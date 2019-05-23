Кейн и Вертонген вернулись к тренировкам с «Тоттенхэмом»Sport24.ru 02:25

Нападающий Харри Кейн и защитник Ян Вертонген приступили к тренировкам с остальными игроками «Тоттенхэма». Футболисты были травмированы и приступили к работе на поле за неделю до финала Лиги чемпионов, в котором «шпоры» сыграют с «Ливерпулем».

Кейн и Вертонген вернулись к тренировкам с «Тоттенхэмом»

Политика В Госдуме назвали провокацией призыв НАТО вернуть Крым В Госдуме прокомментировали заявление главы военного комитета Североатлантического альянса Стюарта Пича о том, что организация не признает российскую принадлежность Крыма и призывает Москву вывести войска с полуострова.

Шоу-бизнес Потап и Настя Каменских поженились Украинские музыканты Алексей Потапенко и Настя Каменских поженились 23 мая. Об этом девушка рассказала в своем Instagram.

Футбол Левандовски назвал игрока, который мгновенно усилит «Баварию» Форвард "Баварии" Роберт Левандовски призвал руководство клуба приобрести вингера "Манчестер Сити" Лероя Сане.

Кино Новым Росомахой может стать Дэнни де Вито Роль Росомахи в следующей серии может достаться Дэнни де Вито. Именно 74-летняя легенда, по мнению фанатов, должен сменить Хью Джекмана.

Гаджеты Apple зарегистрировала 11 новых iPhone Три следующих iPhone должны получить новый процессор А13, производство которого запустят в мае.

Политика Казахстан приготовился подменить российскую нефть для Белоруссии Ранее 23 мая президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал стороны активизировать переговоры по поводу поставок казахстанской нефти в Белоруссию в качестве альтернативы российскому топливу.

Энергетика Цена нефти марки Brent опустилась ниже $70 Цена на нефть марки Brent опустилась ниже $70 за баррель впервые с 14 мая, свидетельствуют данные торгов.

Общество Участок недостроенного метро в Омске решили залить цементом Правительство Омской области решило изменить способ консервации участка омского метро от станции «Рабочая» до станции «Маршала Жукова» с «сухого» на «мокрый», передает портал «Омск-информ».

Общество Кремль сообщил о проблеме с выполнением поручений Путина Песков констатировал невыполнение поручений главы государства Владимира Путина по этой проблеме: «Поэтому сейчас мы просто еще раз, что называется, сверим часы, в какой именно части не выполняются эти поручения».

Общество Краснодарский журналист вызвал Соловьева на дуэль и обозвал его бесом Краснодарский журналист Кирилл Гурьев вызвал телеведущего Владимира Соловьева на дуэль за оскорбление народа.

Общество «Волонтеры Победы» призвали Беглова участвовать в выборах губернатора Крупнейшая в России добровольческая организация «Волонтеры Победы» призвали врио губернатора Петербурга Александра Беглова выдвинуть свою кандидатуру для участия в выборах губернатора.

Армия и оружие Пентагон попросили отправить тысячи военных на Ближний Восток Центральное командование Вооруженных сил США попросило Пентагон отправить пять тысяч американских солдат на Ближний Восток в связи с растущим напряжением в отношениях с Ираном, сообщает Reuters со ссылкой на два источника.

Политика В Великобритании запустили шоу с анимационным Путиным Британский телеканал «BBC» запустил новое шоу с участием мультипликационного президента России Владимира Путина.

Транспорт Порог превышения скорости снизят в городах Предельно допустимую скорость для городских дорог хотят снизить до 10 км/час, сообщает DEITA.

Музыка Организаторы «Евровидения-2019» пересчитали итоги голосования "Европейский вещательный союз подтверждает, что в ходе стандартной практики пересмотра баллов было обнаружено, что в результате человеческой ошибки был использован неправильный средний результат", - передает сообщение организаторов музыкального конкурса РИА Новости.

Финансы Набиуллина считает реальным достижение ставок по ипотеке 8% Председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина считает реальным достижение ставок по ипотеке 8%, однако затрудняется прогнозировать, в каком году это произойдет.

Общество В Пензе Последний звонок прозвенит для 2000 выпускников школ В пензенских школах 23 мая для выпускников учебных учреждений пройдет Последний звонок (0+).

Политика ЕС указал Украине на необходимость ограничить полномочия СБУ В Представительстве Евросоюза на Украине считают, что функции СБУ должны быть ограничены контрразведкой, контртерроризмом и защитой государственной тайны.

Политика Саакашвили просит Зеленского вернуть ему украинское гражданство Экс-глава Грузии Михаил Саакашвили обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой вернуть ему украинское гражданство.

Общество Forbes составил рейтинг самых богатых наследников России Самым богатым наследником России стал сын крупнейшего акционера "Лукойла" Вагита Аликперова - Юсуф. Его состояние - 21,8 млрд долларов.

Происшествия Заклинивший аппарат лучевой терапии убил пациентку в Воронеже Причиной гибели женщины в Воронежском областном онкодиспансере стал сбой подъемного механизма у аппарата лучевой терапии.

Футбол Гвардиола может подписать контракт с «Ювентусом» 4 июня Источник утверждает, что срок контракта составит 4 сезона, а оклад будет равен 24 миллионам евро в год.

Общество «Макдоналдс» открыл в Швеции ресторан для пчел «Макдоналдс» построил в Швеции миниатюрную версию своего заведения для пчел. Это полноценный улей под названием McHive, пишет AdWeek.

Происшествия Мужчина в Хакасии пытался задушить девочку в детсаду Сыщики в Хакасии разыскивают мужчину, пытавшегося задушить семилетнюю девочку на территории детского сада в Черногорске.