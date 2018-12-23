Футбол

Кейн: «Все говорят о „Ливерпуле“ и „Сити“, но мы рядом с ними»
Soccer.ru
13:16

Эвертон — Тоттенхэм
2 – 6
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Гудисон Парк»
Тео Уолкотт
21′
27′
Сон Хын Мин
32′
Киран Триппьер
35′
Деле Алли
42′
Харри Кейн
46′
Деле Алли
Эрик Ламела
48′
Кристиан Эриксен
Гильфи Сигурдссон
51′
Андре Гомеш
Морган Шнайдерлин
53′
61′
Сон Хын Мин
71′
Кристиан Эриксен
74′
Харри Кейн
Ришарлисон
Бернард Анисио
75′
79′
Сон Хын Мин
Оливер Скипп
Гильфи Сигурдссон
Дженк Тосун
83′
83′
Мусса Сиссоко
Лукас Моура
Все говорят о «Ливерпуле» и «Манчестер Сити», но мы рядом.
Soccer.ru13:16

Подробнее о событии

Кейн: все говорят о «Ливерпуле» и «Манчестер Сити», а мы просто работаем

Чемпионат14:38

Гарри Кейн: «Все говорят о „Ливерпуле“ и „Манчестер Сити“, а мы делаем свою работу»

Матч ТВ14:17

Гарри Кейн: «Все говорят о „Ливерпуле“ и „Манчестер Сити“, а мы делаем свою работу»

Sportbox.RU14:17

Харри Кейн: «Все говорят о „Ливерпуле“ и „Манчестер Сити“, а „Тоттенхэм“ продолжает делать свою работу»

Спорт-Экспресс13:28

Кейн: «Все говорят о „Ливерпуле“ и „Сити“, но мы рядом с ними»

Soccer.ru13:16

Кейн: «Пускай все говорят о „Ливерпуле“ и „Манчестер Сити“, у „Тоттенхэма“ все хорошо»

Sport24.ru13:27

Кейн о чемпионской гонке: «Все говорят о „Ливерпуле“ и „Ман Сити“, а „Тоттенхэм“ делает свою работу»

Sports.ru13:07
Показать все источники
Автоматически обработаны 7163 источника, обновлено в 19:33, Ашберн
Футбол

«Тоттенхэм» разгромил «Эвертон» на выезде

В матче 18-го тура Английской премьер-лиги ливерпульский "Эвертон" дома крупно уступил лондонскому "Тоттенхэму" - 2:6, передает "Советский спорт".
Обновлено в 12:59
Футбол

«Райо Вальекано» победил «Леванте»

"Райо Вальекано" обыграл "Леванте" в матче 17-го тура чемпионата Испании (2:1). Победный гол забил нападающий Гомес Рауль де Томас.
Обновлено в 14:39
Футбол

Леонид Слуцкий ничьей закончил первую часть сезона в Нидерландах

Леонид Слуцкий завершил первую часть сезона во главе «Витесса».
Обновлено в 14:00
Футбол

Дмитрий Назаров: «Глушаков не может руководить заговором в „Спартаке“»

Известный актер театра и кино, болельщик «Спартака» Дмитрий Назаров прокомментировал обвинения фанатов клуба в адрес капитана красно-белых Дениса Глушакова.
Обновлено в 17:43
Футбол

«Барселона» может заменить Вальверде наставником «Сассуоло»

"Барселона" уже ищет варианты для замены своего главного тренера Эрнесто Вальверде.
Обновлено в 14:57
Футбол

Кокорин и Мамаев сыграют за команду заключенных

Как пишет Московский комсомолец, футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев сыграют за команду заключенных в матче с командой сотрудников СИЗО «Бутырка».
Обновлено в 08:58
Футбол

Хавбек «Севильи» заработал красную карточку пока шел в раздевалку

Футболист получил красную карточку в перерыве, когда шел в раздевалку.
Обновлено в 18:43
Футбол

Балотелли снялся в документальном фильме «Я не обезьяна»

Нападающий «Ниццы» Марио Балотелли снялся во французском документальном фильме о расизме в футболе под названием «Я не обезьяна».
Обновлено в 14:58
Футбол

Щенсны рассказал, как изменилась игра «Ювентуса» с переходом Роналду

Голкипер "Ювентуса" Войчех Щенсны заявил, что его команда перестала беспокоиться за свои атаки с переходом нападающего Криштиану Роналду.
Обновлено в 15:00
Футбол

Денис Черышев: «Победы на последних минутах являются впечатляющими»

Обновлено в 12:47
Футбол

«Челси» предложил «Роме» и «Интеру» купить Кэхилла

Лондонский «Челси» предложил итальянским «Роме» и «Интеру» приобрести своего защитника Гари Кэхилла.
Обновлено в 18:05
Футбол

«Лилль» продаст Пепе только за 80 миллионов евро

Спортивный советник президента "Лилля" Луис Кампос отметил, что клуб постарается всеми силами удержать нападающего Николя Пепе.
Обновлено в 06:18
Футбол

Дом Тьяго Силвы обокрали на миллион евро во время матча «ПСЖ» – «Нант»

Обновлено в 13:23
Футбол

Франк де Бур возглавил действующего чемпиона МЛС

Действующий чемпион МЛС остался без главного тренера после того, как Херардо Мартино решил покинуть занимаемый пост после победы команды в финале кубка МЛС.
Обновлено в 11:18
Футбол

«Бордо» упустил победу в матче с «Амьеном»

Обновлено в 14:34
ещё по теме
Гарри Кейн
Британский футболист
Английский футболист, нападающий и вице-капитан клуба «Тоттенхэм Хотспур» и капитан национальной сборной Англии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Манчестер Сити
Спортивный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Манчестера, выступающий в Премьер-лиге, высшем дивизионе в системе футбольных лиг Англии. Был основан в 1880 году под названием «Сент Маркс». В 1887 году был переименован в «Ардуик». С 1894 года и по настоящее время называется «Манчестер Сити».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное