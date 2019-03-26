Футбол
Сборная Англии забила 10 мячей в двух первых матчах отбора Евро-2020ProstoProSport 02:05
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион Под Горицом
Марко Вешович
|17′
|30′
Майкл Кин
|39′
Росс Баркли
|52′
Росс Баркли
|59′
Росс Баркли
Фатос Бечирай
Марко Янкович
|61′
|64′
Деле Алли
Джордан Хендерсон
Марко Вешович
Александар Больевич
|70′
|71′
Харри Кейн
Марко Симич
Владимир Йовович
|74′
|81′
Рахим Стерлинг
|81′
Росс Баркли
Джеймс Уорд-Проуз
|83′
Харри Кейн
Каллум Уилсон
Александар Больевич
|90′+2′
|90′+2′
Джордан Хендерсон
|90′+3′
Дэнни Роуз
Черногория
Расстановка 4‑4‑2
1
Петкович
2
Стойкович
15
Савич
16
Йовович
6
Томашевич
23
Марушич
20
Иванич
4
Вукчевич
3
Больевич
10
Янкович
9
Мугоша
1
Пикфорд
2
Уокер
6
Магуайр
5
Кин
3
Роуз
17
Уорд-Проуз
4
Райс
14
Хендерсон
7
Стерлинг
19
Уилсон
11
Хадсон-Одои
Англия
Расстановка 4‑3‑3
В пятницу британцы стартовали с домашнего разгрома сборной Чехии (5:0). А вчера на выезде не оставили шансов команде Черногории (5:1).
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Дубль Баркли помог Англии разгромить Черногорию в матче квалификации Евро-2020
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