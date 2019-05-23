Футбол
Кейн и Вертонген вернулись к тренировкам с «Тоттенхэмом»Sport24.ru 02:25
Нападающий Харри Кейн и защитник Ян Вертонген приступили к тренировкам с остальными игроками «Тоттенхэма». Футболисты были травмированы и приступили к работе на поле за неделю до финала Лиги чемпионов, в котором «шпоры» сыграют с «Ливерпулем».
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