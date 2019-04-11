Футбол
Кейн получил травму боковой связки голеностопа в матче ЛЧ с «Ман Сити»Sports.ru 14:54
Обследование Кейна продолжается, сроки восстановления не уточняются. Алли повредил левую руку, его участие в матче 34-го тура чемпионата Англии против «Хаддерсфилда» под вопросом. Кейн на костылях покидал стадион после игры с «Ман Сити»
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Общество
Умер миллиардер Владислав Тетюхин
Обновлено в 09:11
Политика
В США призвали к пересмотру политики в отношении России
Бывший госсекретарь США Джордж Шульц, экс-глава Минобороны Уильям Перри и бывший сенатор Сэмюэл Нанн в совместной статье для The Wall Street Journal призвали американские власти пересмотреть свою политику в отношении России.
Обновлено в 19:35
Спорт
Туктамышева стала второй в короткой программе на командном ЧМ
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева заняла второе место в короткой программе на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.
Обновлено в 05:10
Авто
Ателье ABT доработало новый спорткар Audi R8 V10
С новыми колесными дисками ABT Climb the Alps спорткар смотрится просто превосходно.
Обновлено в 07:20
Политика
Помощника скончавшегося депутата Ковалева нашли мертвым в Госдуме
Помощник депутата Госдумы, экс-директора ФСБ Николая Ковалева, Сергей Шамарин скончался на рабочем месте в здании нижней палаты парламента РФ в четверг, спустя несколько дней после смерти Ковалева.
Обновлено в 10:16
Шоу-бизнес
Директор Алсу прокомментировал слухи о разводе певицы
Директор Алсу Сергей Фадеев назвал бредом слухи о разводе певицы с мужем — бизнесменом Яном Абрамовым.
Обновлено в 16:23
Экономика
Пенсионная реформа сделает предпенсионеров беднее
Авторы доклада исследовали влияние пенсионной реформы на уровень бедности в период с 2019 по 2028 годы — именно этот отрезок является переходным периодом реформы.
Обновлено в 03:13
Космос
Космонавты посеяли на МКС ряску
Выращивание ряски происходит на борту Международной космической станции (МКС) в рамках образовательного эксперимента.
Обновлено вчера в 03:05
Футбол
Вильярреал — Валенсия 1:3
"Вильярреал" и "Валенсия" определились со стартовыми составами на первый матч четвертьфинала Лиги Европы, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 14:09
Энергетика
«Нафтогаз» назвал шаги в случае остановки транзита газа из России
Прекращение транзита российского газа через Украину станет мощным ударом по энергетической безопасности европейских стран, заявил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.
Обновлено в 11:09
Политика
Новым мэром Таллина стал русскоязычный политик
Русскоязычный политик, член Центристской партии, председатель таллинского горсобрания Михаил Кылварт в четверг был избран новым мэром эстонской столицы, сообщила пресс-служба мэрии.
Обновлено в 10:58
Политика
Кадыров призвал простить Чечне долги за газ
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал решение Верховного суда республики, который отменил решение Заводского суда Грозного по вопросу списания с населения задолженности за газ.
Обновлено в 19:04
Политика
Казахстан ответил на предложение вывести Байконур из аренды России
Комментарий ведомства последовал в ответ на заявления вице-министра цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности Марата Нургожина, который в четверг сообщил о том, что «вопрос о поэтапном выводе города Байконур из аренды стоит на повестке дня для Казахстана».
Обновлено в 15:22
Игры
В Origin началась весенняя распродажа
В цифровом магазине ЕА стартовала весенняя распродажа, которая продлится до 25 апреля.
Обновлено в 12:35
Космос
В Японии два НЛО влетели в устье вулкана Асама
Обновлено 09 апреля в 15:22
Культура
Умер лидер группы «Соломенные еноты» Борис Усов
Умер солист российской панк-рок-группы «Соломенные еноты» Борис Усов. Об этом сообщил журналист Максим Семеляк в своем фейсбуке.
Обновлено в 14:47
Финансы
В ЦБ заявили о росте внешнего долга России
«Внешний долг Российской Федерации по состоянию на 1 апреля 2019 года, по предварительной оценке Банка России, составил $467,8 млрд, в течение I квартала 2019 года он увеличился на $13,8 млрд», — говорится в заявлении.
Обновлено в 09:28
Происшествия
Два человека пострадали в ДТП на Караваевской улице
В Невском районе внедорожник въехал в автомобиль такси. Пострадал таксиcт и его пассажир.
Обновлено в 16:29
Общество
Росконтроль назвал лучшие марки кефира и простокваши
Специалисты смогли рекомендовать к употреблению кефир марок «Простоквашино», «Лакомо», «Асеньевская ферма», а также простоквашу «Каждый день».
Обновлено в 02:10
Здоровье
Диетолог объяснила трудности с отказом от сладкого
Копытько указала на то, что процесс плавного отказа от сладкого займет около двух месяцев, поскольку привычка закрепляется только спустя 60 дней, и только по истечении этого периода можно говорить о результате.
Обновлено в 11:07
Политика
Стало известно, почему Манжосов не появился на пресс-конференции
Появилось СМС-сообщение от лица друга детства Владимира Зеленского и сооснователя студии «95 квартал» Дениса Манжосова, в котором он объяснил свое отсутствие на пресс-конференции тем, что увидел своих бывших друзей и изменил свое решение.
Обновлено в 09:57
Политика
Госдеп перечислил риски для Турции из-за покупки С-400
Риски, с которыми турецкие власти столкнутся, если не откажутся от покупки у России зенитно-ракетных систем (ЗРС) С-400, перечислил госдеп США.
Обновлено в 19:53
Армия и оружие
Скоростной корабль с боевым комплектом разработали в России
Советник генерального директора КГНЦ Валерий Поляков рассказал, что созданный специалистами отделения военного кораблестроения корпус боевого надводного корабля океанской зоны обладает уникальными способностями.
Обновлено в 10:31
Игры
Close to the Sun уже можно предзаказать
Студия Storm in a Teacup объявила дату релиза своего приключенческого хоррора Close to the Sun.
Обновлено в 13:59
Политика
Порошенко в прямом эфире позвал Зеленского на дебаты
Президент Украины Петр Порошенко приехал в студию программы "Право на власть" на телеканале "1+1" и призвал своего оппонента, лидера первого тура выборов Владимира Зеленского начать там с ним дебаты, но тот отказался, сообщив, что находится на пути во Францию.
Обновлено в 20:05
Политика
Министр обороны Судана принес присягу в качестве главы военного совета
Министр обороны и первый вице-президент Судана Авад ибн Ауф в четверг вечером принес присягу в качестве главы переходного военного совета страны, его заместителем стал начальник штаба Кемаль Абдель Мааруф, сообщило суданское гостелевидение.
Обновлено в 17:34
Происшествия
Футболист «Спартака» Аяз Гулиев избил пешехода
Обновлено в 16:00
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл не станут сообщать о рождении ребёнка
Принц Гарри и Меган Маркл рассказали о принятом решении не сообщать о рождении ребёнка.
Обновлено в 11:40
Транспорт
Депутаты предлагают изменить скоростной режим
Депутаты предлагают ужесточить ответственность за нарушение скоростного режима.
Обновлено в 06:30
Политика
Депутат Госдумы предложил запретить полиэтиленовые пакеты
Первый зампред комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Василий Власов предложил запретить использовать полиэтиленовые пакеты с 2025 года.
Обновлено в 17:40