Футбол
Кейн вернулся к тренировкам раньше намеченного срокаСоветский спорт 05:37
Форвард Тоттенхэма Гарри Кейн продолжает восстановление от травмы. Как сообщает Evening Standard, лидер лондонского клуба восстанавливается значительно быстрее намеченного срока. Отмечается, что английский футболист уже провел тренировку вместе с партнерами.
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Происшествия
Пять человек погибли при пожаре в Приморье
Обновлено в 19:21
Политика
Назван размер введенных Гитлером пенсий для бельгийцев
В Бельгии 27 жителей страны продолжают получать от Германии пенсии, назначенные им в 1941 году в соответствии с декретом Гитлера, пишет газета De Morgen.
Обновлено в 17:14
Политика
Россияне отказались поверить в честный бизнес в стране
Большинство россиян — 62 процента — не верят, что в стране можно вести честный бизнес.
Обновлено в 16:56
Политика
Украина может отказаться от Евровидения из-за России
"Если на Евровидение от Украины поедут те, кто гастролирует в России и еще и демонстративно собирается делать это и в дальнейшем, то лучше вообще туда никому не ехать", - написал Кириленко, добавив, что между странами якобы существует лишь "агрессия" и "оккупация".
Обновлено в 18:01
Политика
МИД Швеции вызвал посла Венгрии
Министерство иностранных дел Швеции вызвало посла Венгрии Адриен Мюллер из-за высказывания венгерского вице-премьера Жольта Шемьена.
Обновлено в 18:07
Экономика
Руководство ЦБ встретится с акционерами банка «Восточный»
Руководство Банка России 20 февраля проведёт встречу с конфликтующими акционерами банка «Восточный».
Обновлено в 14:23
Экономика
Российское правительство разместило секретный депозит на 200 миллиардов рублей в Промсвязьбанке
Ранее Счетная палата сообщала о размещении такой суммы «на основании отдельного решения правительства без заключения генерального соглашения и проведения отбора заявок».
Обновлено в 18:06
Происшествия
В Петербурге госпитализировали 11 школьников после пробы на туберкулез
Одиннадцать учеников школы №72 в Санкт-Петербурге почувствовали себя плохо при проведении кожной пробы для определения туберкулеза (диаскинтест).
Обновлено в 14:15
Футбол
«Барселона» и «Лион» сыграли вничью в матче Лиги чемпионов
"Барселона" и "Лион" сыграли вничью в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 17:14
Политика
Конгресс США проверит планы по строительству АЭС в Саудовской Аравии
Согласно документу, план, который чиновники администрации Трампа продвигали в первые недели его работу на президентском посту, заключался в строительстве нескольких АЭС в Саудовской Аравии.
Обновлено в 16:12
Политика
Посольство России обвинило Украину во вмешательстве в дела США
Посольство Украины в США открыто вмешивается в дела Вашингтона, требуя запретить показ в этой стране российской военной кинодрамы "Т-34", заявили в российском диппредставительстве в Соединенных Штатах.
Обновлено в 17:35
Происшествия
Мать Скрипаля просит признать его пропавшим без вести
Мать Сергея Скрипаля Елена Скрипаль обратились в полицию с просьбой признать его и свою внучку Юлию пропавшими без вести.
Обновлено в 13:55
Общество
Дети нашли в школьном супе мясо с «белыми щупальцами»
Ученики средней школы в поселке Юргамыш Курганской области обнаружили в одной из тарелок со школьным супом странного вида кусок мяса с белыми отростками, похожими на щупальца или личинки насекомого.
Обновлено в 08:23
Хоккей
Панарин не сыграет с «Монреалем»
Обновлено в 17:37
Происшествия
Экс-полковник ГРУ Квачков вышел на свободу
Отставной полковник главного разведывательного управления (ГРУ) Владимир Квачков, обвинявшийся в экстремизме, вышел на свободу из мордовской колонии 19 февраля.
Обновлено в 03:22
Технологии
Опрос показал, сколько россиян используют интернет на работе в личных целях
Реже других используют интернет в личных целях на работе представители рабочего персонала (51%) и работники сферы "Транспорт и логистика" (38%).
Обновлено в 19:07
Общество
Суд оштрафовал на 100 000 рублей клинику Елены Малышевой
Обновлено в 07:53
Армия и оружие
На Украине объявили в розыск «офицера ГРУ» из расследования Bellingcat
Имя Олега Иванникова упоминалось в расследовании издания Bellingcat.
Обновлено в 18:09
Экономика
Реальные доходы россиян снова упали
По данным Росстата, реальные располагаемые доходы населения (с поправкой на инфляцию) в январе 2019 года составили 98,7 процента от уровня января 2018-го и 99 процентов от января 2017-го.
Обновлено в 12:36
Общество
Последнее суперлуние в 2019 году начнется в ночь на 19 февраля
Последнее суперлуние в 2019 году пройдет в ночь с 18 на 19 февраля, наблюдать его можно будет и в ночь с 19 на 20 февраля, сообщили РИА Новости ранее в Московском планетарии.
Обновлено вчера в 16:16
Политика
В МИД Кубы обвинили США в переброске войск к Венесуэле
Глава Министерства иностранных дел Кубы Бруно Родригес заявил, что американские власти перебросили свои войска к территории Венесуэлы.
Обновлено в 18:31
Политика
«Признаки пропаганды». Украина запретила ввоз ещё 19 российских книг
Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины запретил ввоз ещё 19 российских книг, усмотрев в них "признаки пропаганды".
Обновлено в 12:43
Общество
Суд признал законным приговор бывшей жене Джигарханяна
Останкинский суд столицы признал законным приговор, вынесенный бывшей жене народного артиста СССР Армена Джигарханяна Виталине Цымбалюк-Романовской за установку в кабинете экс-супруга скрытой видеокамеры.
Обновлено в 10:45
Происшествия
В ДТП с микроавтобусом в Ростовской области погибли шесть человек
Шесть человек погибли в ДТП с микроавтобусом на 999-м километре трассы "М-4" Дон в Ростовской области.
Обновлено в 06:32
Экономика
В России подсчитали соотношение зарплат начальников и подчиненных
Самый большой разрыв присутствует, по данным 2017 года (более свежих цифр пока нет), в научной и технической сферах - 19,5 раза, в финансовой сфере, страховании, торговле, ремонте автотранспорта, информации и связи - 16 раз, добавила Любовь Ельцова.
Обновлено в 12:51
Армия и оружие
Американский эсминец опять пришел в Черное море
Эсминец ВМС США Donald Cook опять зашел в Черное море.
Обновлено в 12:10
Политика
СМИ: самый богатый министр предыдущего состава правительства покинул Россию
Бывший министр по вопросам открытого правительства Михаил Абызов покинул Россию и большую часть времени проводит в Италии, на своей вилле в Тоскане.
Обновлено в 09:53
Армия и оружие
Лидер «Джебхат ан-Нусры» получил тяжелое ранение головы
Лидер организации «Хайат Тахрир аш-Шам» (ранее называлась «Джебхат ан-Нусра», запрещена в РФ) Абу Мухаммад аль-Джулани получил вечером 18 февраля тяжелое осколочное ранение головы в результате взрыва в сирийском городе Идлиб.
Обновлено в 13:23
Общество
В Минпромторге отреагировали на идею закрывать супермаркеты в выходные
Ранее член комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Алексей Кондратьев предложил ограничить работу крупных супермаркетов в выходные дни.
Обновлено в 09:22