Футбол

Кейн: «Сборная Англии играет в хороший футбол»Soccer.ru вчера в 18:20

Нападающий "Тоттенхэма" и сборной Англии Харри Кейн прокомментировал разгромную победу над Чехией (5:0) в матче первого тура отборочного этапа Евро-2020. Наша сегодняшняя схема идеально подходит Рахиму Стерлингу.
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Стерлинг: просто стараюсь занять правильную позицию и пробить по воротам

Чемпионат04:01

Стерлинг посвятил гол в ворота Чехии 13-летнему футболисту, умершему от лейкемии

Sport24.ru00:50

Стерлинг уничтожил чехов на «Уэмбли»

Евро-футбол.рувчера в 17:39

Англия благодаря хет-трику Стерлинга разгромила Чехию на старте отбора Евро-2020

Матч ТВвчера в 17:41

Хет-трик Стерлинга помог сборной Англии разгромить Чехию

Советский спортвчера в 17:39

Англия - Чехия: стали известны стартовые составы

Спорт-Экспрессвчера в 14:34

Рахим Стерлинг: «Стараюсь занимать правильную позицию и бить по воротам, больше ни о чем не беспокоясь»

Sports.ru03:40
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Происшествия

Голый мужчина пытался попасть на рейс в аэропорту Домодедово

Сотрудники полиции задержали в московском аэропорту Домодедово голого мужчину, который пытался попасть на рейс Москва – Симферополь.
Обновлено в 04:07
Здоровье

Скворцова назвала главную причину смертности мужчин в России

Мужская смертность в России через пять лет должна снизиться до 530 человек на 100 тыс. населения, сообщила 22 марта министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.
Обновлено вчера в 17:14
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Барбра Стрейзанд оправдала педофилию Майкла Джексона его генами

Обновлено в 03:36
Спорт

Алина Загитова стала чемпионкой мира по фигурному катанию

Соревнования проходили после Олимпийских игр в Пхенчхане, на которых Загитова завоевала золотую медаль.
Обновлено вчера в 08:25
Происшествия

В Кузбассе прошла панихида по погибшим в «Зимней вишне»

Сегодня, 23 марта, в храмах Кузбасса прошёл поминальный молебен по погибшим в торговом центре «Зимняя вишня».
Обновлено в 01:10
Хоккей

«Вашингтон» с Овечкиным уступил «Миннесоте» в матче НХЛ

Обновлено в 01:13
Шоу-бизнес

Дочь Виктории Дайнеко пострадала из-за врачебной ошибки

Обновлено вчера в 14:20
Армия и оружие

В Сирии назвали заявление США о победе над ИГ блефом

Постпред Сирии в ООН Башар аль-Джаафари считает, что заявление Соединенных Штатов о полной победе над «Исламским государством»1 (террористическая организация, запрещенная в РФ) является блефом.
Обновлено вчера в 13:52
Происшествия

Кемеровскому полицейскому запретили носить бороду на работе

Полицейский в ответ подал в суд. По его мнению, наличие бороды у правоохранителей в России никакими правилами и законами не запрещено.
Обновлено в 02:16
Религия

Православные отмечают первую Родительскую субботу Великого поста

Первую великопостную Родительскую субботу – особый день поминовения усопших – отмечает Православная Церковь в субботу 23 марта 2019 года.
Обновлено вчера в 23:00
Политика

В Крыму назвали «прогноз» Зеленского по возвращению полуострова шуткой

Ранее в интервью украинскому телеканалу Icty Зеленский заявил, что, по его мнению, Крым вернется в состав Украины после смены власти в РФ, при этом он признался, что не знает, как вернуть полуостров сразу после победы на президентских выборах в стране.
Обновлено в 03:25
Происшествия

Число жертв взрыва на химзаводе в Китае выросло до 64

Число жертв при взрыве химзавода в Китае увеличилось до 64. Об этом 23 марта сообщает портал The Beijing News.
Обновлено вчера в 23:28
Армия и оружие

NI назвал Су-57 смертельным противником для F-22

Журнал The National Interest сравнил характеристики российского истребителя Су-57 с американским F-22 Raptor.
Обновлено вчера в 22:42
Футбол

Португалия и Украина не забили голов в матче отбора Евро-2020

Сборные Португалии и Украины сыграли вничью в матче 1-го тура квалификационного турнира Евро-2020.
Обновлено вчера в 17:39
Шоу-бизнес

Юлия Началова собиралась выйти замуж

Последним избранником певицы был судья из Нижнего Новгорода. Юлия Началова планировала выйти замуж в этом году.
Обновлено в 03:28
Политика

Медведев встретился с украинскими политиками Медведчуком и Бойко

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев принял в своей резиденции в Горках кандидата в президенты Украины Юрия Бойко и главу политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука.
Обновлено вчера в 10:19
Политика

Личного фотографа Ким Чен Ына уволили за излишнее усердие

Обновлено вчера в 20:43
Спорт

Евгения Медведева рассказала, что стала веганом

Обновлено в 02:46
Происшествия

СК завел дело на экс-главу новосибирского управления ГИБДД

Обновлено вчера в 22:29
Армия и оружие

Новейшую российскую авиаракету «изделие 305» испытывают в Сирии

В Сирии проходит испытания в боевых условиях новейшая российская управляемая авиационная ракета "изделие 305".
Обновлено в 02:13
Единоборства

Макгрегор назвал условие для реванша с Алдо

Обновлено в 03:59
Музыка

Умерла первая исполнительница «Спят усталые игрушки»

Обновлено в 00:59
Общество

В Татарстане бюджетникам запретили заряжать телефоны на работе

В Балтасинском районе Татарстана сотрудникам муниципальных бюджетных учреждений запретили заряжать телефоны на рабочем месте.
Обновлено вчера в 13:21
Происшествия

Мечети в Новой Зеландии вновь открылись после теракта

Мечети в новозеландском Крайстчерче, подвергшиеся нападению террориста 15 марта, вновь открылись для верующих.
Обновлено в 02:22
Здоровье

Подопытные люди. На ком сегодня тестируют лекарства?

В Древнем Риме лекарства испытывали на осуждённых на смерть преступниках.
Обновлено вчера в 17:07
Шоу-бизнес

Иван Ургант рассказал о новом члене своей семьи

Шоумен сделал это неожиданным способом. Российский актер, шоумен и телеведущий Иван Ургант вчера немного удивил и даже напугал подписчиков.
Обновлено в 04:03
Происшествия

МВД хочет запретить заводить дела о сбыте наркотиков без доказательств

МВД России хочет запретить возбуждать уголовные дела о сбыте наркотиков без достаточных доказательств и экспертного заключения.
Обновлено вчера в 09:00
Футбол

Влашич назвал главный минус российской Премьер-лиги

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич пока не думает о будущем.
Обновлено вчера в 13:42
Культура

Режиссер Юрий Мамин заявил об эмиграции в США

Как пишет издание, Мамин в середине марта вместе со своей женой и актрисой Людмилой Самохваловой уехал в США.
Обновлено вчера в 18:56
Спорт

Лыжница Белорукова дисквалифицирована за удар соперницы палкой

Российская лыжница Юлия Белорукова дисквалифицирована за удар соперницы палкой Сборная России опротестовала это решение.
Обновлено вчера в 19:42
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Рахим Стерлинг
Британский футболист
Английский футболист ямайского происхождения, полузащитник английского клуба «Манчестер Сити» и сборной Англии.
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