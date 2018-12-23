Британская империя Государство

Самое крупное из когда-либо существовавших государств за всю историю человечества с колониями на всех обитаемых континентах. Наибольшей площадью империя обладала до 1919 года, тогда Соединённое Королевство управляло землями, простиравшимися на 31 878 965 км², что составляет около 22% земной суши. Общая численность населения империи составляла примерно 480 млн человек. Именно наследием Pax Britannica объясняется роль английского языка как наиболее распространённого в мире в сферах транспорта, торговли и т. д.