Футбол
Тео Уолкотт
|21′
|27′
Сон Хын Мин
|32′
Киран Триппьер
|35′
Деле Алли
|42′
Харри Кейн
|46′
Деле Алли
Эрик Ламела
|48′
Кристиан Эриксен
Гильфи Сигурдссон
|51′
Андре Гомеш
Морган Шнайдерлин
|53′
|61′
Сон Хын Мин
|71′
Кристиан Эриксен
|74′
Харри Кейн
Ришарлисон
Бернард Анисио
|75′
|79′
Сон Хын Мин
Оливер Скипп
Гильфи Сигурдссон
Дженк Тосун
|83′
|83′
Мусса Сиссоко
Лукас Моура
|42%
|Владение мячом
|58%
|76%
|Процент точных передач
|83%
|4
|Удары в сторону ворот
|6
|3
|Удары в створ ворот
|8
|2
|Сейвы вратарём
|1
|4
|Офсайды
|2
|2
|Угловые
|1
|15
|Отборы
|11
|13
|Фолы
|9
|–
|Желтые карточки
|2
|–
|Красные карточки
|–
Эвертон
Расстановка 4‑5‑1
1
Пикфорд
23
Коулмэн
4
Кин
5
Зума
12
Динь
11
Уолкотт
26
Дэвис
14
Тосун
18
Шнейдерлин
20
Бернард
29
Кэлверт-Льюин
1
Льорис
2
Триппьер
6
Санчес
4
Алдервейрелд
33
Дэвис
27
Моура
8
Уинкс
11
Ламела
23
Эриксен
52
Скипп
10
Кейн
2 ×
Тоттенхэм
Расстановка 4‑3‑1‑2
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