Футбол
Кейн: «Сборная Англии играет в хороший футбол»Soccer.ru вчера в 18:20
Нападающий "Тоттенхэма" и сборной Англии Харри Кейн прокомментировал разгромную победу над Чехией (5:0) в матче первого тура отборочного этапа Евро-2020. Наша сегодняшняя схема идеально подходит Рахиму Стерлингу.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Англия благодаря хет-трику Стерлинга разгромила Чехию на старте отбора Евро-2020
Матч ТВвчера в 17:41
Хет-трик Стерлинга принёс сборной Англии победу с крупным счётом в игре с Чехией
Чемпионатвчера в 17:39
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 01:12, Ашберн
Происшествия
Локализован пожар в строящемся павильоне на рынке в Уссурийске
Локализовано возгорание в строящемся павильоне на рынке в городе Уссурийске Приморского края.
Обновлено в 01:06
Армия и оружие
НАТО решило построить в Польше объект для хранения военной техники США
Проект оценивают в 260 миллионов долларов. В общей сложности такие объекты появятся в четырёх странах.
Обновлено в 00:46
Экономика
«Россети» проведут аудит состояния электросетевого комплекса Ингушетии
Аудит состояния электросетевого комплекса будет проведен сотрудниками ПАО "Россети" в апреле этого года в Ингушетии, сообщил в пятницу во время рабочего визита в Ингушетию гендиректор ПАО "Россети" Павел Ливинский на встрече с Юнус-Беком Евкуровым.
Обновлено вчера в 07:49
Здоровье
В ВОЗ опровергли существование нормы употребления воды
Недостаточное потребление жидкости может негативно сказаться на здоровье человека, особенно при обезвоживании, однако организацию больше волнуют другие проблемы, связанные с водой, подчеркнул координатор ВОЗ.
Обновлено вчера в 05:55
Происшествия
Машиниста электрички наградят за спасение привязанной к рельсам собаки
Обновлено вчера в 21:44
Технологии
Роскомнадзор заказал систему контроля за VPN-сервисами и поисковиками
Подведомственное Роскомнадзору госпредприятие "Главный радиочастотный центр" (ГРЧЦ) заказало разработку автоматизированной системы, которая позволит проверить, блокируются ли запрещенные сайты поисковиками, VPN-сервисами, прокси-серверами и анонимайзерами.
Обновлено вчера в 02:22
Политика
В ряде городов сегодня пройдет Всероссийская акция протеста в защиту социально-экономических прав народа
Начало митинга в Москве запланировано на 12 часов на проспекте Сахарова.
Обновлено в 01:00
Шоу-бизнес
Началась церемония прощания с Юлией Началовой
Обновлено 21 марта в 05:58
Общество
В ПФР уточнили, кто имеет право получать двойную пенсию
Право на двойную пенсию имеют в том числе члены семей ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС и те, кто получил радиационное заражение.
Обновлено вчера в 02:34
Происшествия
В Китае погибли 26 человек из загоревшегося туристического автобуса
В Китае жертвами возгорания туристического автобуса стали 26 человек, еще 28 получили травмы различной степени тяжести.
Обновлено вчера в 21:27
Политика
Трамп обвинил Демократическую партию США в радикальности
Американский лидер Дональд Трамп 22 марта выразил мнение, что Демократическая партия США становится все более радикальной в своих позициях.
Обновлено вчера в 10:49
Важное за сутки
Диетологи рассказали о главной опасности свежевыжатых соков
Ученые из американской Академии питания и диетологии рассказали, к чему может привести регулярное потребление свежевыжатого сока.
Обновлено в 00:21
Здоровье
Скворцова назвала главную причину смертности мужчин в России
Мужская смертность в России через пять лет должна снизиться до 530 человек на 100 тыс. населения, сообщила 22 марта министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.
Обновлено вчера в 17:14
Политика
Расследование спецпрокурора Мюллера завершено
Спецпрокурор Роберт Мюллер завершил расследование по приписываемому России вмешательству в американские президентские выборы и передал итоговый отчет генеральному прокурору США Уильяму Барру, сообщил телеканал Fox News.
Обновлено вчера в 17:29
Единоборства
Владимир Токов победил Райана Уокера в дебютном бою в Bellator
В андеркарде турнира состоялся бой россиянина Владимира Токова и американца Райана Уокера.
Обновлено вчера в 19:45
Космос
Пентагону понадобился ядерный ракетный двигатель
Ядерный ракетный двигатель для космических полетов на лунной орбите начнет разрабатывать в 2020 году Агентство перспективных оборонных разработок (DARPA) Пентагона, сообщает 22 марта Aviation Week.
Обновлено вчера в 10:48
Политика
Рогозин запретил рабочим выходить на стройку второй очереди Восточного
Обновлено вчера в 16:40
Авто
Продажи новой Chevrolet Captiva стартуют этим летом
В нынешнем году будут запущены продажи новой версии Chevrolet Captiva.
Обновлено вчера в 12:15
Общество
Внуки маршалов Баграмяна и Конева решили пожаловаться на ТНТ в СК
Внуки советских маршалов Ивана Баграмяна и Ивана Конева намерены написать заявление в Следственный комитет из-за шутки в шоу comedy Woman на канале ТНТ.
Обновлено в 00:02
Шоу-бизнес
На похоронах Юлии Началовой Жасмин удивила всех своим Bentley Mulsanne
Многие даже решили, что на таком роскошном авто может разъезжать только Алла Пугачева, оказалось, что это Жасмин.
Обновлено вчера в 09:56
Здоровье
Главу российского минздрава в Саратове встретили голодающие пикетчики
Женщина уточнила, что уже 4-й день ничего не ест в знак протеста против оптимизации региональной медицины и сокращения поликлиник и больниц для детей.
Обновлено вчера в 05:42
Транспорт
«Аэрофлот» отменяет самый дешевый тариф с багажом
По словам одного из сотрудников «Аэрофлота», согласно исследованиям авиакомпании, большинство пассажиров, которые приобретали билеты по тарифу «Эконом бюджет», предпочитают летать без багажа.
Обновлено вчера в 09:11
Спорт
Александр Большунов стал четвертым в спринте на этапе Кубка мира
В канадском Квебеке проходит заключительный этап Кубка мира по лыжному спорту. Разыграны награды в индивидуальном спринте у мужчин и женщин.
Обновлено вчера в 15:25
Армия и оружие
Белый дом сообщил о полном освобождении Сирии от ИГ
Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила о полном освобождении территории Сирии от террористической группировки "Исламское государство".
Обновлено вчера в 13:18
Общество
Forbes назвал 15 изменивших восприятие России в мире бизнесменов
Обновлено вчера в 04:31
Политика
Трамп отменил дополнительные санкции против КНДР
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил в пятницу, что распорядился отменить дополнительные рестрикции против КНДР.
Обновлено вчера в 14:02
Космос
Зафиксирован резкий рост солнечной активности
Солнечная активность в последние сутки резко возросла, свидетельствуют данные лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН.
Обновлено 21 марта в 12:05
Культура
Политолог на шоу Соловьева выдал цитату из комедии за реальное интервью
Политолог Дмитрий Куликов выдал реплики советского актера Евгения Леонова из советского фильма за реальное интервью.
Обновлено вчера в 13:41
Общество
В воскресенье на Земле ожидается магнитная буря
Эксперты оценили вероятность возникновения магнитной бури рано утром в воскресенье в 30%. Это означает, что буря будет относительно слабой.
Обновлено в 00:15