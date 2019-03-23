Футбол

Кейн: «Сборная Англии играет в хороший футбол»Soccer.ru 18:20

Нападающий "Тоттенхэма" и сборной Англии Харри Кейн прокомментировал разгромную победу над Чехией (5:0) в матче первого тура отборочного этапа Евро-2020. Наша сегодняшняя схема идеально подходит Рахиму Стерлингу.
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Англия благодаря хет-трику Стерлинга разгромила Чехию на старте отбора Евро-2020

Матч ТВ17:41

Стерлинг сделал первый хет-трик за сборную Англии

Sports.ru17:17

У сборной Англии новый лидер. Стерлинг рвет всех за «Ман Сити», а теперь разобрался с Чехией

Sport24.ru18:35

Хет-трик Стерлинга принёс сборной Англии победу с крупным счётом в игре с Чехией

Чемпионат17:39

Англия - Чехия: стали известны стартовые составы

Спорт-Экспресс14:34

Стерлинг уничтожил чехов на «Уэмбли»

Евро-футбол.ру17:39

Хет-трик Стерлинга помог сборной Англии разгромить Чехию

Советский спорт17:39
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Политика

Порошенко заявил, что уверен в своей победе на президентских выборах

Президент Украины Петр Порошенко, баллотирующийся на второй срок, заявил, что уверен в своей победе на выборах 31 марта.
Обновлено в 15:18
Спорт

Алина Загитова стала чемпионкой мира по фигурному катанию

Россиянка Алина Загитова заняла первое место на чемпионате мира по фигурному катанию в Японии.
Обновлено в 08:42
Политика

Шнуров предложил разогнать Минкульт

Лидер музыкальной группы "Ленинград" Сергей Шнуров перед парламентскими слушаниями в Госдуме предложил упразднить Министерство культуры.
Обновлено в 10:53
Происшествия

В Мордовии заключенные совершили акты членовредительства из-за насилия

Заключенные из Чечни совершили акты членовредительства в мордовской колонии в качестве протеста против насилия со стороны надзирателей.
Обновлено в 09:24
Политика

«Газпром» предложил серьезное снижение цен на газ для Украины

После встречи премьера Дмитрия Медведева и главы «Газпрома» Алексея Миллера с кандидатом в президенты Украины Юрием Бойко и политиком Виктором Медведчуком в Москве лидер энергетической корпорации сделал резонансное заявление.
Обновлено в 10:35
Политика

Зеленский рассказал, может ли Крым вернуться в состав Украины

Кандидат в президенты, шоумен Владимир Зеленский считает, что Крым вернется в состав Украины после смены власти в РФ, при этом признался, что не знает, как вернуть полуостров сразу после победы на президентских выборах в стране.
Обновлено в 17:42
Политика

Трамп: США следует признать суверенитет Израиля над Голанами

США следует признать полный суверенитет Израиля над Голанскими высотами. Об этом в четверг написал в Twitter президент США Дональд Трамп.
Обновлено вчера в 13:19
Происшествия

Следствие просит продлить арест Рауфу Арашукову

Басманный суд Москвы 26 марта рассмотрит ходатайство о продлении срока ареста Рауфу Арашукову, обвиняемому в убийствах, сообщили РИА Новости в суде.
Обновлено в 11:41
Гаджеты

На ЗСД установили автоматы приема платежей

Обновлено в 05:10
Экономика

ФНС ответила на сообщения о блокировках счетов самозанятых

Банкам следует проверить статус налогоплательщика, прежде чем блокировать счет, сообщили РБК в пресс-службе ФНС.
Обновлено в 10:56
Финансы

ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 7,75%

Центробанк принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,75% годовых.
Обновлено в 06:34
Гаджеты

Intel закрывает проект по созданию мини-компьютера Compute Card

В корпорации Intel приняли окончательное решение относительно перспектив разработки модулей Compute Card, в результате чего работы прекращаются.
Обновлено в 15:43
Общество

В ПФР уточнили, кто имеет право получать двойную пенсию

Право на двойную пенсию имеют в том числе члены семей ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС и те, кто получил радиационное заражение.
Обновлено в 02:34
Шоу-бизнес

Названа настоящая фамилия Юлии Началовой

Певица Юлия Началова, скончавшаяся в прошлую субботу, носила другую фамилию, рассказали адвокаты бывшего гражданского мужа артистки хоккеиста Александра Фролова.
Обновлено в 11:30
Политика

