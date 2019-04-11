Футбол
Кейн получил травму боковой связки голеностопа в матче ЛЧ с «Ман Сити»Sports.ru 14:54
Обследование Кейна продолжается, сроки восстановления не уточняются. Алли повредил левую руку, его участие в матче 34-го тура чемпионата Англии против «Хаддерсфилда» под вопросом. Кейн на костылях покидал стадион после игры с «Ман Сити»
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Футбол
«Арсенал» на своём поле обыграл «Наполи» в четвертьфинале ЛЕ
Лондонский «Арсенал» одержал победу над неаполитанским «Наполи» в первом матче 1/4 финала Лиги Европы.
Обновлено в 16:53
Спорт
Туктамышева стала второй в короткой программе на командном ЧМ
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева заняла второе место в короткой программе на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.
Обновлено в 05:10
Политика
Порошенко вызвал Зеленского на дебаты в эфире телеканала «1+1»
Президент Украины Петр Порошенко, неожиданно появившийся в вечернем телешоу в студии телеканала "1+1", пригласил в четверг лидера президентской гонки Владимира Зеленского на предвыборные дебаты в студию.
Обновлено в 16:14
Технологии
Безос предупредил о будущих «многомиллиардных потерях» Amazon
Основатель и генеральный директор Amazon Джефф Безос предупредил акционеров компании, что в будущем она неизбежно столкнется с крупными неудачами, которые обойдутся в миллиарды долларов.
Обновлено в 11:14
Общество
Росконтроль назвал лучшие марки кефира и простокваши
Специалисты смогли рекомендовать к употреблению кефир марок «Простоквашино», «Лакомо», «Асеньевская ферма», а также простоквашу «Каждый день».
Обновлено в 02:10
Общество
Вячеслав Володин встретился с саратовскими депутатами и чиновниками
В четверг, 11 апреля, в историческом парке «Россия — моя история» города Саратова состоялась встреча председателя Государственной Думы РФ Вячеслава Володина с жителями муниципалитетов, входящих в состав Саратовской агломерации.
Обновлено в 14:05
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл решили сохранить рождение первенца в тайне
Совсем скоро принц Гарри и Меган Маркл станут родителями. По слухам, их первенец появится дома.
Обновлено в 12:22
Культура
Кинокритик Долин уволился из ВГТРК из-за сюжета «России 24»
Известный кинокритик Антон Долин уволился из ВГТРК из-за выхода сюжета на телеканале "Россия 24" о его критике относительно фильма "Балканский рубеж".
Обновлено в 10:51
Футбол
Кокорин пригласил жену на завтрашнее заседание суда
Нападающий «Зенита» Александр Кокорин пообщался с гражданской женой Дарье после заседания суда.
Обновлено в 15:15
Футбол
«Реал» назвал сумму, за которую готов продать Бэйла
Обновлено в 14:02
Культура
Умер лидер группы «Соломенные еноты» Борис Усов
Умер солист российской панк-рок-группы «Соломенные еноты» Борис Усов. Об этом сообщил журналист Максим Семеляк в своем фейсбуке.
Обновлено в 14:47
Политика
Помощника умершего депутата Ковалева нашли мертвым в Госдуме
Помощник депутата Госдумы, экс-директора ФСБ Николая Ковалева, умершего 5 апреля, найден мертвым на своем рабочем месте.
Обновлено в 09:18
Происшествия
В Бурятии проверят гибель пациента в больничном «карцере»
Баргузинский межрайонный следственный отдел СК Бурятии занялся проверкой смерти пациента центральной районной больницы.
Обновлено в 12:59
Политика
После слов Лукашенко о России Минск остановит нефтепровод «Дружба»
Несколько участков трубопровода «Дружба», проходящего по территории Белоруссии, нуждаются в ремонте, заявил вице-премьер страны Игорь Петришенко после совещания с участием президента страны Александром Лукашенко, сообщает БелТА.
Обновлено в 09:38
Политика
Армия Судана взяла власть в стране
Обновлено в 08:17
Политика
Штаб Порошенко выложил видео со сбивающей Зеленского фурой
Обновлено в 03:42
Происшествия
Дело бухгалтера «Седьмой студии» Масляевой вернули в прокуратуру
Дело бухгалтера "Седьмой студии" Нины Масляевой, обвиняемой в мошенничестве и хищениях 133 миллионов, выделенных на развитие проекта "Платформа", в четверг вернули в прокуратуру, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 08:09
Технологии
За 8 дней отечественную ОС «Эльбрус» скачали около 50 тысяч раз
Пока в публичном доступе находится только предыдущая, третья, версия ОС – более новая будет доступна для скачивания в мае 2019 года.
Обновлено в 06:35
Политика
Полиция арестовала основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа
Власти Эквадора лишили основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа права на убежище на территории посольства этой латиноамериканкой страны.
Обновлено в 05:53
Общество
ГИБДД предлагает кратно увеличить штрафы за превышение скорости
В первую очередь изменение штрафных санкций должно коснуться водителей, которые совершают самое распространенное на дорогах нарушение - превышение скорости на 20-40 км/ч.
Обновлено вчера в 23:02
Кино
В Москве начались съемки фильма «Доктор Лиза»
В Москве начались съемки художественного фильма об основательнице фонда "Справедливая помощь" Елизавете Глинке под названием "Доктор Лиза".
Обновлено в 12:16
Политика
Капитан парусника «Седов»: разум победит, мы обязательно встретимся
Барк "Седов", которому МИД Эстонии без объяснения причин отказал в заходе в Таллинн, продолжает свой юбилейный, 100-й по счету рейс, и сейчас направляется в польский город Гдыня, сообщил в эксклюзивном интервью Sputnik Эстония капитан парусника Евгений Ромашкин.
Обновлено вчера в 12:55
Кино
Скончался актер Геннадий Фролов
Обновлено в 12:13
Авто
Новые Audi S6 и S7 получили дизельные агрегаты
Обновлённый дизельный седан Audi S6 набирает первую «сотню» за 5 секунд, при этом модели S6 Avant и лифтбек S7 Sportback по этому же параметру имеют результат 5,1 секунды.
Обновлено в 02:47
Гаджеты
Acer представила новую линейку ноутбуков Aspire
Обновлено в 12:17
Общество
Священника сослали в глухое село из-за эффектных снимков супруги
В Магнитогорской епархии на сетевой скандал отреагировали быстро: Сергия Зотова отстранили от работы в кафедральном соборе и отправили служить в село Фершампенуаз Нагайбакского района, пишет "Комсомолка".
Обновлено в 10:20
Авто
Американцы соберут седан Acura TLX PMC вручную рядом с NSX
Модель Acura TLX PMC Edition, чья публичная премьера состоится на автошоу в Нью-Йорке, стала первой в новой ограниченной серии машин с шильдиком PMC.
Обновлено в 12:28
Авто
Volkswagen может купить крупную долю в китайской JAC Motors
Volkswagen AG изучает возможность приобретения крупного пакета акций своего китайского партнера по совместному производству электромобилей JAC Motors, сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Обновлено в 07:58