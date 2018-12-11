Футбол

Кейн украсил елку «Золотой бутсой»
Sportmail.ru
09:58

Рождественское дерево украсили золотые шары, золотые звезды и Золотая бутса . Кейн получил эту награду, став лучшим бомбардиром чемпионата мира.
Sportmail.ru09:58

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Кейн украсил новогоднюю елку золотой бутсой

Sport24.ru11:16

Кейн поместил «Золотую бутсу» на елку вместо звезды

Матч ТВ11:14

Кейн поместил «Золотую бутсу» на елку вместо звезды

Sportbox.RU11:14

Жена Кейна наудачу украсила елку «Золотой бутсой» перед матчем мужа против «Барселоны»

Eurosport.ru10:50

Кейн украсил елку «Золотой бутсой»

Спорт-Экспресс11:04

Кейн украсил елку «Золотой бутсой»

Sportmail.ru09:58
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Футбол

«Локомотив» вышел в плей-офф Юношеской лиги УЕФА, разгромив «Шальке»

Московский "Локомотив" вышел в плей-офф Юношеской лиги Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), обыграв в гостях немецкий "Шальке".
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Юный голкипер получил серьезную травму головы после столкновения с соперником во время матча юниорской лиги в западном Лондоне.
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"Валенсия" опубликовала заявку на матч 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Манчестер Юнайтед".
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Английский футболист, нападающий и вице-капитан клуба «Тоттенхэм Хотспур» и капитан национальной сборной Англии.
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Тоттенхэм Хотспур
Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Лондона, выступающий в Премьер-лиге. Основан в 1882 году. Прозвище клуба - «шпоры». Домашний стадион клуба - «Уайт Харт Лейн». «Тоттенхэм Хотспур» стал первым клубом в XX веке, сделавшим домашний «дубль», выиграв и чемпионат, и Кубок Англии в сезоне 1960/1961.
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