Депутаты не согласились запретить чиновникам дорогие автомобили

Законопроект, предлагающий запретить закупки для чиновников автомобилей стоимостью более двух миллионов рублей, вызвал бурную дискуссию на прошедшем пленарном заседании Госдумы.
Обновлено вчера в 09:47
Наука

Разработаны ПЦР-матрицы для экспресс-диагностики болезней картофеля

Ученые из компании «ГенБит» и Всероссийского научно-исследовательского института фитопатологии предложили новую методику экспресс-диагностики болезней картофеля на основе ПЦР-матриц.
Обновлено в 08:11
Спорт

Логинов о допинге: Если бы был виновен, никогда бы не вернулся в спорт

«Если бы был виновен, никогда бы не вернулся в биатлон», — заявил Логинов, добавив, что он не настолько глуп.
Обновлено в 16:12
Происшествия

Машинист остановил поезд и спас привязанную к рельсам собаку

В Гатчинском районе Ленинградской области машинист остановил поезд, чтобы освободить привязанную к рельсам собаку.
Обновлено в 12:56
Шоу-бизнес

Дочь слушается Андрея Чуева из-за наказаний ремнём

Бывший участник проекта «Дом-2» Андрей Чуев не скрывает, что дочь слушается его из-за наказаний ремнём.
Обновлено в 08:18
Технологии

«Подготовить грамотного руководителя для сферы культуры – это наша сверхзадача»

На базе нашего филиала в Москве планируется открытие учебного центра, где можно будет получить дополнительное образование и научиться создавать такие востребованные сегодня продукты, как виртуальные квесты, электронные библиотеки и музеи.
Обновлено в 07:18
Политика

Россию попросили защитить киргизов в Якутии

Председатель парламента Киргизии Дастанбек Джумабеков обсудил с послом России Николаем Удовиченко ситуацию с изнасилованием мигрантом жительницы Якутии.
Обновлено в 17:57
Космос

Зафиксирован резкий рост солнечной активности

Новый магнитный пояс, появление которого будет означать начало цикла номер 25, должен возникнуть на значительно больших солнечных широтах (ближе к полюсам) и иметь иную магнитную полярность, чем наблюдающиеся активные области.
Обновлено вчера в 06:28
Шоу-бизнес

Гуф опубликовал новое фото с Кети Топурией

Рэпер надеется, что Кети его когда-нибудь простит. Гуф опубликовал старый снимок с певицей в обнимку.
Обновлено в 13:30
Общество

Текслер озвучил первые претензии к РМК

Ожидалось, что первую поездку в ранге губернатора Текслер совершит по Челябинску, однако он вместо этого поехал к Коркинскому разрезу.
Обновлено в 03:05
Финансы

Силуанов: санкции не подорвали доверие инвесторов к активам России

Санкции и враждебная риторика стран Запада не подорвали доверие инвесторов к активам России, заявил российский министр финансов, первый вице-премьер Антон Силуанов.
Обновлено в 06:39
Наука

Исследование показало связь употребления горячего чая и рака пищевода

В результате специалисты сделали вывод, что ежедневное употребление более 700 мл чая температурой 60 градусов или выше увеличивает риск рака пищевода на 90% по сравнению с теми случаями, когда потребляется чай более низкой температуры.
Обновлено 20 марта в 15:40
Футбол

Шевченко: не позволить чемпионам Европы забить у себя дома — отличный результат

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал результат матча 1-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года в группе В со сборной Португалии.
Обновлено в 19:46
Происшествия

Предполагаемый палач ИГ пойман в Венгрии

Власти Венгрии задержали мужчину, который, по предварительным данным, обезглавливал людей в Сирии, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:31
Шоу-бизнес

Елена Беркова выходит замуж в шестой раз

Как признавался пиар-директор артистки Максим Клименко, Беркова основательно готовилась к своему дню рождения, сидела на диетах, это и сыграло с ней злую шутку.
Обновлено вчера в 14:30
Авто

Представлен новый кроссовер Porsche Cayenne Coupe

От обычного кроссовера Cayenne Coupe отличается иной кормой и углом наклона крыши, а также наличием спойлера на крыше во всех без исключения версиях.
Обновлено в 04:47
Как работают Яндекс.Новости?
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