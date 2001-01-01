Футбол

Кейн: «Сделали более чем достаточно для победы, но цель достигнута»
Soccer.ru
вчера в 17:34

Барселона — Тоттенхэм
1 – 1
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, вчера
Стадион «Камп Ноу»
Усман Дембеле
7′
15′
Кайл Уокер-Питерс
Иван Ракитич
Серджи Бускетс
46′
61′
Кайл Уокер-Питерс
Эрик Ламела
Мунир Эль-Хаддади
Лионель Месси
63′
Нелсон Семеду
68′
71′
Сон Хын Мин
Лукас Моура
Усман Дембеле
Денис Суарес
76′
83′
Харри Уинкс
Фернандо Льоренте
85′
Лукас Моура
Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн в своём "твиттере" прокомментировал ничейный результат в выездном матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Барселоной" (1:1). Набранное очко и ничья в параллельной встрече "Интер" - ПСВ вывели лондонский клуб в плей-офф ЛЧ.
Soccer.ruвчера в 17:34

Подробнее о событии

Кейн: «Цель достигнута, впереди жеребьёвка»

Евро-футбол.ру01:22

Харри Кейн: «Ничья в Барселоне – один из величайших вечеров для „Тоттенхэма“»

Sports.ru03:55

Харри Кейн: «Тоттенхэм» сделал более, чем достаточно, для победы над «Наполи»

Спорт-Экспрессвчера в 19:54

Кейн: «Сделали более чем достаточно для победы, но цель достигнута»

Soccer.ruвчера в 17:34
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Автоматически обработано 7145 источников, обновлено в 04:28, Ашберн
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