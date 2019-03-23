Кейн: «Сборная Англии играет в хороший футбол»Soccer.ru вчера в 18:20

Нападающий "Тоттенхэма" и сборной Англии Харри Кейн прокомментировал разгромную победу над Чехией (5:0) в матче первого тура отборочного этапа Евро-2020. Наша сегодняшняя схема идеально подходит Рахиму Стерлингу.

Политика Зеленский захотел снять неприкосновенность с президента Украины Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский заявил, что его юристы готовят законопроект о снятии неприкосновенности с главы государства.

Спорт Путин поздравил Загитову с победой на чемпионате мира Президент России Владимир Путин поздравил Алину Загитову с завоеванием золотой медали на чемпионате мира в японской Сайтаме.

Происшествия Число жертв взрыва на химзаводе в Китае выросло до 64 Число жертв при взрыве химзавода в Китае увеличилось до 64. Об этом 23 марта сообщает портал The Beijing News.

Здоровье Россия готовится к массовой вакцинации от кори С 1 апреля по 1 октября по всей России пройдёт массовая вакцинация населения от кори.

Политика Зеленский пояснил, может ли Крым вернуться в состав Украины Крым вернется в состав Украины после смены власти в России, но как это сделать в ближайшем будущем – неизвестно, такое мнение выразил кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский.

Политика США ввели санкции против госбанка Венесуэлы США ввели санкции против государственного Банка экономического и социального развития Венесуэлы (BANDES).

Шоу-бизнес Светлана Светличная озвучила свою версию смерти Юлии Началовой Как объяснила Светличная, Началова была очень красивой женщиной, а красивые люди часто становятся заложниками своей красоты.

Общество КПРФ проведет сегодня всероссийскую акцию против ухудшения жизни людей Сегодня, 23 марта, КПРФ проводит всероссийскую акцию против ухудшения жизни граждан, сообщает радиостанция «Эхо Москвы» со ссылкой на депутата Государственной думы от коммунистической партии Александра Ющенко.

Экономика Thomas Cook объявила о покупке туроператора «Библио-глобус» Британская Thomas Cook Group объявила о покупке российского туроператора «Библио-глобус».

Политика Борисов оценил востребованность самолетов МС-21 в России В феврале глава «Ростеха» Сергей Чемезов рассказал, что серийное производство самолетов МС-21 перенесут из-за того, что американские партнеры отказались поставлять композитные материалы.

Происшествия На Урале силовики устроили облаву на пенсионера из-за 22 тысяч рублей Оказалось, что его «брали» как бандита-рецидивиста из-за 22 тысяч рублей, которые он якобы похитил у государства, незаконно получая от Минобороны доплату к пенсии в размере 1,5 тыс. рублей в месяц за неработающего сына-студента.

Общество В ряде городов сегодня пройдет Всероссийская акция протеста в защиту социально-экономических прав народа Как сообщается, в митинге также будут участвовать обманутые дольщики, борцы с градостроительным беспределом и другие представители инициативных групп.

Политика Порошенко хотел работать в спецслужбах СССР, заявил украинский генерал Генерал армии, бывший председатель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж заявил, что президент Украины Петр Порошенко хотел работать в советских спецслужбах.

Политика Депутаты не согласились запретить чиновникам дорогие автомобили Законопроект, предлагающий запретить закупки для чиновников автомобилей стоимостью более двух миллионов рублей, вызвал бурную дискуссию на прошедшем пленарном заседании Госдумы.

Футбол Экс-игрок «Тоттенхэма» признался в симпатиях к «Арсеналу» Нападающий мадридского "Реала" Гарет Бэйл заявил, что в детстве переживал за лондонский "Арсенал", сообщает "Советский спорт".

Армия и оружие Россия испытала в Сирии новейший Ми-28НМ Новейший вертолет ВКС России Ми-28НМ приступил к выполнению боевых задач на территории Сирии.

Здоровье Скворцова назвала главную причину смертности мужчин в России Мужская смертность в России через пять лет должна снизиться до 530 человек на 100 тыс. населения, сообщила 22 марта министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

Политика Кандидат в президенты Украины приехал в Москву за газом Кандидат в президенты Украины от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрий Бойко прибыл в Москву на встречу с российским премьер-министром Дмитрием Медведевым.

Культура Журналистскую премию «Золотое перо» вручили в Петербурге Как передал корреспондент "Интерфакса" с церемонии, Гран-при "Журналист года" взяла корреспондент издания "Новая газета в Петербурге" Ирина Тумакова, в номинации "Расследование" победила её коллега Светлана Зобова, в новой номинации конкурса "Новые медиа" победили журналисты Мария Карпенко и Ксения Клочкова за телеграм-канал "Ротонда".

Общество В воскресенье на Земле ожидается магнитная буря Эксперты оценили вероятность возникновения магнитной бури рано утром в воскресенье в 30%. Это означает, что буря будет относительно слабой.