Футбол
Кейн на костылях покинул стадион после игры с «Манчестер Сити»Чемпионат вчера в 19:00
Нападающий «Тоттенхэм Хоттспур» Гарри Кейн, получивший повреждение в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (1:0), покинул стадион на костылях. Форвард травмировался на 56-й минуте в единоборстве с полузащитником гостей Фабианом Делфом.
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Завтра он должен пройти обследование, но, похоже, травма похожа на ту, что уже была у Кейна в этом сезоне. Это очень грустно, мы разочарованы. Нам будет его не хватать, возможно, он выбыл до конца сезона. Он вывихнул лодыжку, посмотрим, как изменится ситуация через несколько часов.
— Маурисио Почеттино, аргентинский футболистРИА Новости вчера в 18:04
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