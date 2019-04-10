Футбол

Почеттино: Кейн может пропустить остаток сезонаЕвро-футбол.ру вчера в 17:42

Наставник отметил, что повреждение голеностопа форварда может быть серьезным, не исключено, что Кейн повредил связки, в таком случае он рискует пропустить оставшиеся матчи сезона.
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Гарри Кейн
Британский футболист
Английский футболист, нападающий и вице-капитан клуба «Тоттенхэм Хотспур» и капитан национальной сборной Англии. Член ордена Британской империи.
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