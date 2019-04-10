Футбол
Почеттино: возможно, Кейн выбыл до конца сезона из-за травмыЧемпионат вчера в 17:36
Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино после первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (1:0) отметил, что нападающий Гарри Кейн может пропустить концовку сезона из-за повреждения.
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Политика
Кремль назвал неожиданным решение ЕСПЧ по Навальному
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Экономика
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Обновлено вчера в 09:02
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Шойгу осудил подчиненных за бездушие и формализм
Министр обороны Сергей Шойгу осудил «вопиющие случаи» проявления бездушия должностных лиц при работе с людьми.
Обновлено вчера в 19:26
Политика
США пригрозили Египту санкциями за закупку Су-35
Обновлено вчера в 02:48
Культура
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Финансы
Минэкономразвития скорректировало прогноз курса рубля на 2019 год
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Свидетель по делу Кокорина и Мамаева озвучил причины их драк
В Пресненском суде Москвы свидетель по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева Карен Григорян рассказал о причине их драки, а также о начале конфликта с чиновником Денисом Паком, пишет RT.
Обновлено вчера в 12:31
Здоровье
Треть зданий столичных поликлиник модернизируют в ближайшие годы
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Наука
Ученые назвали самый ранний признак разрушения печени
Ученые рассказали, какой признак, свидетельствующий о нарушениях в работе печени, проявляется прежде всего.
Обновлено в 00:19
Политика
Помпео указал на различие ситуации с Голанами и Крымом
На вопрос, значит ли такая дипломатическая позиция, что в некоторых случаях власти США допускают оккупацию территорий других стран во время военных действий, госсекретарь США ответил, что «это лишь вопрос практичной политики».
Обновлено в 00:29
Политика
Орешкин не смог ответить Путину на профильный вопрос
Во время выступления на пленарном заседании международного форума «Арктика — территория диалога» министр экономического развития Максим Орешкин не смог сразу ответить Владимиру Путину на профильный вопрос.
Обновлено вчера в 11:33
Политика
Путин одобрил выдачу россиянам генетических паспортов
Президент РФ Владимир Путин одобрил выдачу россиянам генетических паспортов.
Обновлено вчера в 01:45
Кино
Якутяне создали особенный Оскар для создателей «Игры престолов»
Обновлено вчера в 22:33
Авто
Toyota распространила первый тизер нового поколения Highlander
Toyota распространила первый тизер нового поколения Highlander, который дебютирует на автосалоне в Нью-Йорке 17 апреля.
Обновлено вчера в 15:57
Общество
Россияне назвали необходимый для достойной жизни размер зарплаты
Для достойной жизни россиянам в среднем нужен доход в размере 66 тыс. рублей, свидетельствуют результаты опроса граждан, проведенного Финансовым университетом при правительстве России.
Обновлено вчера в 22:47
Политика
У «Ростеха» и «Роскосмоса» похитили 1,6 млрд рублей
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Обновлено вчера в 01:13
Общество
В Москве запустят салют в честь 75-летия освобождения Одессы
В Москве будет проведено 17 праздничных салютов, посвящённых 75-летию освобождения советских городов-героев и столиц европейских государств от фашистских захватчиков.
Обновлено вчера в 17:44
Гаджеты
В Microsoft разрешили пользователям не извлекать флешку безопасно
Как говорится, люди делятся на два вида: те, которые переживают за свою флешку, и те, кто извлекают ее, наплевав не рекомендации.
Обновлено вчера в 21:11
Политика
ЦИК: партия Нетаньяху лидирует на выборах в Израиле
Партия «Ликуд» израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху лидирует на парламентских выборах после обработки 2,7 млн бюллетеней.
Обновлено вчера в 20:47
Здоровье
В Нью-Йорке объявлена чрезвычайная ситуация из-за вспышки кори
Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио объявил режим чрезвычайной ситуации из-за вспышки кори в Бруклине, пишет The New York Times.
Обновлено в 00:52
Происшествия
СМИ сообщили о госпитализации Далай-ламы
Тибетский духовный лидер Далай-лама XIV госпитализирован в больницу в индийском Нью-Дели, у него диагностировали инфекцию органов грудной клетки, передает агентство Рейтер со ссылкой на личного секретаря Далай-ламы.
Обновлено вчера в 19:52
Здоровье
Нерождённому ребёнку удалось спасти жизнь матери
Обновлено вчера в 01:58
Политика
Президент Исландии оценил роль санкций в отношениях с Россией
Исландский президент Гудни Йоханнессон на полях Международного Арктического форума признал негативное воздействие санкций на двусторонние отношения с Россией, однако заверил, что в других аспектах отношения стран "расцветают".
Обновлено вчера в 17:45
Хоккей
ЦСКА сыграет с «Авангардом» в финале Кубка Гагарина
Обновлено вчера в 15:04
Политика
Путин назвал «бандитом» поправившего его переводчика
Как отмечается, в беседе со шведским премьером Путин назвал бизнесменов страны друзьями России, однако переводчик заменил это слово на более нейтральное.
Обновлено вчера в 14:29
Общество
Минтруд назвал лидирующие регионы по трудоустройству молодежи
Оказалось, что самая большая доля трудоустроенной молодежи находилась в Липецкой (89,4 процента), Белгородской (88,4 процента) областях, Чувашии (87,4 процента), Тюменской (85,8 процента), Саратовской (85,6 процента) областях и республике Дагестан (85,6 процента).
Обновлено в 00:58
Путешествия
Названы самые дешевые пляжные туры на майские праздники
Самым бюджетным вариантом оказалась поездка в Крым. На двоих стоимость тура составит 26 тысяч рублей. В тройку лидеров попали Анапа и Сочи.
Обновлено в 00:21
Общество
В России впервые признали дискриминацию трансгендера
Суд в Петербурге признал незаконным увольнение трансгендерной женщины Анастасии Васильевой, которая до операции работала печатником.
Обновлено вчера в 11:54