Футбол
Кейн и Вертонген вернулись к тренировкам с «Тоттенхэмом»Sport24.ru 02:25
Нападающий Харри Кейн и защитник Ян Вертонген приступили к тренировкам с остальными игроками «Тоттенхэма». Футболисты были травмированы и приступили к работе на поле за неделю до финала Лиги чемпионов, в котором «шпоры» сыграют с «Ливерпулем».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7254 источника, обновлено в 07:45, Ашберн
Общество
Стало известно о звонках Скрипаля родным после отравления
Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, который в марте прошлого года вместе со своей дочерью Юлией был отравлен нервно-паралитическим веществом в британском Солсбери, после инцидента звонил родственникам в Россию.
Обновлено в 07:16
Авто
Глава Ford Sollers назначен гендиректором УАЗа
Глава совместного предприятия Ford-Sollers Адиль Ширинов сменил на посту генерального директора Ульяновского автомобильного завода Вадима Швецова, который также является гендиректором ПАО «Соллерс», сообщает «Интерфакс».
Обновлено в 05:30
Общество
Красноярский депутат предложил запретить Minecraft
Депутат Законодательного собрания Красноярского края Владимир Рейнгардт предложил запретить популярную компьютерную игру Minecraft.
Обновлено в 06:54
Общество
Краснодарский журналист вызвал Соловьева на дуэль и обозвал его бесом
Краснодарский журналист Кирилл Гурьев вызвал телеведущего Владимира Соловьева на дуэль за оскорбление народа.
Обновлено в 03:26
Происшествия
Катапультирование пилота из F-16 сняли на видео
В Сети опубликовали видео крушения истребителя F-16 ВВС США в Южной Калифорнии, на котором запечатлен момент катапультирования пилота.
Обновлено в 06:55
Политика
Доработанная газовая директива Евросоюза вступила в силу
Новая редакция газовой директивы Евросоюза вступила в силу. Об этом заявила официальный представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен.
Обновлено в 07:25
Технологии
Технология компании NtechLab распознает лица, закрытые на 40%
Решение способно распознавать лица со значительным процентом перекрытия - до 40%: лежащий в его основе алгоритм FindFace распознает лица, частично скрытые медицинскими масками, платками и мотоциклетными шлемами, популярными в азиатском и арабском регионах.
Обновлено в 05:47
Шоу-бизнес
Потап и Настя Каменских поженились
Украинские музыканты Алексей Потапенко и Настя Каменских поженились 23 мая. Об этом девушка рассказала в своем Instagram.
Обновлено в 05:10
Происшествия
В квартире экс-министра Абызова нашли наркотики
Следствие нашло наркотики в квартире экс-министра открытого правительства Михаила Абызова, заявил следователь по особо важным делам Сергей Степанов.
Обновлено в 06:09
Происшествия
Вынесен приговор по делу о пожаре в ТЦ «Адмирал» в Казани
Арендатор торгового комплекса «Адмирал» в Казани, где во время пожара погибли 19 человек, приговорен к 13 годам колонии.
Обновлено в 06:10
Политика
В Госдуме назвали провокацией призыв НАТО вернуть Крым
В Госдуме прокомментировали заявление главы военного комитета Североатлантического альянса Стюарта Пича о том, что организация не признает российскую принадлежность Крыма и призывает Москву вывести войска с полуострова.
Обновлено в 05:01
Музыка
Организаторы «Евровидения-2019» пересчитали итоги голосования
Обновлено вчера в 15:02
Транспорт
Порог превышения скорости снизят в городах
Предельно допустимую скорость для городских дорог хотят снизить до 10 км/час, сообщает DEITA.
Обновлено вчера в 11:02
Гаджеты
«Яндекс» показал медиаплеер «Яндекс.Модуль» с «Алисой» внутри
«Яндекс» в рамках Yet another Conference 2019 (YAC) представил новое устройство — медиаплеер «Яндекс.Модуль».
Обновлено в 06:47
Культура
Алсу в первый раз прокомментировала победу дочери в шоу «Голос. Дети»
По словам Алсу, участники шоу были «втянуты в какие-то игры». Певица добавила, что она надеется на то, что все в результате будет хорошо.
Обновлено вчера в 08:42
Гаджеты
Huawei подготовил замену для Windows и Android
Компания Huawei подготовила замену для Windows и Android.
Обновлено в 05:00
Происшествия
Водителя попавшего в ДТП в Италии автобуса с россиянами задержали
Водитель туристического автобуса с россиянами, попавшего в ДТП в районе итальянского города Сиена, задержан, сообщает Ansa.
Обновлено в 04:12
Кино
В сети появился первый тизер фильма Фёдора Бондарчука «Притяжение 2»
В интернете появился первый тизер сиквела фантастического боевика «Притяжение».
Обновлено в 04:31
Политика
Указ Зеленского о роспуске парламента Украины оспорен в Верховном суде
Жалобу в Верховный суд Украины на указ президента Владимира Зеленского о назначении досрочных парламентских выборов в стране подала общественная организация «Общее дело».
Обновлено в 06:20
Политика
Зеленский отрицает возможность переговоров с Москвой – СМИ
Президент Украины Владимир Зеленский отрицает возможность проведения переговоров с РФ, пишут СМИ.
Обновлено в 07:30
Общество
ФБК рассказал о пентхаусе Мединского в Москве за 200 млн рублей
Фонд борьбы с коррупцией рассказал о пентхаусе семьи министра культуры Владимира Мединского в Москве.
Обновлено в 06:28
Гаджеты
«Ноутбук хаоса» с набором вирусов оценили в 1 млн 130 тысяч долларов
В скором времени пройдет необычный аукцион, а его главным лотом станет так называемый «ноутбук хаоса».
Обновлено вчера в 12:27
Шоу-бизнес
Певица Ани Лорак впервые рассказала о своей жизни после развода
Ани Лорак во время организованной премии под названием «Topical Style Awards 2019» впервые после развода с Муратом Налчаджиоглу рассказала о своей жизни.
Обновлено в 04:22
Общество
На Москву надвигается резкое похолодание
Ожидается усиление ветра до 18 метров в секунду. Днем в столице максимальная температура плюс 22-24 градуса, по области - 19-24 тепла.
Обновлено вчера в 22:00
Армия и оружие
Кремль раскритиковал ультиматум США Турции по С-400
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле негативно восприняли ультиматум США, выдвинутый Турции в связи с намерением закупить ЗРК С-400.
Обновлено вчера в 05:48
Шоу-бизнес
Долг семьи Фриске Русфонду заплатил сын Дмитрия Шепелева
Выяснилось, кто вернул часть долга семьи Жанны Фриске, а именно 7,9 миллиона рублей Русфонду.
Обновлено в 02:00
Кино
Новым Росомахой может стать Дэнни де Вито
Роль Росомахи в следующей серии может достаться Дэнни де Вито. Именно 74-летняя легенда, по мнению фанатов, должен сменить Хью Джекмана.
Обновлено в 03:31