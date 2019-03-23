Футбол

Кейн: «Сборная Англии играет в хороший футбол»Soccer.ru вчера в 18:20

Нападающий "Тоттенхэма" и сборной Англии Харри Кейн прокомментировал разгромную победу над Чехией (5:0) в матче первого тура отборочного этапа Евро-2020. Наша сегодняшняя схема идеально подходит Рахиму Стерлингу.
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Стерлинг посвятил гол в ворота Чехии 13-летнему футболисту, умершему от лейкемии

Sport24.ru00:50

Стерлинг сделал первый хет-трик за сборную Англии

Sports.ruвчера в 17:17

Англия благодаря хет-трику Стерлинга разгромила Чехию на старте отбора Евро-2020

Матч ТВвчера в 17:41

Хет-трик Стерлинга помог сборной Англии разгромить Чехию

Советский спортвчера в 17:39

Хет-трик Стерлинга принёс сборной Англии победу с крупным счётом в игре с Чехией

Чемпионатвчера в 17:39

Англия - Чехия: стали известны стартовые составы

Спорт-Экспрессвчера в 14:34

Англия уверенно взяла верх над Чехией благодаря хет-трику Стерлинга

Газета.Ruвчера в 19:05
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Происшествия

В Китае привлекут к ответственности виновных в трагедии на химзаводе

Обновлено в 00:10
Происшествия

Локализован пожар в строящемся павильоне на рынке в Уссурийске

Локализовано возгорание в строящемся павильоне на рынке в городе Уссурийске Приморского края.
Обновлено в 01:06
Армия и оружие

НАТО решило построить в Польше объект для хранения военной техники США

Проект оценивают в 260 миллионов долларов. В общей сложности такие объекты появятся в четырёх странах.
Обновлено в 00:46
Экономика

«Россети» проведут аудит состояния электросетевого комплекса Ингушетии

Аудит состояния электросетевого комплекса будет проведен сотрудниками ПАО "Россети" в апреле этого года в Ингушетии, сообщил в пятницу во время рабочего визита в Ингушетию гендиректор ПАО "Россети" Павел Ливинский на встрече с Юнус-Беком Евкуровым.
Обновлено вчера в 07:49
Здоровье

В ВОЗ опровергли существование нормы употребления воды

Недостаточное потребление жидкости может негативно сказаться на здоровье человека, особенно при обезвоживании, однако организацию больше волнуют другие проблемы, связанные с водой, подчеркнул координатор ВОЗ.
Обновлено вчера в 05:55
Происшествия

Машиниста электрички наградят за спасение привязанной к рельсам собаки

Обновлено вчера в 21:44
Технологии

Роскомнадзор заказал систему контроля за VPN-сервисами и поисковиками

Подведомственное Роскомнадзору госпредприятие "Главный радиочастотный центр" (ГРЧЦ) заказало разработку автоматизированной системы, которая позволит проверить, блокируются ли запрещенные сайты поисковиками, VPN-сервисами, прокси-серверами и анонимайзерами.
Обновлено вчера в 02:22
Политика

В ряде городов сегодня пройдет Всероссийская акция протеста в защиту социально-экономических прав народа

Начало митинга в Москве запланировано на 12 часов на проспекте Сахарова.
Обновлено в 01:00
Шоу-бизнес

Началась церемония прощания с Юлией Началовой

Обновлено 21 марта в 05:58
Общество

В ПФР уточнили, кто имеет право получать двойную пенсию

Право на двойную пенсию имеют в том числе члены семей ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС и те, кто получил радиационное заражение.
Обновлено вчера в 02:34
Происшествия

В Китае погибли 26 человек из загоревшегося туристического автобуса

В Китае жертвами возгорания туристического автобуса стали 26 человек, еще 28 получили травмы различной степени тяжести.
Обновлено вчера в 21:27
Политика

Трамп обвинил Демократическую партию США в радикальности

Американский лидер Дональд Трамп 22 марта выразил мнение, что Демократическая партия США становится все более радикальной в своих позициях.
Обновлено вчера в 10:49
Важное за сутки

