Футбол
Кейн вошел в состав сборной Англии на финальный этап Лиги нацийСпорт-Экспресс 09:27
Футбольная ассоциация Англии объявила список футболистов, которые вызваны в сборную для подготовки к финальному этапу Лиги наций. Несмотря на травму, в заявку вошел форвард "Тоттенхэма" Харри Кейн. Финальный турнир Лиги наций пройдет в Португалии с 5 по 9 июня.
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Обновлено в 16:45
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Фанаты потребовали от HBO переснять последний сезон «Игры престолов»
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