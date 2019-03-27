Кейн собирается попробовать себя в НФЛЕвро-футбол.ру вчера в 16:05

Нападающий "Тоттенхэма" Гарри Кейн собирается попробовать себя в американском футболе. Форвард любит этот вид спорта и в феврале даже ездил на матч НФЛ.

Кейн собирается попробовать себя в НФЛ

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