Диетологи рассказали о главной опасности свежевыжатых соков

Ученые из американской Академии питания и диетологии рассказали, к чему может привести регулярное потребление свежевыжатого сока.
Обновлено в 00:21
Здоровье

Скворцова назвала главную причину смертности мужчин в России

Мужская смертность в России через пять лет должна снизиться до 530 человек на 100 тыс. населения, сообщила 22 марта министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.
Обновлено вчера в 17:14
Политика

Расследование спецпрокурора Мюллера завершено

Спецпрокурор Роберт Мюллер завершил расследование по приписываемому России вмешательству в американские президентские выборы и передал итоговый отчет генеральному прокурору США Уильяму Барру, сообщил телеканал Fox News.
Обновлено вчера в 17:29
Единоборства

Владимир Токов победил Райана Уокера в дебютном бою в Bellator

В андеркарде турнира состоялся бой россиянина Владимира Токова и американца Райана Уокера.
Обновлено вчера в 19:45
Космос

Пентагону понадобился ядерный ракетный двигатель

Ядерный ракетный двигатель для космических полетов на лунной орбите начнет разрабатывать в 2020 году Агентство перспективных оборонных разработок (DARPA) Пентагона, сообщает 22 марта Aviation Week.
Обновлено вчера в 10:48
Политика

Рогозин запретил рабочим выходить на стройку второй очереди Восточного

Обновлено вчера в 16:40
Авто

Продажи новой Chevrolet Captiva стартуют этим летом

В нынешнем году будут запущены продажи новой версии Chevrolet Captiva.
Обновлено вчера в 12:15
Общество

Внуки маршалов Баграмяна и Конева решили пожаловаться на ТНТ в СК

Внуки советских маршалов Ивана Баграмяна и Ивана Конева намерены написать заявление в Следственный комитет из-за шутки в шоу comedy Woman на канале ТНТ.
Обновлено в 00:02
Шоу-бизнес

На похоронах Юлии Началовой Жасмин удивила всех своим Bentley Mulsanne

Многие даже решили, что на таком роскошном авто может разъезжать только Алла Пугачева, оказалось, что это Жасмин.
Обновлено вчера в 09:56
Здоровье

Главу российского минздрава в Саратове встретили голодающие пикетчики

Женщина уточнила, что уже 4-й день ничего не ест в знак протеста против оптимизации региональной медицины и сокращения поликлиник и больниц для детей.
Обновлено вчера в 05:42
Транспорт

«Аэрофлот» отменяет самый дешевый тариф с багажом

По словам одного из сотрудников «Аэрофлота», согласно исследованиям авиакомпании, большинство пассажиров, которые приобретали билеты по тарифу «Эконом бюджет», предпочитают летать без багажа.
Обновлено вчера в 09:11
Спорт

Александр Большунов стал четвертым в спринте на этапе Кубка мира

В канадском Квебеке проходит заключительный этап Кубка мира по лыжному спорту. Разыграны награды в индивидуальном спринте у мужчин и женщин.
Обновлено вчера в 15:25
Армия и оружие

Белый дом сообщил о полном освобождении Сирии от ИГ

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила о полном освобождении территории Сирии от террористической группировки "Исламское государство".
Обновлено вчера в 13:18
Общество

Forbes назвал 15 изменивших восприятие России в мире бизнесменов

Обновлено вчера в 04:31
Политика

Трамп отменил дополнительные санкции против КНДР

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил в пятницу, что распорядился отменить дополнительные рестрикции против КНДР.
Обновлено вчера в 14:02
Космос

Зафиксирован резкий рост солнечной активности

Солнечная активность в последние сутки резко возросла, свидетельствуют данные лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН.
Обновлено 21 марта в 12:05
Культура

Политолог на шоу Соловьева выдал цитату из комедии за реальное интервью

Политолог Дмитрий Куликов выдал реплики советского актера Евгения Леонова из советского фильма за реальное интервью.
Обновлено вчера в 13:41
Общество

В воскресенье на Земле ожидается магнитная буря

Эксперты оценили вероятность возникновения магнитной бури рано утром в воскресенье в 30%. Это означает, что буря будет относительно слабой.
Обновлено в 00:15
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