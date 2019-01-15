Не исключено, что из-за травмы футболист пропустит около четырех недель, что ставит под сомнение его участие в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Боруссии» (Дортмунд). В текущем сезоне Кейн забил 20 мячей и сделал 6 результативных передач в 31 матче за «Тоттенхэм».

Кейн может пропустить из-за травмы около месяца

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