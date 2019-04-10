Футбол

Почеттино: возможно, Кейн выбыл до конца сезона из-за травмыЧемпионат вчера в 17:36

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино после первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (1:0) отметил, что нападающий Гарри Кейн может пропустить концовку сезона из-за повреждения.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Футболист «Тоттенхэма» Кейн покинул стадион на костылях после матча ЛЧ с «Манчестер Сити»

RT на русском01:30

Мауриcио Почеттино: Возможно, Кейн выбыл до конца сезона

Советский спортвчера в 18:40

Кейн на костылях покидал стадион после игры с «Ман Сити»

Sports.ruвчера в 17:59

Кейн покинул стадион после игры с «Манчестер Сити» на костылях: видео

Sport24.ruвчера в 19:14

Кейн на костылях покинул стадион после игры с «Манчестер Сити»

Чемпионатвчера в 19:00

Кейн покинул стадион на костылях. Фото, видео

Спорт-Экспрессвчера в 18:24

Харри Кейн может досрочно завершить сезон из-за травмы

РИА Новостивчера в 18:04
Показать все источники
Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 01:33, Ашберн
Политика

Кремль назвал неожиданным решение ЕСПЧ по Навальному

Решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по делу «Ив Роше» оппозиционера Алексея Навального стало для Кремля достаточно неожиданным.
Обновлено вчера в 06:56
Экономика

Медведев призвал развивать систему льгот при оплате утилизации мусора

Регионы должны развивать практику предоставления отдельным категориям граждан льгот при оплате утилизации мусора, считает премьер-министр Дмитрий Медведев.
Обновлено вчера в 09:02
Политика

Шойгу осудил подчиненных за бездушие и формализм

Министр обороны Сергей Шойгу осудил «вопиющие случаи» проявления бездушия должностных лиц при работе с людьми.
Обновлено вчера в 19:26
Политика

США пригрозили Египту санкциями за закупку Су-35

Обновлено вчера в 02:48
Культура

В России запустили новый телеканал «Победа»

Телеканал "Победа", созданный к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, которое будет отмечаться в 2020 году, запущен в российском эфире.
Обновлено вчера в 11:28
Финансы

Минэкономразвития скорректировало прогноз курса рубля на 2019 год

Министерство экономического развития РФ повысило прогноз по курсу рубля с 66 рублей за доллар, о которых ранее говорил гдава ведомства Максим Орешкин, до 65,1 рубля за доллар.
Обновлено вчера в 11:34
Политика

Украина пригрозила Скабеевой предупреждением от ПАСЕ

Глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев заявил, что российской телеведущей Ольге Скабеевой будет сделано "серьезное предупреждение" в связи с январским инцидентом в кулуарах ассамблеи.
Обновлено вчера в 10:08
Происшествия

Свидетель по делу Кокорина и Мамаева озвучил причины их драк

В Пресненском суде Москвы свидетель по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева Карен Григорян рассказал о причине их драки, а также о начале конфликта с чиновником Денисом Паком, пишет RT.
Обновлено вчера в 12:31
Здоровье

Треть зданий столичных поликлиник модернизируют в ближайшие годы

Треть зданий столичных поликлиник планируют комплексно модернизировать.
Обновлено в 00:35
Наука

Ученые назвали самый ранний признак разрушения печени

Ученые рассказали, какой признак, свидетельствующий о нарушениях в работе печени, проявляется прежде всего.
Обновлено в 00:19
Политика

Помпео указал на различие ситуации с Голанами и Крымом

На вопрос, значит ли такая дипломатическая позиция, что в некоторых случаях власти США допускают оккупацию территорий других стран во время военных действий, госсекретарь США ответил, что «это лишь вопрос практичной политики».
Обновлено в 00:29
Политика

Орешкин не смог ответить Путину на профильный вопрос

Во время выступления на пленарном заседании международного форума «Арктика — территория диалога» министр экономического развития Максим Орешкин не смог сразу ответить Владимиру Путину на профильный вопрос.
Обновлено вчера в 11:33
Политика

Путин одобрил выдачу россиянам генетических паспортов

Президент РФ Владимир Путин одобрил выдачу россиянам генетических паспортов.
Обновлено вчера в 01:45
Кино

Якутяне создали особенный Оскар для создателей «Игры престолов»

