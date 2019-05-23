Футбол
Кейн и Вертонген вернулись к тренировкам с «Тоттенхэмом»Sport24.ru 02:25
Нападающий Харри Кейн и защитник Ян Вертонген приступили к тренировкам с остальными игроками «Тоттенхэма». Футболисты были травмированы и приступили к работе на поле за неделю до финала Лиги чемпионов, в котором «шпоры» сыграют с «Ливерпулем».
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Автоматически обработаны 7253 источника, обновлено в 06:12, Ашберн
Политика
В Госдуме назвали провокацией призыв НАТО вернуть Крым
В Госдуме прокомментировали заявление главы военного комитета Североатлантического альянса Стюарта Пича о том, что организация не признает российскую принадлежность Крыма и призывает Москву вывести войска с полуострова.
Обновлено в 05:01
Шоу-бизнес
Потап и Настя Каменских поженились
Украинские музыканты Алексей Потапенко и Настя Каменских поженились 23 мая. Об этом девушка рассказала в своем Instagram.
Обновлено в 05:10
Футбол
Левандовски назвал игрока, который мгновенно усилит «Баварию»
Форвард "Баварии" Роберт Левандовски призвал руководство клуба приобрести вингера "Манчестер Сити" Лероя Сане.
Обновлено в 05:17
Кино
Новым Росомахой может стать Дэнни де Вито
Роль Росомахи в следующей серии может достаться Дэнни де Вито. Именно 74-летняя легенда, по мнению фанатов, должен сменить Хью Джекмана.
Обновлено в 03:31
Гаджеты
Apple зарегистрировала 11 новых iPhone
Три следующих iPhone должны получить новый процессор А13, производство которого запустят в мае.
Обновлено в 05:46
Политика
Казахстан приготовился подменить российскую нефть для Белоруссии
Ранее 23 мая президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал стороны активизировать переговоры по поводу поставок казахстанской нефти в Белоруссию в качестве альтернативы российскому топливу.
Обновлено в 05:40
Футбол
«Рома» представила форму с молниями на воротнике
Обновлено в 03:35
Энергетика
Цена нефти марки Brent опустилась ниже $70
Цена на нефть марки Brent опустилась ниже $70 за баррель впервые с 14 мая, свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 06:00
Общество
Участок недостроенного метро в Омске решили залить цементом
Правительство Омской области решило изменить способ консервации участка омского метро от станции «Рабочая» до станции «Маршала Жукова» с «сухого» на «мокрый», передает портал «Омск-информ».
Обновлено в 05:38
Общество
Кремль сообщил о проблеме с выполнением поручений Путина
Песков констатировал невыполнение поручений главы государства Владимира Путина по этой проблеме: «Поэтому сейчас мы просто еще раз, что называется, сверим часы, в какой именно части не выполняются эти поручения».
Обновлено в 05:43
Общество
Краснодарский журналист вызвал Соловьева на дуэль и обозвал его бесом
Краснодарский журналист Кирилл Гурьев вызвал телеведущего Владимира Соловьева на дуэль за оскорбление народа.
Обновлено в 03:26
Общество
«Волонтеры Победы» призвали Беглова участвовать в выборах губернатора
Крупнейшая в России добровольческая организация «Волонтеры Победы» призвали врио губернатора Петербурга Александра Беглова выдвинуть свою кандидатуру для участия в выборах губернатора.
Обновлено в 04:40
Политика
В ДНР вынесли первый приговор по делу об убийстве Гиви
Обновлено вчера в 22:17
Армия и оружие
Пентагон попросили отправить тысячи военных на Ближний Восток
Центральное командование Вооруженных сил США попросило Пентагон отправить пять тысяч американских солдат на Ближний Восток в связи с растущим напряжением в отношениях с Ираном, сообщает Reuters со ссылкой на два источника.
Обновлено вчера в 17:57
Политика
В Великобритании запустили шоу с анимационным Путиным
Британский телеканал «BBC» запустил новое шоу с участием мультипликационного президента России Владимира Путина.
Обновлено вчера в 07:02
Транспорт
Порог превышения скорости снизят в городах
Предельно допустимую скорость для городских дорог хотят снизить до 10 км/час, сообщает DEITA.
Обновлено вчера в 11:02
Музыка
Организаторы «Евровидения-2019» пересчитали итоги голосования
"Европейский вещательный союз подтверждает, что в ходе стандартной практики пересмотра баллов было обнаружено, что в результате человеческой ошибки был использован неправильный средний результат", - передает сообщение организаторов музыкального конкурса РИА Новости.
Обновлено вчера в 15:02
Финансы
Набиуллина считает реальным достижение ставок по ипотеке 8%
Председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина считает реальным достижение ставок по ипотеке 8%, однако затрудняется прогнозировать, в каком году это произойдет.
Обновлено в 05:11
Общество
В Пензе Последний звонок прозвенит для 2000 выпускников школ
В пензенских школах 23 мая для выпускников учебных учреждений пройдет Последний звонок (0+).
Обновлено в 00:37
Политика
ЕС указал Украине на необходимость ограничить полномочия СБУ
В Представительстве Евросоюза на Украине считают, что функции СБУ должны быть ограничены контрразведкой, контртерроризмом и защитой государственной тайны.
Обновлено в 04:27
Политика
Саакашвили просит Зеленского вернуть ему украинское гражданство
Экс-глава Грузии Михаил Саакашвили обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой вернуть ему украинское гражданство.
Обновлено вчера в 15:37
Общество
Forbes составил рейтинг самых богатых наследников России
Самым богатым наследником России стал сын крупнейшего акционера "Лукойла" Вагита Аликперова - Юсуф. Его состояние - 21,8 млрд долларов.
Обновлено в 04:58
Происшествия
Заклинивший аппарат лучевой терапии убил пациентку в Воронеже
Причиной гибели женщины в Воронежском областном онкодиспансере стал сбой подъемного механизма у аппарата лучевой терапии.
Обновлено в 02:47
Футбол
Гвардиола может подписать контракт с «Ювентусом» 4 июня
Источник утверждает, что срок контракта составит 4 сезона, а оклад будет равен 24 миллионам евро в год.
Обновлено в 05:52
Происшествия
На подмосковном оборонном заводе прогремел взрыв
Обновлено в 04:37
Общество
«Макдоналдс» открыл в Швеции ресторан для пчел
«Макдоналдс» построил в Швеции миниатюрную версию своего заведения для пчел. Это полноценный улей под названием McHive, пишет AdWeek.
Обновлено вчера в 14:58
Происшествия
Мужчина в Хакасии пытался задушить девочку в детсаду
Сыщики в Хакасии разыскивают мужчину, пытавшегося задушить семилетнюю девочку на территории детского сада в Черногорске.
Обновлено в 05:48
Политика
В США отчеканили монету о победителях во Второй мировой без СССР
Обновлено вчера в 21:43
Происшествия
Задержанные в Астрахани экстремисты планировали теракты
Задержанные в Астрахани три члена праворадикальной группы планировали совершить в России террористические акты с помощью самодельных мин и фугасов.
Обновлено в 05:37