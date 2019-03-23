Футбол
Кейн: «Сборная Англии играет в хороший футбол»Soccer.ru вчера в 18:20
Нападающий "Тоттенхэма" и сборной Англии Харри Кейн прокомментировал разгромную победу над Чехией (5:0) в матче первого тура отборочного этапа Евро-2020. Наша сегодняшняя схема идеально подходит Рахиму Стерлингу.
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Хет-трик Стерлинга принёс сборной Англии победу с крупным счётом в игре с Чехией
Чемпионатвчера в 17:39
Англия благодаря хет-трику Стерлинга разгромила Чехию на старте отбора Евро-2020
Матч ТВвчера в 17:41
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