Футбол

Кейн: «Все говорят о „Ливерпуле“ и „Сити“, но мы рядом с ними»
Soccer.ru
13:16

Эвертон — Тоттенхэм
2 – 6
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Гудисон Парк»
Тео Уолкотт
21′
27′
Сон Хын Мин
32′
Киран Триппьер
35′
Деле Алли
42′
Харри Кейн
46′
Деле Алли
Эрик Ламела
48′
Кристиан Эриксен
Гильфи Сигурдссон
51′
Андре Гомеш
Морган Шнайдерлин
53′
61′
Сон Хын Мин
71′
Кристиан Эриксен
74′
Харри Кейн
Ришарлисон
Бернард Анисио
75′
79′
Сон Хын Мин
Оливер Скипп
Гильфи Сигурдссон
Дженк Тосун
83′
83′
Мусса Сиссоко
Лукас Моура
Все говорят о «Ливерпуле» и «Манчестер Сити», но мы рядом.
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Манчестер Сити
Спортивный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Манчестера, выступающий в Премьер-лиге, высшем дивизионе в системе футбольных лиг Англии. Был основан в 1880 году под названием «Сент Маркс». В 1887 году был переименован в «Ардуик». С 1894 года и по настоящее время называется «Манчестер Сити».
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