Футбол

Кейн получил травму боковой связки голеностопа в матче ЛЧ с «Ман Сити»Sports.ru 14:54

Обследование Кейна продолжается, сроки восстановления не уточняются. Алли повредил левую руку, его участие в матче 34-го тура чемпионата Англии против «Хаддерсфилда» под вопросом. Кейн на костылях покидал стадион после игры с «Ман Сити»
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Кейн получил серьёзную травму боковой связки левой лодыжки, Алли — перелом руки

Чемпионат15:59

У Кейна – серьезное повреждение боковой связки голеностопа

Спорт-Экспресс14:25

У Кейна травма боковых связок голеностопа, у Алли перелом руки

Sport24.ru15:37

У Кейна повреждена боковая связка голеностопа, у Алли перелом руки

Советский спорт15:30

Кейн повредил боковую связку голеностопа, у Алли — перелом руки

Матч ТВ15:39

Деле Алли сломал руку в матче с «Манчестер Сити», Кейн повредил боковую связку голеностопа

Sport.ru15:44

Кейн получил травму боковой связки голеностопа в матче ЛЧ с «Ман Сити»

Sports.ru14:54
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Происшествия

В Сети появились видео драки игрока «Спартака» с иностранцем

Обновлено в 15:01
Футбол

«Арсенал» на своём поле обыграл «Наполи» в четвертьфинале ЛЕ

Лондонский «Арсенал» одержал победу над неаполитанским «Наполи» в первом матче 1/4 финала Лиги Европы.
Обновлено в 16:53
Спорт

Туктамышева стала второй в короткой программе на командном ЧМ

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева заняла второе место в короткой программе на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.
Обновлено в 05:10
Политика

Порошенко вызвал Зеленского на дебаты в эфире телеканала «1+1»

Президент Украины Петр Порошенко, неожиданно появившийся в вечернем телешоу в студии телеканала "1+1", пригласил в четверг лидера президентской гонки Владимира Зеленского на предвыборные дебаты в студию.
Обновлено в 16:14
Политика

Манжосову заплатили за рассказ о Зеленском — участник «95 квартала»

Обновлено в 10:21
Технологии

Безос предупредил о будущих «многомиллиардных потерях» Amazon

Основатель и генеральный директор Amazon Джефф Безос предупредил акционеров компании, что в будущем она неизбежно столкнется с крупными неудачами, которые обойдутся в миллиарды долларов.
Обновлено в 11:14
Общество

Росконтроль назвал лучшие марки кефира и простокваши

Специалисты смогли рекомендовать к употреблению кефир марок «Простоквашино», «Лакомо», «Асеньевская ферма», а также простоквашу «Каждый день».
Обновлено в 02:10
Общество

Вячеслав Володин встретился с саратовскими депутатами и чиновниками

В четверг, 11 апреля, в историческом парке «Россия — моя история» города Саратова состоялась встреча председателя Государственной Думы РФ Вячеслава Володина с жителями муниципалитетов, входящих в состав Саратовской агломерации.
Обновлено в 14:05
Шоу-бизнес

Принц Гарри и Меган Маркл решили сохранить рождение первенца в тайне

Совсем скоро принц Гарри и Меган Маркл станут родителями. По слухам, их первенец появится дома.
Обновлено в 12:22
Культура

Кинокритик Долин уволился из ВГТРК из-за сюжета «России 24»

Известный кинокритик Антон Долин уволился из ВГТРК из-за выхода сюжета на телеканале "Россия 24" о его критике относительно фильма "Балканский рубеж".
Обновлено в 10:51
Футбол

Кокорин пригласил жену на завтрашнее заседание суда

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин пообщался с гражданской женой Дарье после заседания суда.
Обновлено в 15:15
Футбол

«Реал» назвал сумму, за которую готов продать Бэйла

Обновлено в 14:02
Культура

Умер лидер группы «Соломенные еноты» Борис Усов

Умер солист российской панк-рок-группы «Соломенные еноты» Борис Усов. Об этом сообщил журналист Максим Семеляк в своем фейсбуке.
Обновлено в 14:47
Политика

