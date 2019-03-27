Футбол
Кейн собирается попробовать себя в НФЛЕвро-футбол.ру вчера в 16:05
Нападающий "Тоттенхэма" Гарри Кейн собирается попробовать себя в американском футболе. Форвард любит этот вид спорта и в феврале даже ездил на матч НФЛ.
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Харри Кейн: «Хотел бы попробовать себя в американском футболе через 10-12 лет»
Sports.ruвчера в 16:48
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