Футбол
Кейн: «Сборная Англии играет в хороший футбол»Soccer.ru 18:20
Нападающий "Тоттенхэма" и сборной Англии Харри Кейн прокомментировал разгромную победу над Чехией (5:0) в матче первого тура отборочного этапа Евро-2020. Наша сегодняшняя схема идеально подходит Рахиму Стерлингу.
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Политика
Порошенко заявил, что уверен в своей победе на президентских выборах
Президент Украины Петр Порошенко, баллотирующийся на второй срок, заявил, что уверен в своей победе на выборах 31 марта.
Обновлено в 15:18
Спорт
Алина Загитова стала чемпионкой мира по фигурному катанию
Россиянка Алина Загитова заняла первое место на чемпионате мира по фигурному катанию в Японии.
Обновлено в 08:42
Политика
Шнуров предложил разогнать Минкульт
Лидер музыкальной группы "Ленинград" Сергей Шнуров перед парламентскими слушаниями в Госдуме предложил упразднить Министерство культуры.
Обновлено в 10:53
Происшествия
В Мордовии заключенные совершили акты членовредительства из-за насилия
Заключенные из Чечни совершили акты членовредительства в мордовской колонии в качестве протеста против насилия со стороны надзирателей.
Обновлено в 09:24
Политика
«Газпром» предложил серьезное снижение цен на газ для Украины
После встречи премьера Дмитрия Медведева и главы «Газпрома» Алексея Миллера с кандидатом в президенты Украины Юрием Бойко и политиком Виктором Медведчуком в Москве лидер энергетической корпорации сделал резонансное заявление.
Обновлено в 10:35
Политика
Зеленский рассказал, может ли Крым вернуться в состав Украины
Кандидат в президенты, шоумен Владимир Зеленский считает, что Крым вернется в состав Украины после смены власти в РФ, при этом признался, что не знает, как вернуть полуостров сразу после победы на президентских выборах в стране.
Обновлено в 17:42
Политика
Трамп: США следует признать суверенитет Израиля над Голанами
США следует признать полный суверенитет Израиля над Голанскими высотами. Об этом в четверг написал в Twitter президент США Дональд Трамп.
Обновлено вчера в 13:19
Происшествия
Следствие просит продлить арест Рауфу Арашукову
Басманный суд Москвы 26 марта рассмотрит ходатайство о продлении срока ареста Рауфу Арашукову, обвиняемому в убийствах, сообщили РИА Новости в суде.
Обновлено в 11:41
Гаджеты
На ЗСД установили автоматы приема платежей
Обновлено в 05:10
Экономика
ФНС ответила на сообщения о блокировках счетов самозанятых
Банкам следует проверить статус налогоплательщика, прежде чем блокировать счет, сообщили РБК в пресс-службе ФНС.
Обновлено в 10:56
Финансы
ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 7,75%
Центробанк принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,75% годовых.
Обновлено в 06:34
Гаджеты
Intel закрывает проект по созданию мини-компьютера Compute Card
В корпорации Intel приняли окончательное решение относительно перспектив разработки модулей Compute Card, в результате чего работы прекращаются.
Обновлено в 15:43
Общество
В ПФР уточнили, кто имеет право получать двойную пенсию
Право на двойную пенсию имеют в том числе члены семей ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС и те, кто получил радиационное заражение.
Обновлено в 02:34
Шоу-бизнес
Названа настоящая фамилия Юлии Началовой
Певица Юлия Началова, скончавшаяся в прошлую субботу, носила другую фамилию, рассказали адвокаты бывшего гражданского мужа артистки хоккеиста Александра Фролова.
Обновлено в 11:30
Политика
Депутаты не согласились запретить чиновникам дорогие автомобили
Законопроект, предлагающий запретить закупки для чиновников автомобилей стоимостью более двух миллионов рублей, вызвал бурную дискуссию на прошедшем пленарном заседании Госдумы.