Помощника умершего депутата Ковалева нашли мертвым в Госдуме

Помощник депутата Госдумы, экс-директора ФСБ Николая Ковалева, умершего 5 апреля, найден мертвым на своем рабочем месте.
Обновлено в 09:18
Происшествия

В Бурятии проверят гибель пациента в больничном «карцере»

Баргузинский межрайонный следственный отдел СК Бурятии занялся проверкой смерти пациента центральной районной больницы.
Обновлено в 12:59
Политика

После слов Лукашенко о России Минск остановит нефтепровод «Дружба»

Несколько участков трубопровода «Дружба», проходящего по территории Белоруссии, нуждаются в ремонте, заявил вице-премьер страны Игорь Петришенко после совещания с участием президента страны Александром Лукашенко, сообщает БелТА.
Обновлено в 09:38
Политика

Армия Судана взяла власть в стране

Обновлено в 08:17
Политика

Штаб Порошенко выложил видео со сбивающей Зеленского фурой

Обновлено в 03:42
Происшествия

Дело бухгалтера «Седьмой студии» Масляевой вернули в прокуратуру

Дело бухгалтера "Седьмой студии" Нины Масляевой, обвиняемой в мошенничестве и хищениях 133 миллионов, выделенных на развитие проекта "Платформа", в четверг вернули в прокуратуру, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 08:09
Технологии

За 8 дней отечественную ОС «Эльбрус» скачали около 50 тысяч раз

Пока в публичном доступе находится только предыдущая, третья, версия ОС – более новая будет доступна для скачивания в мае 2019 года.
Обновлено в 06:35
Политика

Полиция арестовала основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа

Власти Эквадора лишили основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа права на убежище на территории посольства этой латиноамериканкой страны.
Обновлено в 05:53
Общество

ГИБДД предлагает кратно увеличить штрафы за превышение скорости

В первую очередь изменение штрафных санкций должно коснуться водителей, которые совершают самое распространенное на дорогах нарушение - превышение скорости на 20-40 км/ч.
Обновлено вчера в 23:02
Кино

В Москве начались съемки фильма «Доктор Лиза»

В Москве начались съемки художественного фильма об основательнице фонда "Справедливая помощь" Елизавете Глинке под названием "Доктор Лиза".
Обновлено в 12:16
Политика

Капитан парусника «Седов»: разум победит, мы обязательно встретимся

Барк "Седов", которому МИД Эстонии без объяснения причин отказал в заходе в Таллинн, продолжает свой юбилейный, 100-й по счету рейс, и сейчас направляется в польский город Гдыня, сообщил в эксклюзивном интервью Sputnik Эстония капитан парусника Евгений Ромашкин.
Обновлено вчера в 12:55
Кино

Скончался актер Геннадий Фролов

Обновлено в 12:13
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Новые Audi S6 и S7 получили дизельные агрегаты

Обновлённый дизельный седан Audi S6 набирает первую «сотню» за 5 секунд, при этом модели S6 Avant и лифтбек S7 Sportback по этому же параметру имеют результат 5,1 секунды.
Обновлено в 02:47
Гаджеты

Acer представила новую линейку ноутбуков Aspire

Обновлено в 12:17
Общество

Священника сослали в глухое село из-за эффектных снимков супруги

В Магнитогорской епархии на сетевой скандал отреагировали быстро: Сергия Зотова отстранили от работы в кафедральном соборе и отправили служить в село Фершампенуаз Нагайбакского района, пишет "Комсомолка".
Обновлено в 10:20
Авто

Американцы соберут седан Acura TLX PMC вручную рядом с NSX

Модель Acura TLX PMC Edition, чья публичная премьера состоится на автошоу в Нью-Йорке, стала первой в новой ограниченной серии машин с шильдиком PMC.
Обновлено в 12:28
Авто

Volkswagen может купить крупную долю в китайской JAC Motors

Volkswagen AG изучает возможность приобретения крупного пакета акций своего китайского партнера по совместному производству электромобилей JAC Motors, сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Обновлено в 07:58
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Английский футболист, нападающий и вице-капитан клуба «Тоттенхэм Хотспур» и капитан национальной сборной Англии. Член ордена Британской империи.
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