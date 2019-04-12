Футбол
Нападающий «Тоттенхэма» Кейн выбыл до конца сезона из-за травмыREGNUM 03:32
Нападающий «Тоттенхэм Хоттспур» Гарри Кейн выбыл из строя до конца сезона. Об этом сообщает The Telegraph. По информации издания, в матче Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» Кейн получил травму боковой связки левой лодыжки и не сыграет в ближайшие три месяца.
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Парубий назвал Зеленского модернизированной версией Януковича
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Кедми назвал истинную причину прибытия «морских котиков» в Украину
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Шайба Овечкина вывела «Вашингтон» вперед в серии с «Каролиной»
Казалось, что "столичные" уже в первом периоде решили все свои вопросы относительно победителя матча – в перые 20 минут игры хоккеисты "Кэпиталз" отправил в ворота "ураганов" три безответные шайбы: дубль на счету Никласа Бэкстрема, которому в одной из шайб ассистировал Евгений Кузнецов, а третий гол забил Александр Овечкин.
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SpaceX осуществила первый коммерческий запуск Falcon Heavy
Первый испытательный полет новейшей Falcon Heavy состоялся в феврале 2018 г. На данный момент это самая мощная из всех существующих в мире ракет.
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Созданы гибриды с мозгом человека и обезьяны
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Володин: новый аэропорт в Саратове могут открыть на месяц раньше срока
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Медведев утвердил правила автотюнинга
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Богатые граждане владеют фактически всеми финансовыми активами и сбережениями в РФ
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