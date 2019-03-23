Кейн: «Сборная Англии играет в хороший футбол»Soccer.ru вчера в 18:20

Нападающий "Тоттенхэма" и сборной Англии Харри Кейн прокомментировал разгромную победу над Чехией (5:0) в матче первого тура отборочного этапа Евро-2020. Наша сегодняшняя схема идеально подходит Рахиму Стерлингу.

Здоровье Судебный прецедент: В России ребенок без прививки может посещать детсад наравне с остальными детьми В России ребенок без прививки может посещать детсад наравне с остальными детьми, что было решено в судебном порядке.

Шоу-бизнес Артур Смольянинов: «Маму принуждали делать аборт» «Все врачи уговаривали, буквально принуждали мать делать аборт, пугая рассказами о невыносимой жизни и муках, доводя ее до истерики и вгоняя в депрессию еще до родов», — признался актер.

Политика Послы стран G7 предупредили об угрозе срыва выборов на Украине Послы стран "Большой семерки" написали письмо министру внутренних дел Украины Арсену Авакову с просьбой не допустить срыва предстоящих выборов президента, сообщает тнеБабель.

Общество В Пскове начнется митинг против строительства «Титан-Полимер» Сегодня, 23 марта, в Пскове на площади Ленина состоится митинг против строительства завода «Титан-Полимер» в ОЭЗ «Моглино».

Политика Тимошенко сообщила о расследовании в ЕС против Порошенко Антикоррупционное расследование против действующего президента Украины Петра Порошенко проводят структуры Европейского союза (ЕС).

Происшествия В дагестанском Хасавюрте отравились почти 90 человек В дагестанском Хасавюрте произошло массовое отравление, госпитализированы 86 человек, включая 72 ребенка .

Политика В Лондоне прошёл марш за второй референдум по брекситу В Лондоне прошёл марш с требованием провести второй референдум о выходе Великобритании из Европейского союза, сообщает Sky News.

Происшествия На кузбасском курорте Шерегеш 38 человек застряли на канатной дороге Порядка 38 человек оказались заблокированными на канатной дороге в кузбасском Шерегеше из-за поломки подъемника на трассе «Комсомолка».

Политика В Совфеде высмеяли Помпео за слова о Крыме и Голанских высотах Член Совфеда Алексей Пушков раскритиковал госсекретаря США за сравнение ситуаций с Голанскими высотами и Крымом и отметил, что слова американского политика вызывают гомерический хохот.

Экономика Шнуров отказался от развития интернет-магазина из-за скачков рубля Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров в интервью телеканалу РБК рассказал, что не стал развивать запущенный им в 2014 году бренд мужской одежды из-за скачка курса валют.

Политика Кремль подтвердил встречу Путина и Эрдогана 8 апреля Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил встречу российского лидера Владимира Путина с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом 8 апреля, передает «РИА Новости».

Политика Мединский ответил на призыв Шнурова разогнать Минкульт Министр культуры Владимир Мединский отреагировал на слова лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова о том, что ни в одной стране мира нет подобного Минкульту ведомства и всех его представителей следует разогнать.

Армия и оружие Российские крейсеры включили в список самых смертоносных в мире В США российские крейсеры "Петр Великий", "Адмирал Нахимов", "Киров" и "Адмирал Лазарев" включили в список самых смертоносных кораблей на планете.

Политика Митинги КПРФ в поддержку Грудинина провалились в городах-миллионниках Сегодня, 23 марта, КПРФ устроила в городах-миллионниках митинги в поддержку олигарха Павла Грудинина, которого ЦИК отказалась зарегистрировать кандидатом в Госдуму РФ.

Спорт Загитова прокомментировала победу на чемпионате мира Российская фигуристка Алина Загитова прокомментировала победу на чемпионате мира в японской Сайтаме.

Происшествия У берегов Норвегии потерял ход круизный лайнер Спасательные службы Норвегии проводят эвакуацию 1,3 тысячи человек с круизного лайнера Viking Sky, у которого возникли проблемы с двигателем у западного побережья Норвегии, сообщает местное издание VG со ссылкой на информацию полиции.

Авто Jaguar Land Rover засудил китайскую компанию за плагиат Процесс разбирательства по поводу копирования Evoque получился очень затяжным, британская сторона возмущалась плагиатом еще во время премьеры кроссовера Landwind X7 на автосалоне в Гуанчжоу осенью 2014 года.

Политика Порошенко хотел работать в спецслужбах СССР, заявил украинский генерал Генерал армии, бывший председатель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж заявил, что президент Украины Петр Порошенко хотел работать в советских спецслужбах.

Политика «Москва слезам не верит»: Порошенко раскритиковал Бойко Президент Украины Петр Порошенко раскритиковал лидера партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука и кандидата в президенты Юрия Бойко за их поездку в Москву, где они провели переговоры с председателем российского правительства Дмитрием Медведевым.

Авто Новый купе-кроссовер Haval F7x за 1 млн рублей добрался до дилеров Китайский автогигант Great Wall начнет продажи нового купе-кроссовера Haval F7X только в апреле, однако первые товарные машины уже приехали к дилерам.