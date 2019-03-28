Футбол
Кейн награждён Орденом Британской империиЕвро-футбол.ру 09:39
Нападающий "Тоттенхэма" Гарри Кейн получил Орден Британской империи. Капитан сборной Англии был награжден в Букингемском дворце принцем Уильямом. Кейн удостоился Ордена 5-й степени, став членом Британской империи (MBE).
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 13:41, Ашберн
Происшествия
Экс-губернатора Ишаева задержали за хищения у «Роснефти»
В СКР рассказали, что в период с 2014 по 2017 годы Ишаев, занимая должность вице-президента ПАО "Роснефть", способствовал заключению с принадлежащей ему фирмой договоров аренды помещения для нужд представительства "Роснефти" в Хабаровском крае.
Обновлено в 08:56
Экономика
В России стало больше коррупции
В январе и феврале количество преступлений коррупционной направленности в России выросло на 8 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.
Обновлено в 11:02
Политика
Кремль ответил на требование Трампа убраться из Венесуэлы
27 марта президент США Дональд Трамп заявил, что «Россия должна убраться» из Венесуэлы, отметив, что для достижения этой цели допустимы все способы.
Обновлено в 10:43
Общество
Предложены три варианта въездных ворот в Крым
Архитекторы представили три варианта сооружения въездных ворот в Крым на восточной части полуострова, в месте примыкания Керченского пролива, сообщила главный архитектор республики Ирина Соловьева.
Обновлено в 07:52
Авто
Названы самые продаваемые универсалы в России
Самым продаваемым автомобилем в категории стал LADA Largus. В 2018 году было продано 44,1 тысячи «универсалов» этой модели.
Обновлено в 11:32
Происшествия
Red Wings будет добиваться запрета зажигалок в самолетах
"Авиакомпания Red Wings по завершении внутреннего расследования планирует выступить с предложением в Росавиацию о запрещении проноса зажигалок на борт самолета", - добавила она.
Обновлено в 12:01
Спорт
11-летняя ученица Тутберидзе исполнила четверной тулуп
Обновлено в 13:00
Политика
Медведев приостановил объединение Александринки с театром Волкова
Действие приказа министра культуры Владимира Мединского об объединении санкт-петербургского Александринского театра и Театра имени Волкова в Ярославле приостановлено премьер-министром России Дмитрием Медведевым.
Обновлено в 13:10
Гаджеты
Apple признала проблемы с клавиатурами MacBook
В прошлом году против компании был подан групповой иск, после чего в Apple запустили программу сервисного обслуживания клавиатур MacBook и MacBook Pro.
Обновлено в 12:38
Политика
Путин позвал президента Киргизии в Россию
Президент России Владимир Путин пригласил киргизского лидера Сооронбая Жээнбекова посетить Россию, сообщает корреспондент "Газеты.Ru".
Обновлено в 04:57
Здоровье
В адрес главного врача внесено представление прокуратуры
Прокурором района внесены представления в адрес главного врача ОГБУЗ «Сусанинская РБ» и заведующих детскими садами.
Обновлено в 03:33
Общество
Родственники и друзья главы корпорации «Ростех» Сергея Чемезова владеют соседними виллами в испанском закрытом поселке
Родственники и друзья главы корпорации "Ростех" Сергея Чемезова владеют соседними виллами в испанском закрытом поселке С'Агаро на побережье Средиземного моря.
Обновлено в 13:30
Происшествия
В Пенсионном фонде Дагестана сообщили об обысках
В головном офисе и в нескольких отделениях Пенсионного фонда России (ПФР) в Дагестане прошли обыски.
Обновлено в 11:57
Происшествия
За экс-министра Абызова предложили залог в миллиард рублей
Размер залога, который предложила защита за Абызова, – 1 млрд руб. О готовности внести миллиардный залог заявил предприниматель Роман Троценко, глава AEON Corporation и советник президента "Роснефти" Игоря Сечина.
Обновлено вчера в 11:14
Политика
Внешний вид Порошенко в храме высмеяли в Сети
Обновлено в 01:05
Происшествия
В Москве арестовали боевика, причастного к терактам в столичном метро
Басманный суд Москвы отправил под арест на два месяца боевика Магомеда Нурова. Ранее его задержали в Дагестане.
Обновлено в 12:43
Авто
В России появилась спецверсия Renault Duster за 1 млн рублей
Минимальная стоимость специальной версии указанного транспортного средства составляет 1,03 млн рублей.
Обновлено в 11:17
Общество
Мигрантов запретили брать на работу в Якутии
Глава Якутии Айсен Николаев распорядился не привлекать мигрантов к работе в 33 экономических областях в этом году.
Обновлено в 05:41
Политика
Помпео пообещал дополнительные меры НАТО против РФ из-за Украины
Государственный секретарь США Майк Помпео анонсировал в скором времени принятие совместных со странами НАТО дополнительных мер против России.
Обновлено в 01:14
Происшествия
Кадыров обратился к устроившему смертельное ДТП в Москве чеченцу
Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал местных правоохранителей принять все меры для установления местонахождения и задержания жителя республики Муслима Джамбекова, которого считают виновником смертельного ДТП на Можайском шоссе в Москве.
Обновлено в 11:20
Шоу-бизнес
Рита Дакота «ушла» к Эмину Агаларову
Карьера 29-летней Риты Дакоты после развода пошла в гору.
Обновлено в 08:58
Гаджеты
AliExpress и Tmall объявили о старте масштабной распродажи
Торговая площадка AliExpress и входящий в её состав маркетплейс Tmall объявили о распродаже в честь своего девятилетия.
Обновлено в 08:56
Кино
Лунгин прокомментировал ситуацию с его фильмом «Братство»
Обновлено вчера в 11:32
Общество
Калининград получит нового хомлина
Обновлено в 09:17
Спорт
Бобслеист Зубков отказался возвращать МОК золото Сочи-2014
Российский бобслеист Александр Зубков, которого Международный олимпийский комитет (МОК) на фоне допингового скандала лишил двух золотых медалей сочинской Олимпиады 2014 года, заявил, что не собирается отдавать свои награды.
Обновлено в 12:49
Наука
Беспохмельный алкоголь может появиться на рынке в течение пяти лет
Обновлено вчера в 11:31
Происшествия
Экстренно госпитализирован Николай Добронравов
Обновлено в 08:34
Шоу-бизнес
Дана Борисова рассказала о реабилитации и сексе
Телеведущая Дана Борисова рассказала о том, что после возвращения из Таиланда, где она проходила курс реабилитации от наркотической зависимости, она столкнулась с сексоголизмом, который продлился несколько месяцев.
Обновлено в 12:11
Политика
Boeing исправил вероятную причину крушения лайнеров 737 MAX
Американская компания Boeing выпустила обновленную версию программы MCAS, из-за ошибки которой могли произойти две катастрофы с участием новейших авиалайнеров 737 MAX.
Обновлено в 11:58
Армия и оружие
Испытательный полет беспилотника «Охотник» может пройти в 2019 году
В текущем году планируется провести испытательный полет ударного беспилотника "Охотник", сообщил РИА Новости представитель оборонно-промышленного комплекса.
Обновлено в 08:16