Обновлено вчера в 09:47
Наука
Разработаны ПЦР-матрицы для экспресс-диагностики болезней картофеля
Ученые из компании «ГенБит» и Всероссийского научно-исследовательского института фитопатологии предложили новую методику экспресс-диагностики болезней картофеля на основе ПЦР-матриц.
Обновлено в 08:11
Спорт
Логинов о допинге: Если бы был виновен, никогда бы не вернулся в спорт
«Если бы был виновен, никогда бы не вернулся в биатлон», — заявил Логинов, добавив, что он не настолько глуп.
Обновлено в 16:12
Происшествия
Машинист остановил поезд и спас привязанную к рельсам собаку
В Гатчинском районе Ленинградской области машинист остановил поезд, чтобы освободить привязанную к рельсам собаку.
Обновлено в 12:56
Шоу-бизнес
Дочь слушается Андрея Чуева из-за наказаний ремнём
Бывший участник проекта «Дом-2» Андрей Чуев не скрывает, что дочь слушается его из-за наказаний ремнём.
Обновлено в 08:18
Технологии
«Подготовить грамотного руководителя для сферы культуры – это наша сверхзадача»
На базе нашего филиала в Москве планируется открытие учебного центра, где можно будет получить дополнительное образование и научиться создавать такие востребованные сегодня продукты, как виртуальные квесты, электронные библиотеки и музеи.
Обновлено в 07:18
Политика
Россию попросили защитить киргизов в Якутии
Председатель парламента Киргизии Дастанбек Джумабеков обсудил с послом России Николаем Удовиченко ситуацию с изнасилованием мигрантом жительницы Якутии.
Обновлено в 17:57
Космос
Зафиксирован резкий рост солнечной активности
Новый магнитный пояс, появление которого будет означать начало цикла номер 25, должен возникнуть на значительно больших солнечных широтах (ближе к полюсам) и иметь иную магнитную полярность, чем наблюдающиеся активные области.
Обновлено вчера в 06:28
Шоу-бизнес
Гуф опубликовал новое фото с Кети Топурией
Рэпер надеется, что Кети его когда-нибудь простит. Гуф опубликовал старый снимок с певицей в обнимку.
Обновлено в 13:30
Общество
Текслер озвучил первые претензии к РМК
Ожидалось, что первую поездку в ранге губернатора Текслер совершит по Челябинску, однако он вместо этого поехал к Коркинскому разрезу.
Обновлено в 03:05
Финансы
Силуанов: санкции не подорвали доверие инвесторов к активам России
Санкции и враждебная риторика стран Запада не подорвали доверие инвесторов к активам России, заявил российский министр финансов, первый вице-премьер Антон Силуанов.
Обновлено в 06:39
Наука
Исследование показало связь употребления горячего чая и рака пищевода
В результате специалисты сделали вывод, что ежедневное употребление более 700 мл чая температурой 60 градусов или выше увеличивает риск рака пищевода на 90% по сравнению с теми случаями, когда потребляется чай более низкой температуры.
Обновлено 20 марта в 15:40
Футбол
Шевченко: не позволить чемпионам Европы забить у себя дома — отличный результат
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал результат матча 1-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года в группе В со сборной Португалии.
Обновлено в 19:46
Происшествия
Предполагаемый палач ИГ пойман в Венгрии
Власти Венгрии задержали мужчину, который, по предварительным данным, обезглавливал людей в Сирии, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:31
Шоу-бизнес
Елена Беркова выходит замуж в шестой раз
Как признавался пиар-директор артистки Максим Клименко, Беркова основательно готовилась к своему дню рождения, сидела на диетах, это и сыграло с ней злую шутку.
Обновлено вчера в 14:30
Авто
Представлен новый кроссовер Porsche Cayenne Coupe
От обычного кроссовера Cayenne Coupe отличается иной кормой и углом наклона крыши, а также наличием спойлера на крыше во всех без исключения версиях.
Обновлено в 04:47