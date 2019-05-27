Кейн готовится сыграть в финале Лиги чемпионовЧемпионат вчера в 07:40

Нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейн готовится к тому, чтобы принять участие в финальном матче Лиги чемпионов с «Ливерпулем», сообщает Daily Mail. Напомним, что форвард получил травму лодыжки в четвертьфинальном матче Лиги чемпионов "Манчестер Сити" (1:0).

Спорт день за днем

Здоровье В России изменились правила обязательного медицинского страхования В России вступают в силу новые правила обязательного медицинского страхования, свидетельствует приказ Министерства здравоохранения.

Общество Для стройки нового моста через Обь в Новосибирске снесут больше 700 зданий Государственное казённое учреждение «Мост», подведомственное правительству Новосибирской области, заказало снос 719 зданий для строительства нового моста через Обь.

Политика Министр предложил вообще отменить пенсии Россияне резко ответили министру, который считает, что отмена пенсий повлечет рост экономического развития, сообщает DEITA.

Гаджеты Новый iPhone позволит подключать две пары AirPods одновременно Кроме возможности подключать две пары беспроводных наушников AirPods, к новым iPhone можно будет подсоединить еще одну пару наушников и какой-нибудь другой девайс, например, музыкальную колонку.

Общество В Киеве починили треснувший стеклянный пешеходный мост "Друзья, как и обещал, мы восстановили защитную стеклопленку, которую повредили вандалы на элементах стеклянного пола нового пешеходного моста, соединяющего Владимирскую горку с аркой Дружбы народов", - приводит телеканал слова мэра.

Экономика Приказ о пересчете доплат к пенсиям вступил в силу в России Приказ Министерства труда и социальной защиты России, корректирующий правила расчета доплат к пенсии, вступил в силу в воскресенье, 26 мая, пишет "Российская газета".

Хоккей «Вашингтон» начал проверку из-за скандального видео с Кузнецовым Клуб "Вашингтон Кэпиталз" начал собирать факты, связанные с видео, на котором запечатлены форвард команды НХЛ и сборной России по хоккею Евгений Кузнецов и неизвестное вещество белого цвета.

Происшествия В Дагестане изъяли миллион пачек поддельных сигарет Правоохранители обнаружили в кузовах и прицепах двух большегрузных автомобилей свыше 1 миллиона пачек сигарет под брендами известных производителей, вся табачная продукция была изъята, а часть отправлена на экспертизу.

Общество На смолянина составили протокол о неуважении к власти из-за картинки с Путиным под новостью о штрафе за неуважение к власти В отношении жителя Смоленска Сергея Командирова составили административный протокол по статье о неуважении власти (части 3 статьи 20.1 КоАП) за изображение президента Владимира Путина с нецензурной подписью.

Политика Ярош пригрозил новому президенту Украины Зеленскому Депутат Верховной Рады и лидер "Украинской добровольческой армии" (УДА), сформированной на основе запрещенного в России "Правого сектора" Дмитрий Ярош заявил, что новый президент Украины Владимир Зеленский "может потерять жизнь, если предаст свою страну и погибших на Донбассе".

Армия и оружие Япония купит у США 105 истребителей F-35 Япония планирует купить 105 американских истребителей-бомбардировщиков F-35. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает AFP.

Общество Почти четверть россиян стали экономить на еде За прошедший год россияне увеличили экономию по всем статьям расходов. Так, на еде экономили почти четверть опрошенных (24%).

Экономика Города-миллионники отстали от Москвы по уровню экономики на 100 лет Средний российский город-миллионник сможет достичь сегодняшнего показателя Москвы по валовому городскому продукту (ВГП) на душу населения только через 100 лет, показало исследование центра городской экономики КБ «Стрелка» «Экономика городов-миллионников: право на развитие» (есть у РБК).

Политика Китай полностью прекратил закупку иранской нефти Китай и еще несколько других стран из опасений попасть под давление санкций со стороны США отказались от поставки иранской нефти.

Политика Президент Австрии во вторник отправит в отставку правительство Курца Президент Австрии Александер Ван дер Беллен отправит во вторник в отставку правительство Себастьяна Курца.

Здоровье В Роспотребнадзоре предупредили о начале сезона активности клещей Роспотребнадзор опубликовал на своем официальном сайте сообщение о начале сезона активности клещей.

Шоу-бизнес 17-летний сын Наташи Королевой показал свою девушку Неизвестно, действительно ли наследник Наташи Королевой и Сергея Глушко закрутил серьезный роман.

Происшествия Момент нападения на врачей скорой помощи в Чувашии попал на видео Вечером в минувшее воскресенье, 26 мая, в Новочебоксарске произошло нападение на врачей скорой помощи.

Религия Ройзман предрек РПЦ проблемы с обществом Напомним, предстоятель церкви в свою очередь признал, что определенные проблемы в отношениях с социумом у РПЦ есть, «В ряде случаев церкви приходится сталкиваться с ничем не мотивированной злобой», - заявил накануне патриарх.

Экономика IKEA начнет сдавать в России мебель в аренду Компания IKEA в будущем начнет сдавать в России мебель в аренду, сообщил в интервью «РИА Новости» председатель совета директоров группы компаний Ingka в РФ (включает сеть IKEA) Патрик Энтони.

Политика Медведев отменил роуминг в России Российский премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, которое вводит запрет на внутрисетевой роуминг в России.