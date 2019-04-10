Футбол

Кейн на костылях покинул стадион после игры с «Манчестер Сити»Чемпионат вчера в 19:00

Нападающий «Тоттенхэм Хоттспур» Гарри Кейн, получивший повреждение в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (1:0), покинул стадион на костылях. Форвард травмировался на 56-й минуте в единоборстве с полузащитником гостей Фабианом Делфом.
Читать в источнике
Маурисио Почеттино
Завтра он должен пройти обследование, но, похоже, травма похожа на ту, что уже была у Кейна в этом сезоне. Это очень грустно, мы разочарованы. Нам будет его не хватать, возможно, он выбыл до конца сезона. Он вывихнул лодыжку, посмотрим, как изменится ситуация через несколько часов.
— Маурисио Почеттино, аргентинский футболистРИА Новости вчера в 18:04

Подробнее о событии

Мауриcио Почеттино: Возможно, Кейн выбыл до конца сезона

Советский спортвчера в 18:40

Кейн: «Каждая неудача - шанс вернуться сильнее»

Евро-футбол.ру09:01

Кейн снова получил серьезную травму. Но для «Тоттенхэма» это не катастрофа

Sport24.ru05:00

«Тоттенхэм» без Кейна. Так ли это страшно?

Спорт-Экспресс11:50

Кейн на костылях покинул стадион после игры с «Манчестер Сити»

Чемпионатвчера в 19:00

Покеттино: «Возможно, Кейн в этом сезоне больше не сыграет»

Бомбардир.рувчера в 17:51

Кейн на костылях покидал стадион после игры с «Ман Сити»

Sports.ruвчера в 17:59
Показать все источники
Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 13:44, Ашберн
Происшествия

В Крыму в ДТП с автобусом погиб один человек

Обновлено в 12:36
Гаджеты

Рассекречены вид и характеристики нового смартфона OnePlus 7 Pro

Обновлено в 04:48
Происшествия

Суд заслушал показания первых свидетелей по делу Кокорина и Мамаева

Обновлено в 04:36
Политика

В США заявили о необходимости участвовать в договоре СНВ-3 с Россией

США должны участвовать в договоре о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III) со своими противниками, включая Россию, заявил глава Стратегического командования (СТРАТКОМ) Вооруженных сил США генерал Джон Хайтен на полях симпозиума по космосу в Колорадо-Спрингс.
Обновлено вчера в 16:02
Общество

Сбербанк устранил сбой в работе приложения

Сбербанк устранил сбой в работе приложения «Сбербанк онлайн», который произошел днем 10 апреля, сообщили в пресс-службе банка.
Обновлено в 11:26
Хоккей

Ален Виньо назначен главным тренером сборной Канады на ЧМ-2019

Бывший главный тренер «Ванкувер Кэнакс» и «Нью-Йорк Рейнджерс» Ален Виньо назначен главным тренером сборной Канады на предстоящий чемпионат мира, информирует официальный сайт сборной.
Обновлено в 11:13
Происшествия

Пожар в здании центра саентологии в Подмосковье потушен

Площадь пожара составила 420 кв. м. Ранее источник ТАСС в экстренных службах региона сообщил, что загорелось здание ангарного типа по адресу: Лосино-Петровский, ул. Кирова, 3.
Обновлено в 13:10
Шоу-бизнес

Марина Зудина рассказала, что Павел Табаков не называет ее мамой

В театре Павел отца всегда называл по имени-отчеству и даже дома иногда обращался к нему «Олег Павлович», — поделилась актриса.
Обновлено в 02:48
Кино

Умер артист «Современника» Геннадий Фролов

Геннадий Фролов окончил Школу-студию МХАТ, после чего работал в театре. С 1961 года был в труппе московского театра "Современник".
Обновлено в 12:46
Наука

Белок может сигнализировать о проблемах с печенью

Исследователи выяснили, что белок, задействованный в работе печени, может сигнализировать о проблемах жизненно важного органа еще на самой ранней стадии.
Обновлено в 11:24
Шоу-бизнес

