Кейн и Вертонген вернулись к тренировкам с «Тоттенхэмом»Sport24.ru 02:25

Нападающий Харри Кейн и защитник Ян Вертонген приступили к тренировкам с остальными игроками «Тоттенхэма». Футболисты были травмированы и приступили к работе на поле за неделю до финала Лиги чемпионов, в котором «шпоры» сыграют с «Ливерпулем».

Кейн и Вертонген вернулись к тренировкам с «Тоттенхэмом»

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