Обновлено вчера в 22:33
Авто

Toyota распространила первый тизер нового поколения Highlander

Toyota распространила первый тизер нового поколения Highlander, который дебютирует на автосалоне в Нью-Йорке 17 апреля.
Обновлено вчера в 15:57
Общество

Россияне назвали необходимый для достойной жизни размер зарплаты

Для достойной жизни россиянам в среднем нужен доход в размере 66 тыс. рублей, свидетельствуют результаты опроса граждан, проведенного Финансовым университетом при правительстве России.
Обновлено вчера в 22:47
Политика

У «Ростеха» и «Роскосмоса» похитили 1,6 млрд рублей

«По материалам прокурорских проверок возбуждены уголовные дела в связи с хищениями на подведомственных государственным корпорациям «Ростех» и «Роскосмос» предприятиях более 1,6 млрд рублей, выделенных на модернизацию производственной базы и создание новейших перспективных разработок вооружения», — говорится в докладе.
Обновлено вчера в 01:13
Общество

В Москве запустят салют в честь 75-летия освобождения Одессы

В Москве будет проведено 17 праздничных салютов, посвящённых 75-летию освобождения советских городов-героев и столиц европейских государств от фашистских захватчиков.
Обновлено вчера в 17:44
Гаджеты

В Microsoft разрешили пользователям не извлекать флешку безопасно

Как говорится, люди делятся на два вида: те, которые переживают за свою флешку, и те, кто извлекают ее, наплевав не рекомендации.
Обновлено вчера в 21:11
Политика

ЦИК: партия Нетаньяху лидирует на выборах в Израиле

Партия «Ликуд» израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху лидирует на парламентских выборах после обработки 2,7 млн бюллетеней.
Обновлено вчера в 20:47
Здоровье

В Нью-Йорке объявлена чрезвычайная ситуация из-за вспышки кори

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио объявил режим чрезвычайной ситуации из-за вспышки кори в Бруклине, пишет The New York Times.
Обновлено в 00:52
Происшествия

СМИ сообщили о госпитализации Далай-ламы

Тибетский духовный лидер Далай-лама XIV госпитализирован в больницу в индийском Нью-Дели, у него диагностировали инфекцию органов грудной клетки, передает агентство Рейтер со ссылкой на личного секретаря Далай-ламы.
Обновлено вчера в 19:52
Здоровье

Нерождённому ребёнку удалось спасти жизнь матери

Обновлено вчера в 01:58
Политика

Президент Исландии оценил роль санкций в отношениях с Россией

Исландский президент Гудни Йоханнессон на полях Международного Арктического форума признал негативное воздействие санкций на двусторонние отношения с Россией, однако заверил, что в других аспектах отношения стран "расцветают".
Обновлено вчера в 17:45
Хоккей

ЦСКА сыграет с «Авангардом» в финале Кубка Гагарина

Обновлено вчера в 15:04
Политика

Путин назвал «бандитом» поправившего его переводчика

Как отмечается, в беседе со шведским премьером Путин назвал бизнесменов страны друзьями России, однако переводчик заменил это слово на более нейтральное.
Обновлено вчера в 14:29
Общество

Минтруд назвал лидирующие регионы по трудоустройству молодежи

Оказалось, что самая большая доля трудоустроенной молодежи находилась в Липецкой (89,4 процента), Белгородской (88,4 процента) областях, Чувашии (87,4 процента), Тюменской (85,8 процента), Саратовской (85,6 процента) областях и республике Дагестан (85,6 процента).
Обновлено в 00:58
Путешествия

Названы самые дешевые пляжные туры на майские праздники

Самым бюджетным вариантом оказалась поездка в Крым. На двоих стоимость тура составит 26 тысяч рублей. В тройку лидеров попали Анапа и Сочи.
Обновлено в 00:21
Общество

В России впервые признали дискриминацию трансгендера

Суд в Петербурге признал незаконным увольнение трансгендерной женщины Анастасии Васильевой, которая до операции работала печатником.
Обновлено вчера в 11:54
Происшествия

В Краснодарском крае полиция выявила 13,5 т замороженной рыбы

Обновлено в 00:59
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Гарри Кейн
Британский футболист
Английский футболист, нападающий и вице-капитан клуба «Тоттенхэм Хотспур» и капитан национальной сборной Англии. Член ордена Британской империи.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное