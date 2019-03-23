Футбол

Кейн: «Сборная Англии играет в хороший футбол»Soccer.ru 18:20

Нападающий "Тоттенхэма" и сборной Англии Харри Кейн прокомментировал разгромную победу над Чехией (5:0) в матче первого тура отборочного этапа Евро-2020. Наша сегодняшняя схема идеально подходит Рахиму Стерлингу.
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Англия уверенно взяла верх над Чехией благодаря хет-трику Стерлинга

Газета.Ru19:05

Англия - Чехия: стали известны стартовые составы

Спорт-Экспресс14:34

Хет-трик Стерлинга помог сборной Англии разгромить Чехию

Советский спорт17:39

У сборной Англии новый лидер. Стерлинг рвет всех за «Ман Сити», а теперь разобрался с Чехией

Sport24.ru18:35

Хет-трик Стерлинга принёс сборной Англии победу с крупным счётом в игре с Чехией

Чемпионат17:39

Англия благодаря хет-трику Стерлинга разгромила Чехию на старте отбора Евро-2020

Матч ТВ17:41

Стерлинг сделал первый хет-трик за сборную Англии

Sports.ru17:17
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Экономика

ФНС ответила на сообщения о блокировках счетов самозанятых

Банкам следует проверить статус налогоплательщика, прежде чем блокировать счет, сообщили РБК в пресс-службе ФНС.
Обновлено в 10:56
Культура

Режиссер Юрий Мамин заявил об эмиграции в США

Обновлено в 18:56
Транспорт

«Аэрофлот» отменяет самый дешевый тариф с багажом

По словам одного из сотрудников «Аэрофлота», согласно исследованиям авиакомпании, большинство пассажиров, которые приобретали билеты по тарифу «Эконом бюджет», предпочитают летать без багажа.
Обновлено в 09:11
Политика

Дамаск ответил Трампу на твит о признании Голанских высот израильскими

Заявления президента США Дональда Трампа о возможности признания Голанских высот территорией Израиля являются безответственными, передает сирийское государственное информагентство SANA слова представителя МИДа страны.
Обновлено в 02:36
Происшествия

Машинист в Ленобласти остановил поезд ради спасения собаки

Машинист электропоезда в Ленинградской области у станции Антропшино спас собаку, которую неизвестные живодеры привязали к рельсам.
Обновлено в 10:29
Футбол

Влашич назвал главный минус российской Премьер-лиги

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич пока не думает о будущем.
Обновлено в 13:42
Хоккей

«Салават Юлаев» обыграл уральцев и вышел в полуфинал Кубка Гагарина

Обновлено в 13:08
Происшествия

Утрехтский стрелок признал вину

Устроивший стрельбу в Утрехте мужчина признал вину, передает ТАСС со ссылкой на прокуратура Нидерландов.
Обновлено в 10:55
Политика

Выделены средства на строительство второй очереди Восточного

Обновлено вчера в 10:31
Экономика

Медведев дал неделю на поиск ответственных за срыв инвестпрограммы

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минэкономразвития и его главе Максиму Орешкину до конца марта назвать ответственных за срыв федеральной адресной инвестиционной программы (АИП).
Обновлено в 08:23
Армия и оружие

Белый дом снова заявил о «полном освобождении» Сирии от ИГ

Москва со скепсисом восприняла заявление Белого дома о полном освобождении территории Сирии от террористической организации "Исламское государство", передает РИА "Новости".
Обновлено в 14:22
Происшествия

Самосвал с песком раздавил такси с пассажиром в Москве

Груженный песком КамАЗ упал на автомобиль такси на юге Москвы.
Обновлено в 07:10
Шоу-бизнес

Похороны Юлии Началовой превратили в шоу, считает Лариса Удовиченко

Российская актриса театра и кино Лариса Удовиченко после похорон Юлии Началовой гневно высказалась о журналистах.
Обновлено в 05:42
Политика

Порошенко оценил свои шансы на победу на президентских выборах

Президент Украины Петр Порошенко абсолютно уверен в своей победе на предстоящих выборах.
Обновлено в 17:39
Происшествия

Число жертв взрыва на химическом заводе в Китае возросло до 12

Число жертв взрыва на химическом заводе в Китае возросло до 12. Еще 76 - получили травмы различной степени тяжести.
Обновлено вчера в 21:00
Авто

Составлен ТОП-5 самых дешевых универсалов в РФ

Самым доступным «сараем» в России является Lada Granta в кузове универсал.
Обновлено в 04:21
Здоровье

Скворцова назвала главную причину смертности мужчин в России

Мужская смертность в России через пять лет должна снизиться до 530 человек на 100 тыс. населения, сообщила 22 марта министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.
Обновлено в 17:14
Шоу-бизнес

Названа настоящая фамилия Юлии Началовой

Певица Юлия Началова, скончавшаяся в прошлую субботу, носила другую фамилию, рассказали адвокаты бывшего гражданского мужа артистки хоккеиста Александра Фролова.
Обновлено в 11:30
Культура

Похищенную картину Куинджи вновь представили на выставке

Обновлено в 05:37
Политика

КПРФ попросила ВС опротестовать отказ Грудинину в депутатском мандате

Ранее Зюганов сообщил, что ЦК КПРФ принял решение передать депутатский мандат, ставший вакантным после смерти Жореса Алферова, Грудинину.
Обновлено в 07:28
Культура

Макаревич нарисовал свинью, пока слушал Шнурова в Госдуме

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич рисовал на заседании общественного совета при комитете Госдумы по культуре.
Обновлено в 09:10
Происшествия

Андрей Малахов посетил перевал Дятлова

Трагедия произошла в 1959 году. Тогда группа студентов под руководством Игоря Дятлова отправилась в лыжный поход на Северный Урал.
Обновлено в 12:30
Политика

США ввели санкции против венесуэльского госбанка BANDES

Вашингтон принял решение о введении санкций в отношении Банка экономического и социального развития Венесуэлы (BANDES).
Обновлено в 15:59
Политика

Зеленский рассказал, может ли Крым вернуться в состав Украины

Кандидат в президенты, шоумен Владимир Зеленский считает, что Крым вернется в состав Украины после смены власти в РФ, при этом признался, что не знает, как вернуть полуостров сразу после победы на президентских выборах в стране.
Обновлено в 17:42
Спорт

Алина Загитова стала чемпионкой мира по фигурному катанию

Россиянка Алина Загитова заняла первое место на чемпионате мира по фигурному катанию в Японии.
Обновлено в 08:42
Общество

Внуки советских маршалов обратятся в СК из-за шутки в Comedy Woman

Обновлено в 16:42
Политика

В МВД предложили штрафовать за необоснованные жалобы на полицейских

Глава МВД Башкирии Роман Деев предложил ввести штраф за необоснованные жалобы на полицейских и чиновников.
Обновлено в 10:21
Политика

Расследование спецпрокурора Мюллера завершено

Спецпрокурор Роберт Мюллер завершил расследование по приписываемому России вмешательству в американские президентские выборы и передал итоговый отчет генеральному прокурору США Уильяму Барру, сообщил телеканал Fox News.
Обновлено в 17:29
Спорт

Александр Большунов стал четвертым в спринте на этапе Кубка мира

Обновлено в 15:25
Шоу-бизнес

Николай Носков впервые появился на публике после инсульта

63-летний Николай Носков, переживший в прошлом году инсульт, впервые появился на публичном мероприятии.
Обновлено в 07:59
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