезон «Игры престолов»

Больше 400 тыс. фанатов «Игры престолов» подписали петицию, в которой потребовали от HBO переделать финальный восьмой сезон сериала.
Обновлено в 10:54
Футбол

Динияр Билялетдинов: «Эмери пришел в „Спартак“ – я так радовался»

Экс-игрок "Спартака", "Эвертона" и "Локомотива" Динияр Билялетдинов в интервью "СЭ" отметил, что перед переходом в стан красно-белых был уверен, что у него не будет конфликта с Валерием Карпиным.
Обновлено в 17:30
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Джордан Хендерсон
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Английский футболист, полузащитник клуба «Ливерпуль», и сборной Англии.
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