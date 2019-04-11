Футбол

Кейн получил травму боковой связки голеностопа в матче ЛЧ с «Ман Сити»Sports.ru 14:54

Обследование Кейна продолжается, сроки восстановления не уточняются. Алли повредил левую руку, его участие в матче 34-го тура чемпионата Англии против «Хаддерсфилда» под вопросом. Кейн на костылях покидал стадион после игры с «Ман Сити»
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Кейн получил серьёзную травму боковой связки левой лодыжки, Алли — перелом руки

Чемпионат15:59

Кейн получил травму боковой связки голеностопа в матче ЛЧ с «Ман Сити»

Sports.ru14:54

У Кейна травма боковых связок голеностопа, у Алли перелом руки

Sport24.ru15:37

У Кейна повреждена боковая связка голеностопа, у Алли перелом руки

Советский спорт15:30

У Кейна – серьезное повреждение боковой связки голеностопа

Спорт-Экспресс14:25

Деле Алли сломал руку в матче с «Манчестер Сити», Кейн повредил боковую связку голеностопа

Sport.ru15:44

Кейн повредил боковую связку голеностопа, у Алли — перелом руки

Матч ТВ15:39
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Политика

Порошенко в прямом эфире пригласил Зеленского на дебаты

Обновлено в 17:16
Футбол

Права на показ АПЛ перейдут от «Матч ТВ» к Okko

Права на показ АПЛ перейдут от "Матч ТВ" к Okko Rambler приобрел права на трансляцию в России АПЛ, сообщили "Ъ" три источника на рынке спортивных медиа.
Обновлено вчера в 19:02
Авто

Медведев утвердил правила автотюнинга

Документ, опубликованный на сайте правительства, объясняет правила внесения изменений в конструкцию автомобилей.
Обновлено в 20:42
Транспорт

В 6 раз может вырасти штраф за превышение скорости на дорогах

В США за превышение скорости автовладельцам грозит штраф в 300 долларов — это больше 19 тысяч рублей.
Обновлено в 07:29
Армия и оружие

В ДНР сообщили о спасении автомобиля ОБСЕ от атаки ВСУ

Военнослужащие ДНР предотвратили попытку нападения со стороны ВСУ на сотрудников миссии ОБСЕ на Украине.
Обновлено в 21:57
Шоу-бизнес

Глюкоза показала фото в полупрозрачном белье

Певица Наталья Чистякова-Ионова, более известная как Глюкоза (32), опубликовала весьма горячее фото в Instagram.
Обновлено в 09:20
Политика

Британская полиция арестовала основателя WikiLeaks Ассанжа

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж был арестован полицией Великобритании в посольстве Эквадора в Лондоне.
Обновлено в 05:49
Политика

Рейтинг Путина среди электората растет

Респонденты «Левада-центра» представили, что в ближайшее воскресенье выборы президента России и 55% из них отдали свои голоса за нынешнего лидера Владимира Путина, сообщает «Интерфакс».
Обновлено в 02:24
Происшествия

Около Владивостока произошли два ДТП с участием девяти машин

Два ДТП с участием в общей сложности девяти автомобилей, включая грузовик, произошли в пятницу в Надеждинском районе Приморья, из-за чего перекрыто движение по низководному мосту через Амурский залив в сторону Владивостока.
Обновлено в 22:55
Спорт

Туктамышева стала второй в короткой программе на командном ЧМ

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева заняла второе место в короткой программе на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.
Обновлено в 05:10
Политика

Небензя не дал прервать свое выступление в Совбезе ООН

Василий Небензя, постоянный представитель России в Организации Объединенных Наций, не позволил постпреду Германии, которая сейчас председательствует в Совете Безопасности, ограничить время своего выступления.
Обновлено в 07:30
Политика

Лукашенко: Россия выкручивает Беларуси руки

Накануне президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил Кремль в ущемлении Минска, заявив, что в РФ уже «обнаглели до такой степени, что начинают выкручивать нам руки».
Обновлено в 09:32
Политика

Путин поручил ограничить рост тарифов на вывоз мусора

Президент России Владимир Путин поручил правительству ограничить рост тарифов на вывоз мусора.
Обновлено в 14:44
Здоровье

