Футбол

Кейн может пропустить из-за травмы около месяца
Бомбардир.ру
вчера в 18:03

Не исключено, что из-за травмы футболист пропустит около четырех недель, что ставит под сомнение его участие в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Боруссии» (Дортмунд). В текущем сезоне Кейн забил 20 мячей и сделал 6 результативных передач в 31 матче за «Тоттенхэм».
Бомбардир.рувчера в 18:03

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