Дочь певицы Валерии экстренно прооперировали

«Никто не думал, не гадал, что сегодня семь утра начнется со «скорой», наркоза и операции», — поделилась Шульгина в Instagram-Stories.
Обновлено в 05:54
Политика

Аваков выступил против решения Порошенко

Обновлено в 09:45
Авто

Subaru тизером анонсировала новый Subaru Outback

Премьера нового поколения Subaru Outback состоится 17 апреля на автосалоне в Нью-Йорке.
Обновлено в 13:01
Армия и оружие

Армия Хафтара отправила подкрепление на запад Ливии

Обновлено в 09:42
Экономика

Группа «Черкизово» отказалась от SPO

Крупнейший в стране производитель мяса птицы и готовой мясной продукции – группа «Черкизово» отказалась от размещения акций на Московской бирже, сообщили «Ведомостям» три человека, близких к разным сторонам несостоявшейся сделки.
Обновлено в 11:47
Шоу-бизнес

Молодая супруга Цекало Дарина Эрвин опубликовала снимок топлес

Молодая супруга Александра Цекало Дарина Эрвин опубликовала в социальной сети откровенное изображение.
Обновлено в 13:23
Происшествия

СК снова опроверг данные о наличии взрывчатки в самолете Качиньского

Обновлено в 13:31
Кино

«Хеллбой», «Высшее общество», «Домовой» и другие киноновинки недели

Обновлено в 08:52
Политика

Толкнувшего Скабееву украинского журналиста не пустили в ПАСЕ

Российская телеведущая Ольга Скабеева рассказала, что украинского журналиста Сергея Сидоренко, толкнувшего ее, попросили не приезжать в ПАСЕ, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:26
Здоровье

Женщина с аномалией внутренних органов скончалась в возрасте 99 лет

Обновлено вчера в 23:35
Армия и оружие

Истребители итальянских ВВС перехватили немецкий лайнер

Итальянские истребители Eurofighter Typhoon поднялись с авиабазы «Джойя-дель-Колле» на перехват пассажирского воздушного судна немецкой авиакомпании Tui Fly.
Обновлено в 12:55
Здоровье

Растительная пища значительно снижает риск ранней смерти

Важно, отмечают исследователи из Соединенных Штатов Америки, получать эти элементы именно из пищи, а не посредством пищевых добавок.
Обновлено в 10:55
Космос

Опубликована первая в истории фотография чёрной дыры

Учёные из проекта Event Horizon Telescope показали первую в истории человечества фотографию чёрной дыры.
Обновлено в 09:47
Экономика

В Минэнерго рассказали о нефтедобыче в Арктике

Заместитель министра энергетики России Павел Сорокин в беседе с радио Sputnik рассказал о нефтедобыче в Арктике.
Обновлено в 10:40
Транспорт

Алексей Текслер проверяет работу общественного транспорта в Челябинске

Обновлено в 06:20
Происшествия

Взрыв дома в Екатеринбурге связали с самогонным аппаратом в квартире

Обновлено в 04:42
Происшествия

В Воронеже задержали намеренно сбившего курсанта МЧС водителя

Девять дней потребовалось воронежским полицейским на то, чтобы задержать 45-летнего водителя Mercedes-Benz GLE, который в порыве гнева сбил стоявшего на обочине курсанта МЧС, сообщает СКР.
Обновлено в 04:35
Наука

На рассекреченных снимках шпионов U2 нашли следы древних цивилизаций

Ученые из США изучили рассекреченные снимки, сделанные в 1950-1960-е годы самолетами-шпионами U2 в Европе, на Ближнем Востоке, а также в Центральной и Восточной Азии, и обнаружили на них следы древних цивилизаций.
Обновлено в 05:30
Шоу-бизнес

Покойная Началова соединила Долину с молодым певцом

Покойная подруга соединила Александра Панайотова с легендарной артисткой Ларисой Долиной – крестной матерью ее дочери Веры.
Обновлено в 09:23
Происшествия

Почти 140 учеников отравились в школе в Перми

Обновлено в 07:21
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Гарри Кейн
Британский футболист
Английский футболист, нападающий и вице-капитан клуба «Тоттенхэм Хотспур» и капитан национальной сборной Англии. Член ордена Британской империи.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное