Кейн на костылях покинул стадион после игры с «Манчестер Сити»Чемпионат вчера в 19:00

Завтра он должен пройти обследование, но, похоже, травма похожа на ту, что уже была у Кейна в этом сезоне. Это очень грустно, мы разочарованы. Нам будет его не хватать, возможно, он выбыл до конца сезона. Он вывихнул лодыжку, посмотрим, как изменится ситуация через несколько часов.

Нападающий «Тоттенхэм Хоттспур» Гарри Кейн, получивший повреждение в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (1:0), покинул стадион на костылях. Форвард травмировался на 56-й минуте в единоборстве с полузащитником гостей Фабианом Делфом.

Кейн на костылях покинул стадион после игры с «Манчестер Сити»

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