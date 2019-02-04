Футбол
Кейн собирается вернуться на поле после травмы раньше срокаЧемпионат 01:43
Нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейн рассказал, что собирается вернуться в строй после травмы раньше, чем прогнозировали врачи. 25-летний англичанин прошёл медобследование, в ходе которого у него было выявлено повреждение связок левой лодыжки.
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Происшествия
Число жертв пожара в центре Москвы возросло до семи
Обновлено в 04:44
Происшествия
Прокуратура объяснила засекреченность дела о гибели группы Дятлова
Генпрокуратура 31 января объявила, что проверит уголовное дело о гибели группы Дятлова.
Обновлено в 04:26
Музыка
Сегодня рэпер Децл скончался из-за остановки сердца
Директор исполнителя Павел Беленец рассказал в соцсетях, что Децл умер из-за остановки сердца.
Обновлено вчера в 04:09
Авто
Volvo отзывает почти 2 тысячи автомобилей в России
Согласно сообщению, опубликованному на сайте Росстандарта, шведская компания вынуждена отозвать почти 2 тыс. своих автомобилей из-за отклонений, выявленных в программном обеспечении модуля связи.
Обновлено в 04:12
Авто
В сети показали лимузин-самолет за 5 миллионов долларов
Как утверждают создатели, автомобиль оценивается в 5 миллионов долларов.
Обновлено в 00:02
Авто
Обновленный Lada Largus появится в 2020 году
По словам руководителя отдела продаж «АвтоВАЗа» Яна Птачека, появление обновленного Lada Largus на рынке состоится не раньше 2020 года.
Обновлено вчера в 12:23
Происшествия
У 26 курсантов Ульяновского суворовского училища выявили эхинококкоз
«По словам главы профильного ведомства Сергея Панченко, по итогам обследований на сегодняшний день имеются подтверждённые сведения о заболевании эхинококкозом 26 курсантов, зафиксированные в медицинской документации», — говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 20:01
Космос
SpaceX испытала двигатель для межпланетного корабля Starship
Американская компания SpaceX провела первые испытания двигателя Raptor для межпланетного корабля Starship, об этом глава компании Илон Маск написал на своей странице в Twitter.
Обновлено в 00:40
Авто
В середине февраля начнут принимать заказы на автомобили Aurus
Дилерские компании "Авилон" и "Панавто", которые являются официальными торговыми партнерами Aurus в России, будут принимать предварительные заказы с 15 февраля.
Обновлено в 04:58
Здоровье
Онколог назвал лучший способ уберечься от рака
Отказ от курения, правильное питание и физическая активность являются самыми эффективными мерами по профилактике онкологических заболеваний, заявил директор Немецкого научно-исследовательского онкологического центра (DKFZ) в Гейдельберге, профессор Михаэль Бауманн.
Обновлено вчера в 22:42
Технологии
Система «Яндекс.Такси» стала наказывать нарушающих ПДД водителей
Система «Яндекс.Такси» решила сократить число дорожно-транспортных происшествий путем наказания водителей, которые не придерживаются ПДД.
Обновлено в 04:14
Транспорт
Дорожные знаки меньшего размера появятся по всей России
Уменьшенные дорожные знаки планируется установить по всей России после успешного эксперимента, сообщает газета «Известия».
Обновлено в 03:08
Происшествия
В Башкирии полицейские сбросили пенсионера с вокзальной скамейки
Появившиеся в социальных сетях видео, где полицейские сбросили со скамейки пожилого мужчину, стало поводом для начала проверки по факту превышения должностных полномочий сотрудниками башкирской транспортной полиции.
Обновлено в 04:46
Гаджеты
Samsung Galaxy A90 станет первым смартфоном марки с выдвижной камерой
Обновлено вчера в 00:41
Происшествия
The Bell назвал предполагаемого создателя онлайн-казино Azino777
The Bell нашел предполагаемого создателя крупнейшего российского онлайн-казино Azino777 – им оказался 33-летний Альберт Валиахметов из Набережных Челнов, пишет издание.
Обновлено в 03:17
Происшествия
В комитете по здравоохранению Петербурга проходят обыски
Силовики в понедельник проводят обыски в комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга.
Обновлено в 04:06
Общество
Москвичи смогут оплатить коммунальные услуги с помощью QR-кода
Жители Москвы смогут оплачивать коммунальные услуги с помощью QR-кода, нанесенного на единый платежный документ (ЕПД).
Обновлено вчера в 23:45
Общество
Подходы к Крымскому мосту подвинут из-за древней усадьбы под Керчью
Пути к железнодорожной части Крымского моста пустят в обход недавно обнаруженной археологами античной усадьбы Манитра.
Обновлено в 04:56
Кино
Вышел новый тизер фильма «Мстители: Финал»
Издание Deadline опубликовало информацию о новом тизере блокбастера "Мстители:Финал" (Avengers: Endgame).
Обновлено вчера в 23:44
Происшествия
Китаец прожил четыре года с зубочисткой в сердце
Обновлено в 04:08
Политика
Правительство поддержало законопроект об автономном рунете
Правительство РФ в своем заключении поддержало законопроект об автономном рунете при условии его доработки.
Обновлено в 04:48
Происшествия
Самолет из Москвы не смог сесть в Красноярске из-за аномальных морозов
Самолет рейса Москва-Красноярск из-за аномальных морозов не смог сесть в аэропорту назначения и совершил вынужденную посадку в Новосибирске.
Обновлено в 00:55
Экономика
Российские ритейлеры снизили цену на iPhone XR
Крупные российские ритейлеры снизили цены на один из флагманских смартфонов Apple - iPhone XR - почти на 8%, до 59,99 тысячи рублей, свидетельствуют данные продавцов.
Обновлено в 04:00
Авто
На Украине перестали покупать «Запорожцы»
Обновлено вчера в 14:17
Технологии
Французский заказчик разрешил ремонт «Фрегата» без отправки в Россию
Французская компания Arianespace одобрила ремонт разгонного блока «Фрегата» без отправки в Россию, починку произведут 4 февраля на космодроме Куру, сообщил источник в ракетно-космической отрасли.
Обновлено в 04:27
Космос
Появилось изображение первого в РФ гиперзвукового космического дрона
Появилось изображение модели первого в России многоразового летательного аппарата, предназначенного для полетов в атмосфере и космосе на гиперзвуковых скоростях.
Обновлено вчера в 20:54
Происшествия
Найден пропавший самолет с футболистом Эмилиано Салой
Обновлено вчера в 18:04
Экономика
Россия стала второй по дешевизне бензина в Европе
Второе место заняла Россия, где 95-й бензин можно купить за 45 руб./литр.
Обновлено в 03:26
Экономика
Россияне смогут получать пенсии по старым правилам
Клиенты негосударственных пенсионных фондов, заключившие договоры до 1 января 2019 года, смогут начать получать пенсионные выплаты по старым правилам - в 55 лет для женщин и в 60 лет для мужчин.
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