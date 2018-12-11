Футбол
Рождественское дерево украсили золотые шары, золотые звезды и Золотая бутса . Кейн получил эту награду, став лучшим бомбардиром чемпионата мира.
Sportmail.ru09:58
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Футбол
«Локомотив» вышел в плей-офф Юношеской лиги УЕФА, разгромив «Шальке»
Московский "Локомотив" вышел в плей-офф Юношеской лиги Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), обыграв в гостях немецкий "Шальке".
Обновлено в 11:10
Футбол
Бекао сможет сыграть с «Реалом»
Защитник ЦСКА Родриго Бекао сможет принять участие в завтрашнем матче Лиги чемпионов с мадридским «Реалом».
Обновлено в 11:45
Происшествия
14-летний вратарь умер после травмы, полученной во время игры
Юный голкипер получил серьезную травму головы после столкновения с соперником во время матча юниорской лиги в западном Лондоне.
Обновлено в 11:33
Футбол
Бывший наставник «Анжи» Скрипченко требует от клуба 3 млн рублей
Обновлено в 11:36
Футбол
Черышев попал в заявку «Валенсии» на матч с «Манчестер Юнайтед»
"Валенсия" опубликовала заявку на матч 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Манчестер Юнайтед".
Обновлено в 11:31
Футбол
«Барселона» сегодня может повторить рекорд «Баварии»
Обновлено в 11:46
Футбол
Гвардиола: «Расизм есть повсюду, не только в футболе»
Обновлено в 09:26
Футбол
«Барселона» хочет заполучить Компани
"Барселона" следит за 32-летним защитником "Манчестер Сити" Венсаном Компани. Об этом на своих страницах сообщает The Sun.
Обновлено в 11:31
Футбол
Сигурдссон извинился перед болл-боем, в которого ударил мячом
Обновлено в 11:42
Футбол
Галактионов: молодежная сборная России попала в рабочую группу
Исполняющий обязанности старшего тренера молодежной сборной России (игроки не старше 21 года) Михаил Галактионов заявил, что команда попала в рабочую группу в отборочном турнире чемпионата Европы-2021.
Обновлено в 10:41
Футбол
«Енисей» на сборах запланировал восемь контрольных матчей
На сборах запланировано восемь контрольных матчей, информация о соперниках появится позднее.
Обновлено в 09:18
Футбол
Хавбек «Манчестер Сити» выбыл на три недели
Полузащитник «Манчестер Сити» Давид Сильва из-за травмы выбыл из строя на три недели.
Обновлено в 10:01
Футбол
Полузащитник «Реала» Асенсио отказал «Тоттенхэму»
«Тоттенхэм» заинтересован в приобретении у «Реала» полузащитника Марко Асенсио, однако сам футболист не спешит покидать Мадрид.
Обновлено в 10:42
Футбол
«Локомотив» прогулялся по Гельзенкирхену с картонной копией Хеведеса
Представители железнодорожников запечатлели картонную модель немецкого защитника в разных локациях Гельзенкирхена.
Обновлено в 07:29
Футбол
Андрес Иньеста: «Месси – лучший игрок в истории, но было бы некрасиво говорить, что Модрич не заслужил „Золотой мяч“»
В этом году Модрич выиграл «Золотой мяч», и было бы некрасиво говорить, что он не заслужил эту награду.
Обновлено в 11:34