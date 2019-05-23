Футбол

Кейн и Вертонген вернулись к тренировкам с «Тоттенхэмом»Sport24.ru 02:25

Нападающий Харри Кейн и защитник Ян Вертонген приступили к тренировкам с остальными игроками «Тоттенхэма». Футболисты были травмированы и приступили к работе на поле за неделю до финала Лиги чемпионов, в котором «шпоры» сыграют с «Ливерпулем».
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Кейн и Вертонген вернулись к тренировкам с «Тоттенхэмом» перед финалом ЛЧ

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Кейн и Вертонген вернулись к тренировкам с «Тоттенхэмом» перед финалом ЛЧ

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Кейн и Вертонген вернулись к тренировкам с «Тоттенхэмом»

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Бекхэм приехал на тренировку «Тоттенхэма» (фото)

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РИА Новостивчера в 13:05

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Спорт-Экспрессвчера в 12:15
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Автоматически обработаны 7254 источника, обновлено в 07:45, Ашберн
Общество

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Общество

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Происшествия

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Технологии

Технология компании NtechLab распознает лица, закрытые на 40%

Решение способно распознавать лица со значительным процентом перекрытия - до 40%: лежащий в его основе алгоритм FindFace распознает лица, частично скрытые медицинскими масками, платками и мотоциклетными шлемами, популярными в азиатском и арабском регионах.
Обновлено в 05:47
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Потап и Настя Каменских поженились

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Обновлено в 05:10
Происшествия

В квартире экс-министра Абызова нашли наркотики

Следствие нашло наркотики в квартире экс-министра открытого правительства Михаила Абызова, заявил следователь по особо важным делам Сергей Степанов.
Обновлено в 06:09
Происшествия

Вынесен приговор по делу о пожаре в ТЦ «Адмирал» в Казани

Арендатор торгового комплекса «Адмирал» в Казани, где во время пожара погибли 19 человек, приговорен к 13 годам колонии.
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Политика

В Госдуме назвали провокацией призыв НАТО вернуть Крым

В Госдуме прокомментировали заявление главы военного комитета Североатлантического альянса Стюарта Пича о том, что организация не признает российскую принадлежность Крыма и призывает Москву вывести войска с полуострова.
Обновлено в 05:01
Происшествия

Священник напал с ножом на монаха в Троице-Сергиевой лавре

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Музыка

Организаторы «Евровидения-2019» пересчитали итоги голосования

Обновлено вчера в 15:02
Транспорт

Порог превышения скорости снизят в городах

Предельно допустимую скорость для городских дорог хотят снизить до 10 км/час, сообщает DEITA.
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Гаджеты

«Яндекс» показал медиаплеер «Яндекс.Модуль» с «Алисой» внутри

«Яндекс» в рамках Yet another Conference 2019 (YAC) представил новое устройство — медиаплеер «Яндекс.Модуль».
Обновлено в 06:47
Культура

Алсу в первый раз прокомментировала победу дочери в шоу «Голос. Дети»

По словам Алсу, участники шоу были «втянуты в какие-то игры». Певица добавила, что она надеется на то, что все в результате будет хорошо.
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Huawei подготовил замену для Windows и Android

Компания Huawei подготовила замену для Windows и Android.
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Водителя попавшего в ДТП в Италии автобуса с россиянами задержали

Водитель туристического автобуса с россиянами, попавшего в ДТП в районе итальянского города Сиена, задержан, сообщает Ansa.
Обновлено в 04:12
Кино

В сети появился первый тизер фильма Фёдора Бондарчука «Притяжение 2»

В интернете появился первый тизер сиквела фантастического боевика «Притяжение».
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Политика

Указ Зеленского о роспуске парламента Украины оспорен в Верховном суде

Жалобу в Верховный суд Украины на указ президента Владимира Зеленского о назначении досрочных парламентских выборов в стране подала общественная организация «Общее дело».
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Политика

Зеленский отрицает возможность переговоров с Москвой – СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский отрицает возможность проведения переговоров с РФ, пишут СМИ.
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Общество

ФБК рассказал о пентхаусе Мединского в Москве за 200 млн рублей

Фонд борьбы с коррупцией рассказал о пентхаусе семьи министра культуры Владимира Мединского в Москве.
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Футбол

Черчесов объявил состав сборной России на отборочные матчи Евро-2020

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«Ноутбук хаоса» с набором вирусов оценили в 1 млн 130 тысяч долларов

В скором времени пройдет необычный аукцион, а его главным лотом станет так называемый «ноутбук хаоса».
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Певица Ани Лорак впервые рассказала о своей жизни после развода

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Общество

Москвичей предупредили о граде, грозе и сильном ветре до вечера

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Долг семьи Фриске Русфонду заплатил сын Дмитрия Шепелева

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