Минпросвещения предложило не пускать в школы детей без прививок

Минпросвещения предлагает запретить посещение образовательных учреждений детьми, которые не прошли обследование на инфекционные заболевания и не сделали прививки, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на письмо замминистра Татьяны Синюгиной в комитет Госдумы по охране здоровья.
Обновлено в 11:35
Армия и оружие

National Interest рассказал о беспомощности США в Арктике

Обновлено в 22:46
Хоккей

«Торонто» вышел вперед в серии плей-офф Кубка Стэнли против «Бостона»

Встреча завершилась победой "листьев" со счетом 4:1. Бостонцы не гостеприимно обошлись с гостями, когда забил Патрис Бержерон.
Обновлено в 21:53
Происшествия

Футболист «Спартака» Аяз Гулиев избил пешехода

Обновлено в 16:00
Здоровье

Как можно использовать хозяйственное мыло?

В составе же хозяйственного мыла красители отсутствуют, и оно является отличным антибактериальным и антимикробным средством.
Обновлено в 22:02
Общество

Россияне считают 66 тысяч рублей в месяц достойной зарплатой

Сегодня, 10 апреля 2019 года, стало известно, что россиянам для достойной жизни нужно зарабатывать в среднем 66 тысяч рублей в месяц.
Обновлено вчера в 04:45
Авто

Кроссоверы Haval H6 и H2 с новым логотипом появились в России

В настоящее время модельный ряд Haval на российском рынке представлен только тремя моделями: H2, H6 и H9, однако уже в этом году он пополнится новым «молодежным» кроссовером F7 – потенциальным бестселлером бренда.
Обновлено в 09:04
Здоровье

Заболеваемость лихорадкой Эбола в ДР Конго достигла пика

Заболеваемость лихорадкой Эбола в Демократической Республике Конго (ДРК) достигла пика последних восьми месяцев.
Обновлено в 17:17
Наука

Останки людей нового вида нашли на Филиппинах

Археологи нашли на филиппинском острове Лусон останки древних людей, которые принадлежат, предполагают ученые, ранее неизвестному виду человека.
Обновлено в 01:00
Шоу-бизнес

Певицу Алсу заподозрили в расставании с мужем

Поклонники заподозрили неладное: что Алсу рассталась с Яном.
Обновлено вчера в 13:30
Происшествия

Официант кофейни разоблачил траты Мамаева и Кокорина

Прокурор попросил зачитать показания, которые официант дал на предварительном следствии: свидетель не вспомнил, как Мамаев назвал Пака, и ранее не отмечал агрессивного поведения Гайсина (второй пострадавший чиновник).
Обновлено в 14:17
Происшествия

В Петербурге завели дело на вандала, разбившего стекло в вагоне метро

Обновлено в 16:26
Шоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри сохранят рождение первенца в тайне

В сообщении королевской четы говорится, что Гарри и Меган приняли личное решение хранить информацию о рождении ребенка в тайне.
Обновлено в 19:47
Гаджеты

Безос предупредил о будущих «многомиллиардных потерях» Amazon

Основатель и генеральный директор Amazon Джефф Безос предупредил акционеров компании, что в будущем она неизбежно столкнется с крупными неудачами, которые обойдутся в миллиарды долларов.
Обновлено в 11:14
Экономика

Пенсионная реформа сделает предпенсионеров беднее

Авторы доклада исследовали влияние пенсионной реформы на уровень бедности в период с 2019 по 2028 годы — именно этот отрезок является переходным периодом реформы.
Обновлено в 03:13
Политика

Армия Судана объявила об отстранении президента от власти

Армия Судана объявила об отстранении президента Омара аль-Башира от власти в стране.
Обновлено в 08:00
Авто

Дизайн нового кроссовера Kia рассекречен до премьеры

Южнокорейский автобренд презентует свой новый концепт кроссовер в рамках автосалона в Нью-Йорке.
Обновлено вчера в 19:06
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Английский футболист, полузащитник клуба «Тоттенхэм Хотспур» и национальной сборной Англии.
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Английский футболист, нападающий и вице-капитан клуба «Тоттенхэм Хотспур» и капитан национальной сборной Англии. Член ордена Британской империи.
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