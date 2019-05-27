Футбол

Кейн готовится сыграть в финале Лиги чемпионовЧемпионат вчера в 07:40

Нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейн готовится к тому, чтобы принять участие в финальном матче Лиги чемпионов с «Ливерпулем», сообщает Daily Mail. Напомним, что форвард получил травму лодыжки в четвертьфинальном матче Лиги чемпионов "Манчестер Сити" (1:0).
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