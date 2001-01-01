Футбол
Кейн и Хендерсон начнут матч против Нидерландов со скамейки запасных. Стерлинг заявлен капитаномМатч ТВ вчера в 08:08
Игроки сборной Англии Гарри Кейн и Джордан Хендерсон начнут матч против Нидерландов в рамках полуфинала Лиги наций со скамейки запасных. С капитанской повязкой у полуфиналистов чемпионата мира на решающую игру выйдет Рахим Стерлинг.
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Кейн и Хендерсон начнут матч против Нидерландов со скамейки запасных. Стерлинг заявлен капитаном
Sportbox.RUвчера в 08:08
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