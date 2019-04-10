Футбол

Кейн на костылях покинул стадион после игры с «Манчестер Сити»Чемпионат вчера в 19:00

Нападающий «Тоттенхэм Хоттспур» Гарри Кейн, получивший повреждение в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (1:0), покинул стадион на костылях. Форвард травмировался на 56-й минуте в единоборстве с полузащитником гостей Фабианом Делфом.
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Маурисио Почеттино
Завтра он должен пройти обследование, но, похоже, травма похожа на ту, что уже была у Кейна в этом сезоне. Это очень грустно, мы разочарованы. Нам будет его не хватать, возможно, он выбыл до конца сезона. Он вывихнул лодыжку, посмотрим, как изменится ситуация через несколько часов.
— Маурисио Почеттино, аргентинский футболистРИА Новости вчера в 18:04

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Кейн на костылях покинул стадион после игры с «Манчестер Сити»

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Гарри Кейн
Британский футболист
Английский футболист, нападающий и вице-капитан клуба «Тоттенхэм Хотспур» и капитан национальной сборной Англии. Член ордена Британской империи.
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